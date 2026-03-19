萬華30年排隊老店！台北最強「冰花脆皮蚵仔煎」 廣州街夜市必吃

說到台北夜市小吃，這道經典台灣夜市美食幾乎每個夜市都能看到，萬華廣州街夜市超人氣小吃《施記脆皮蚵仔煎》，這家經營超過三十年的老攤，是許多萬華人從小吃到大的味道。

攤位沒有華麗裝潢，就是典型的夜市攤車和鐵桌椅，但每天開攤後沒多久，就會開始出現排隊人潮。尤其是晚餐時間與宵夜時段，排隊等上二、三十分鐘其實是很常見的事情。

夜市裡的蚵仔煎百百種，而這家最特別的地方，在於它那一圈酥脆到像「冰花煎餃」的外皮。許多老饕甚至直接把它叫做 「冰花蚵仔煎」，也是不少人來到萬華夜市一定要吃的一攤。

施家脆皮蚵仔煎｜交通位置

廣州街夜市位在萬華龍山寺附近，是台北歷史相當悠久的夜市之一。而在這條夜市裡， 施記東石蚵仔煎 可以說是代表性的存在。

每天傍晚四、五點左右，攤位還在準備的時候，就已經有人開始等待。等到正式開賣，鐵板上幾乎沒有停過，一份接一份的蚵仔煎煎不停。

施記脆皮蚵仔煎

📍 台北市萬華區廣州街224號（近環河南路二段交叉口路邊攤）

🚇 捷運龍山寺站

🕑 17:30－00:30

施記脆皮蚵仔煎｜用餐環境

《施記脆皮蚵仔煎》攤位沒有華麗裝潢，就是典型的夜市攤車和鐵桌椅，點完餐就自行入座，送餐時再付款。

這家店甚至曾被韓國知名廚師 白鍾元 推薦過，當時老師來台灣尋找在地美食時，也特別提到這一攤。對不少老顧客來說，這其實一點也不意外，因為它早就是萬華人心中的夜市代表。

這家店最厲害的地方—— 冰花脆皮蚵仔煎。一般蚵仔煎的粉漿通常比較厚，整體口感會偏軟嫩滑口。但施記脆皮蚵仔煎刻意把外圈粉漿煎到酥脆，形成像冰花煎餃一樣的薄脆邊緣。

蚵仔煎好不好吃，其實關鍵就在蚵仔本身。施記東石蚵仔煎使用的蚵仔，是每天從嘉義東石港直送的新鮮蚵仔。東石一直都是台灣相當知名的蚵仔產地，因為海水鹹度與養殖環境的關係，這裡的蚵仔特別肥美鮮甜。

站在攤位旁邊就能看到一整鍋滿滿的蚵仔，顆顆飽滿，個頭明顯比一般夜市蚵仔還要大。很多人會擔心蚵仔腥味太重，但這家的蚵仔反而是清爽鮮甜型，幾乎吃不到腥味，反而有淡淡的海味。

施記脆皮蚵仔煎｜菜單價格

施記脆皮蚵仔煎的品項不多，三大主打蚵仔煎、蚵仔湯、乾蚵，不吃蚵仔的朋友，也有蛋煎、蝦仁煎可以選擇！

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

施記脆皮蚵仔煎｜餐點品嚐

蚵仔煎

蚵仔煎端上桌時，可以看到外圈一圈薄薄的脆皮，看起來就像一層金黃色的冰花。咬下去時會先聽到清脆的「卡滋」聲，而中間則保留了蚵仔煎原本滑嫩的口感。這種外酥內嫩的雙重口感，讓整份蚵仔煎層次變得非常豐富。再加上店家的甜辣醬，鹹甜交錯的味道剛剛好，不會過鹹也不會過甜，搭配小白菜與雞蛋的香氣，就是許多人心中最標準的夜市蚵仔煎味道。

蚵仔一份約有5-6顆，每一顆都大顆又肥美，吃得到新鮮的美味！

在台北吃蚵仔煎，其實選擇很多，但有些店就是會讓人一試成主顧。

施記東石蚵仔煎之所以能在廣州街夜市屹立三十多年，靠的不是華麗包裝，而是紮實的味道與穩定品質。從蚵仔的鮮度、粉漿的脆度到醬汁的比例，都維持著老店該有的水準。當你咬下一口那圈酥脆的冰花，再搭配鮮甜肥美的蚵仔，其實很容易理解為什麼這家攤位能成為萬華人的夜市代表。

如果有機會來到龍山寺附近逛夜市，不妨走到廣州街夜市尾端，排隊吃一份冰花蚵仔煎。也許你就會發現，這份看似簡單的夜市小吃，其實藏著最道地的台灣味。

施記脆皮蚵仔煎

地址：台北市萬華區廣州街224號（近環河南路二段交叉口路邊攤）

交通：捷運龍山寺站

時間：17:30－00:30

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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