2026台北玫瑰展登場！800種玫瑰齊放打卡花海，花博公園賞花野餐到4/6

每年春季最受期待的花卉盛事「2026台北玫瑰展」即日起至4月6日在臺北玫瑰園浪漫登場。這座被譽為全臺最大的玫瑰花園，園區內種植超過800個玫瑰品種、5000株以上玫瑰花，匯集世界各地特色花卉，展期期間花團錦簇，吸引不少民眾前來賞花拍照。園區以「玫感藝象」為主題打造浪漫氛圍，粉紅、橘紅、白色等不同色系玫瑰綻放，形成春日限定的繽紛花海。

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

臺北玫瑰園位於花博公園新生園區內，是台北市知名賞花景點之一，每到花季便吸引大量遊客造訪。漫步園區可近距離欣賞各式玫瑰花型與色彩變化，園內步道與花拱門也成為熱門拍照背景。由於花期約落在3月至4月初，正值春暖花開時節，許多民眾會攜帶野餐墊，在花海旁享受悠閒午後，或是帶孩子到草地活動、散步健走，感受城市中的花園綠地。

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

主辦單位也規畫互動活動邀請民眾參與，即日起至3月15日，只要在玫瑰園與玫瑰花合影並分享至社群平台，標註指定活動標籤並邀請朋友一起賞花，就有機會獲得活動好禮。此外，展期間逢例假日還有餐車與市集進駐，提供餐點、甜點與飲品選擇，讓遊客在賞花之餘也能品嘗美食，打造結合花卉、休憩與美食的春日遊園體驗。

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

若安排一日遊行程，建議白天先到臺北玫瑰園欣賞盛開花海，再順遊花博公園新生園區綠地散步，接著造訪鄰近的林安泰古厝感受傳統閩式建築風情；晚上則可前往花博周邊燈會展區欣賞夜間燈飾，或搭乘捷運前往西門町燈區拍照打卡，從白天賞花到夜晚看燈，一次體驗台北春季最浪漫的城市花景。

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

