快訊

經典賽／中華隊晉級劇本！明晚韓澳大戰是關鍵 滿足「2條件」前進邁阿密

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 王世堅緩頰：行政院長包機不為過

中華隊最帥外援！費爾柴德「顏值、實力在線」還有金髮辣妻 根本人生勝利組

2026台北玫瑰展登場！800種玫瑰齊放打卡花海，花博公園賞花野餐到4/6

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團
圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

每年春季最受期待的花卉盛事「2026台北玫瑰展」即日起至4月6日在臺北玫瑰園浪漫登場。這座被譽為全臺最大的玫瑰花園，園區內種植超過800個玫瑰品種、5000株以上玫瑰花，匯集世界各地特色花卉，展期期間花團錦簇，吸引不少民眾前來賞花拍照。園區以「玫感藝象」為主題打造浪漫氛圍，粉紅、橘紅、白色等不同色系玫瑰綻放，形成春日限定的繽紛花海。

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團
圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團
圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

臺北玫瑰園位於花博公園新生園區內，是台北市知名賞花景點之一，每到花季便吸引大量遊客造訪。漫步園區可近距離欣賞各式玫瑰花型與色彩變化，園內步道與花拱門也成為熱門拍照背景。由於花期約落在3月至4月初，正值春暖花開時節，許多民眾會攜帶野餐墊，在花海旁享受悠閒午後，或是帶孩子到草地活動、散步健走，感受城市中的花園綠地。

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團
圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團
圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

主辦單位也規畫互動活動邀請民眾參與，即日起至3月15日，只要在玫瑰園與玫瑰花合影並分享至社群平台，標註指定活動標籤並邀請朋友一起賞花，就有機會獲得活動好禮。此外，展期間逢例假日還有餐車與市集進駐，提供餐點、甜點與飲品選擇，讓遊客在賞花之餘也能品嘗美食，打造結合花卉、休憩與美食的春日遊園體驗。

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團
圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

若安排一日遊行程，建議白天先到臺北玫瑰園欣賞盛開花海，再順遊花博公園新生園區綠地散步，接著造訪鄰近的林安泰古厝感受傳統閩式建築風情；晚上則可前往花博周邊燈會展區欣賞夜間燈飾，或搭乘捷運前往西門町燈區拍照打卡，從白天賞花到夜晚看燈，一次體驗台北春季最浪漫的城市花景。

圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團
圖／取自台北玫瑰園臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

2026台北玫瑰展登場！800種玫瑰齊放打卡花海，花博公園賞花野餐到4/6

2026台北玫瑰展即日起至4月6日於臺北玫瑰園盛大舉行，吸引遊客前來大快朵頤的800多種玫瑰花。展期內將舉辦互動活動，並有美食市集進駐，兼具賞花與休閒樂趣。

三月沒有連假怎麼辦？看過來！ 3 種台北週末行程推薦給你

三月沒有連假也沒關係，只要利用週末兩天，就能讓身心重新開機！3 種不同風格的週末行程提案來了，想徹底放鬆，就去汗蒸＋按摩；想活動筋骨、流點汗，就去室內攀岩；想來點刺激與沉浸體驗，就挑戰高規格密室逃脫，不管你是想靜靜充電放鬆，還是想熱血放電，這 3 家台北店家都能幫你把週末過得更有儀式感。

草莓季必看！到台北「這裡」採草莓，4座草莓園推薦一次收

每到冬天進入草莓季，許多人第一反應就是衝苗栗大湖，其實台北內湖就藏著不少能採草莓的好地方！不用開長途、不必請假出遠門，搭個捷運轉公車就能體驗親手採草莓的樂趣，還有不少農場提供DIY、草莓甜點、友善栽種等不同風格體驗。這篇幫你精選4家內湖草莓園，週末想安排親子同樂或朋友放鬆小旅行，不妨參考看看～

蘆洲高CP值早午餐推薦！平價、近百種選擇 「手作牛肉起士漢堡」人氣必點

udn走跳美食／小佳的幻想世界 在蘆洲復興路上，有一家人氣快速累積的高CP值早午餐店：卡莫早午餐Camel Brunch復興店，不論是平日早晨或假日時段，...

台北景點推薦｜寶藏巖聚落怎麼玩？帶日本朋友走進迷宮老屋的一天

說到台北旅行，多數人會先想到西門町、101、象山，但小編這次想帶日本同學走一條「更像台北日常」的路線：寶藏巖國際藝術村。它就在台北市中心、公館附近，卻像突然闖進一座會轉彎的迷宮聚落——斜坡、階梯、巷弄、老屋、展間，走著走著就有種「這裡真的還在台北嗎？」的錯覺。更棒的是，這裡不只好拍，還能把台北美食、咖啡、復古零食一起收進同一天的行程裡。

誰說三峽只能逛老街？在地人帶你挖掘老街之外的絕美風景

【FunTime小編群】週末假期不知道去哪裡嗎？位於新北的三峽最初是早期來台的移民，沿著淡水河至大漢溪畔的三峽地區開墾形成的村落，也是在台灣光復後才改為三峽鎮。三峽老街是目前台灣保存最完整的老街，隨處可見的拱形的紅磚走廊和巴洛克風格建築，是日本殖民時代殘存的記憶，本期FunTime小編就帶大家來看看三峽有哪些人氣景點和好吃的美食，一起看下去吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。