快訊

經典賽Live／3局下中華隊攻佔滿壘、山本退場 日本13：0中華

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

快去加油！下周汽油1公升恐大漲3元 95無鉛衝上31.9元

女王買1送1、穿粉紅打8折！2026「38女王節強檔優惠」懶人包 手搖飲38元、飯店吃到飽38折、限時女性免門票入園

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

女神、女王們手刀快衝！2026年3月8日國際婦女節即將到來，全台各大飯店、餐飲與手搖飲品牌紛紛祭出「專寵折扣」，不僅有飯店自助吧第2位38折、買一送一，就連出國旅遊、網購都有超殺特價，快揪姊妹們一起看這篇「2026女王節優惠懶人包」。

|星級飯店吃到飽|

．台北新板希爾頓酒店

Market Flavor悅．市集。圖／台北新板希爾頓酒店提供
Market Flavor悅．市集。圖／台北新板希爾頓酒店提供

「悅．市集」全日自助餐廳推出平日（周一至周四午晚餐、周五午餐）只要2位女性同行，第2位就享38折優惠（換算每人約853元起），且能免費升級南洋風味、紅酒慢燉等「和牛吃到飽」。若是3月份每日午晚餐揪滿3位女性，全員也直接打8折！

．台北萬豪酒店

台北萬豪Garden Kitchen優惠。圖/台北萬豪提供
台北萬豪Garden Kitchen優惠。圖/台北萬豪提供

想要大口吃龍蝦就看這！「Garden Kitchen」半自助吃到飽祭出平日午餐「主餐買一送一」，只要2人同行其中1人點主餐，另一人即享自助吧免費或是同價位主餐，活動一直持續到4/30。

．台北花園大酒店

圖／台北花園大酒店提供
圖／台北花園大酒店提供

身分證拿出來對！「饗聚廚房」或「PRIME ONE牛排館」推出3位成人同行（需含1位女性），只要其中1位身分證字號或生日有「3」或「8」任一數字，第3位直接享38折。此外，花比麵包坊單筆滿380元還加贈「草莓甜心圈」。

．台北凱達大飯店

圖／台北凱達大飯店提供
圖／台北凱達大飯店提供

百宴自助餐廳推出超豪氣「買二送一」，只要3人同行中包含1位女性，即享1人免費。

．台北凱撒大飯店

Checkers自助餐廳。圖／台北凱撒大飯店提供
Checkers自助餐廳。圖／台北凱撒大飯店提供

Checkers餐廳推平日2人同行（含1女性）第2位只要38折。

．台北六福萬怡酒店

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

「敘日」全日餐廳大玩粉紅派對！不分平假日午、晚及下午茶時段，只要穿著「粉紅色元素」服飾並拍照打卡，全桌即享8折。3/10起更有沖繩主題季，帶12歲以下小孩還送限量燈會小提燈。

．新竹喜來登酒店

圖／新竹喜來登飯店提供
圖／新竹喜來登飯店提供

新竹的女神們下午茶時間到！3/1至3/8期間，「盛宴自助餐廳」推出限時回饋，只要女性成人用餐，下午茶時段直接打5折。

．高雄萬豪酒店

圖／高雄萬豪酒店提供
圖／高雄萬豪酒店提供

南台灣的女王們看過來！豪享自助餐廳祭出團體優惠，只要3位女性同行用餐，不分平假日即享8折。

|手搖飲與輕食吃透透|

．CoCo都可

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

手搖控看這裡！3/8當天人氣飲品「粉角奶茶 (L)」祭出特價38元，Q彈粉角與奶茶完美結合；3/11好友日更有「粉角檸檬冬瓜」買一送一。

．85℃

圖／85℃提供
圖／85℃提供

3/8女王節當天，指定大杯飲品包括蜜桃烏龍、海岩青茶，均享有「第2杯38元」的優惠。

．大苑子

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

草莓季尾聲最後衝刺！即日起至3/8，只要購買「莓好時光（大）」，大苑子就加碼贈送「莓好花漾（大）」1杯，濃郁草莓牛奶與清爽果茶一次擁有。

．UG

圖／UG樂提供
圖／UG樂提供

只要購買UG招牌「三窨十五茉 UG 奶茶」，就直接贈送「招牌 315」一杯。

|旅遊休閒與電商超值省|

．高雄市政府（壽山動物園、寶來花賞溫泉）

圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園臉書粉專
圖／Shou Shan Zoo 壽山動物園臉書粉專

高雄市推出「好好生活月」，3月限定！壽山動物園女性及12歲以下兒童「免費入園」，寶來花賞溫泉公園女性入內泡湯也享半價。

．雄獅旅遊

圖／雄獅旅遊官網
圖／雄獅旅遊官網

女王出國玩，荷包也要守住！雄獅旅遊推出「38 女王節」限量優惠，韓國首爾5日遊最低只要10,838元起，部分多國行程現省超過5,000元。

．MOMO購物網

電商MOMO 推出「38 女王節」活動，精選飾品如 Pandora 組合祭出 7 折，全站商品下殺 3 折起。活動期間更有「深夜抽猛男 3 選 1」等互動遊戲，還有限時 999 元搶購，手速快才能搶到。

．全國電子

家中電器想換新的趁現在！3/15前全國電子舉辦「女王節」，全館指定家電如空調、冰箱、洗衣機等最低 38 折起。適逢 WBC 活動，還有萬元點數回饋。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

女王買1送1、穿粉紅打8折！2026「38女王節強檔優惠」懶人包 手搖飲38元、飯店吃到飽38折、限時女性免門票入園

2026年國際婦女節將於3月8日到來，各大飯店及手搖飲品牌推出特惠活動，包含飯店自助餐第2位38折、手搖飲38元優惠等。星級飯店如新板希爾頓及萬豪酒店則推出多項買一送一和折扣方案，讓女性同胞們能盡情享受美食與購物優惠。

7-ELEVEN再度打造「高雄櫻花季」音樂節！推逾60款粉嫩系商品　「竹葉堂紅豆三色串糰子」必嘗

7-ELEVEN今年3月再度打造季度音樂節「高雄櫻花季」，將於3月13日至3月15日連續3天嗨翻高雄夢時代；全台逾7,200間門市也呼應「7-ELEVEN高雄櫻花季」活動，集結烘焙甜點、霜淇淋、思樂冰、主題專案架推出逾60款粉嫩新品及CITY CAFE櫻花主題杯，同時更因應春日換季推出多款預購商品、限定包裝輕食、7-ELEVEN「i預購」主題活動，吃喝玩樂一次滿足。

101化身最巨加油棒為中華隊點燈應援 今晚點亮「開局勝利一路開轟」

2026 WBC世界棒球經典賽賽事即將在3月5日起展開，中華隊更是在3月5日至3月8日迎來四場關鍵賽事，在東京巨蛋分別迎戰澳洲、日本、捷克、南韓，爭取前進邁阿密的C組兩張門票。台北101將化身全台最巨大的加油棒，今晚起一連五天點燈為中華隊加油。

快撿便宜！ 三麗鷗淡水直營店「全館6折」大清倉 「最後買爆機會」出清時間一次看

位在新北市淡水區中正路159號的「Sanrio Gift Gate 淡水直營店」，是許多人去淡水老街必逛的口袋名單，近期有網友在社群平台 Threads分享，店家在門口貼出「結束營業感恩謝幕」公告，正式宣佈將營業至3月31日為止，更同步展開清倉特賣，全館商品直接打6折！

台北又有新商場！「水園區新天地」今年將啟用 「3000坪大誠品」進駐、話題亮點一次看

台北又有新商場！「水園區新天地」結合商場、餐廳、國際會議廳、辦公空間及台北好水故事館等多元空間，並將串聯自來水園區、...

連假4天衝捐血！ 全台4地「西堤牛排5折券」2.5萬張優惠大放送

真熱血！ 為了緩解血庫需求，西堤祭出超狂「愛心5折券」，再度攜手捐血中心，號召全台「熱血玩家」動起來。只要在228連假期間前往指定站點挽袖捐血，就能以超佛心價格吃到經典牛排套餐，首捐族還有額外驚喜，快筆記！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。