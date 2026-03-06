女王買1送1、穿粉紅打8折！2026「38女王節強檔優惠」懶人包 手搖飲38元、飯店吃到飽38折、限時女性免門票入園

女神、女王們手刀快衝！2026年3月8日國際婦女節即將到來，全台各大飯店、餐飲與手搖飲品牌紛紛祭出「專寵折扣」，不僅有飯店自助吧第2位38折、買一送一，就連出國旅遊、網購都有超殺特價，快揪姊妹們一起看這篇「2026女王節優惠懶人包」。

|星級飯店吃到飽|

．台北新板希爾頓酒店

「悅．市集」全日自助餐廳推出平日（周一至周四午晚餐、周五午餐）只要2位女性同行，第2位就享38折優惠（換算每人約853元起），且能免費升級南洋風味、紅酒慢燉等「和牛吃到飽」。若是3月份每日午晚餐揪滿3位女性，全員也直接打8折！

．台北萬豪酒店

想要大口吃龍蝦就看這！「Garden Kitchen」半自助吃到飽祭出平日午餐「主餐買一送一」，只要2人同行其中1人點主餐，另一人即享自助吧免費或是同價位主餐，活動一直持續到4/30。

．台北花園大酒店

身分證拿出來對！「饗聚廚房」或「PRIME ONE牛排館」推出3位成人同行（需含1位女性），只要其中1位身分證字號或生日有「3」或「8」任一數字，第3位直接享38折。此外，花比麵包坊單筆滿380元還加贈「草莓甜心圈」。

．台北凱達大飯店

百宴自助餐廳推出超豪氣「買二送一」，只要3人同行中包含1位女性，即享1人免費。

．台北凱撒大飯店

Checkers餐廳推平日2人同行（含1女性）第2位只要38折。

．台北六福萬怡酒店

「敘日」全日餐廳大玩粉紅派對！不分平假日午、晚及下午茶時段，只要穿著「粉紅色元素」服飾並拍照打卡，全桌即享8折。3/10起更有沖繩主題季，帶12歲以下小孩還送限量燈會小提燈。

．新竹喜來登酒店

新竹的女神們下午茶時間到！3/1至3/8期間，「盛宴自助餐廳」推出限時回饋，只要女性成人用餐，下午茶時段直接打5折。

．高雄萬豪酒店

南台灣的女王們看過來！豪享自助餐廳祭出團體優惠，只要3位女性同行用餐，不分平假日即享8折。

|手搖飲與輕食吃透透|

．CoCo都可

手搖控看這裡！3/8當天人氣飲品「粉角奶茶 (L)」祭出特價38元，Q彈粉角與奶茶完美結合；3/11好友日更有「粉角檸檬冬瓜」買一送一。

．85℃

3/8女王節當天，指定大杯飲品包括蜜桃烏龍、海岩青茶，均享有「第2杯38元」的優惠。

．大苑子

草莓季尾聲最後衝刺！即日起至3/8，只要購買「莓好時光（大）」，大苑子就加碼贈送「莓好花漾（大）」1杯，濃郁草莓牛奶與清爽果茶一次擁有。

．UG

只要購買UG招牌「三窨十五茉 UG 奶茶」，就直接贈送「招牌 315」一杯。

|旅遊休閒與電商超值省|

．高雄市政府（壽山動物園、寶來花賞溫泉）

高雄市推出「好好生活月」，3月限定！壽山動物園女性及12歲以下兒童「免費入園」，寶來花賞溫泉公園女性入內泡湯也享半價。

．雄獅旅遊

女王出國玩，荷包也要守住！雄獅旅遊推出「38 女王節」限量優惠，韓國首爾5日遊最低只要10,838元起，部分多國行程現省超過5,000元。

．MOMO購物網

電商MOMO 推出「38 女王節」活動，精選飾品如 Pandora 組合祭出 7 折，全站商品下殺 3 折起。活動期間更有「深夜抽猛男 3 選 1」等互動遊戲，還有限時 999 元搶購，手速快才能搶到。

．全國電子

家中電器想換新的趁現在！3/15前全國電子舉辦「女王節」，全館指定家電如空調、冰箱、洗衣機等最低 38 折起。適逢 WBC 活動，還有萬元點數回饋。

