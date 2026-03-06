新加坡ICC「冰淇淋配薯條」來了！ 頂級冰淇淋餅乾三明治「288種混搭」 減糖40%不怕胖

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
新加坡頂級冰品首間概念店進駐信義區。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供
新加坡頂級冰品首間概念店進駐信義區。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供

甜點控快衝！ 新加坡的頂級冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co. (ICC)」正式登台，全台首間概念店進駐統一時代百貨台北店B2。這次不僅帶來星國街頭最經典的「餅乾夾冰淇淋」華麗升級，更推出全球首發的「冰淇淋配薯條餅乾」，挑戰最強下午茶封號！

冰淇淋配薯條餅乾 188元。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供
冰淇淋配薯條餅乾 188元。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供

冰淇淋配薯條餅乾 188元。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供
冰淇淋配薯條餅乾 188元。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供

開幕最大的亮點，絕對是台北店限定、全球首發的新品「冰淇淋配薯條餅乾」。品牌發揮創意將核心產品「軟餅乾」重塑為長條薯條狀，共有巧克力脆片、雙重巧克力脆片2種口味。最推薦的吃法就是像薯條沾番茄醬一樣，用熱烘烘、外酥內軟的餅乾薯條沾取冰淇淋，感受鮮明的溫差與濕潤口感，組合價180元就能爽吃。

薯條餅乾 78元。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供
薯條餅乾 78元。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供

創意新品，ICC最受歡迎的「經典冰淇淋餅乾三明治」也是必點重點。現場提供8種手工現烤軟餅乾（如抹茶麻糬、黑芝麻麻糬、夏威夷豆等），以及8種口味冰淇淋，讓消費者自由混搭，可排列出多達288種夢幻組合，每份售價188元，打造專屬自己的口味！

冰淇淋餅乾三明治 188元。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供
冰淇淋餅乾三明治 188元。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供

單片軟餅乾 68元、六入餅乾盒 338元(共8種口味)。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供
單片軟餅乾 68元、六入餅乾盒 338元(共8種口味)。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供

口味方面更有驚喜，像是充滿南洋風味的「斑蘭椰子麻糬」、濃郁的「開心果」或是茶香四溢的「白桃烏龍」，單球128元起就能品嚐頂級美味。

單球 128元、 雙球 147元、三球 168元(共8種口味)。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供
單球 128元、 雙球 147元、三球 168元(共8種口味)。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供

ICC更主打「Better for You」理念，全系列冰淇淋最高減糖達40%，選用天然椰子花糖與益生元纖維，並以日本北海道牛乳為基底，口感綿密卻不甜膩，讓愛吃甜又怕胖的朋友也能放心追！

冰淇淋外帶組 988元（任選三款冰淇淋，免費贈送保冷袋）。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供
冰淇淋外帶組 988元（任選三款冰淇淋，免費贈送保冷袋）。圖／The Ice Cream&Cookie Co.提供

