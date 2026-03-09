捷運士林站必訪！肉多多早午餐、桂花釀西西里，品味獨具的咖啡饗宴

在台北這座都市叢林中，每個人心中都渴望一處能夠暫時尋得片刻寧靜的角落。而位於士林捷運站旁，正有一間咖啡廳以其獨特魅力，悄然成為許多尋味者的心之所向，從一杯香醇的桂花釀咖啡、夠份量早午餐，到誘人精緻甜點，無不透露出店主的用心與對品質的堅持。此刻我在～凹屋咖啡。

士林站旁交通便利，城市綠洲的入口

對於都市人而言，交通便利性往往是決定是否前往的重要考量，凹屋咖啡就坐落在士林捷運站旁，從2號出口步行約莫1至3分鐘即可抵達，就在之前吃過的荷麵亭拉麵旁邊，附近還有主打韓式義大利麵的金孫韓廚和人氣的隱家拉麵，位置方便卻氣氛寧靜，低調藏身於小巷弄間，雖沒有顯眼的招牌，但看到白色牆面上的可愛狗狗插畫（店名也是取自於狗狗叫聲的諧音，非常可愛），就代表你來對地方了！

台北落羽松一日遊

準備在凹屋咖啡放空吃美食之前，來欣賞一下阿一一剪輯的動態影片，集合士林冬日好拍好吃的好地方，夢幻落羽松和幸福早午餐一次滿足！

空間美學與用餐氛圍：一隅靜謐的設計巧思

一進入凹屋咖啡，立刻感受一股溫暖的氣息，店內空間設計以簡約唇色風格為基底，卻巧妙融入了木質元素與綠意植栽，使得整體氛圍中透著一絲溫暖與生機。用餐區包含一樓和地下室，都相當明亮，座位安排也顯得寬敞而舒適，並備有消磨時光的好書，想要慵懶沙發、設計風桌椅，或是三五好友圍坐的長桌，都能保有足夠的私人空間。在這裡，你可以帶著筆電工作、沉浸於書本世界，或是與友人輕聲細語，每一種狀態都能找到適切的歸屬。

咖啡廳不時會跟狗狗相關非營利組織合作，週末六日來有機會能遇到可愛的狗狗們，希望能幫狗狗找溫暖的家，結紮終止流浪，成為家中的一員。

凹屋咖啡菜單menu 早午餐、甜點、特調咖啡一次滿足

來這裡想吃正餐或輕食下午茶都沒問題，鹹食有豐盛早午餐、可頌、鹹派，甜點有檸檬塔、布朗尼、蘋果派、抹茶生乳捲，搭配各式咖啡、好茶、特調牛奶等飲品，選擇還滿多樣的，低消為任一品項，提供自己取用的開水，不收服務費更加分！

這次趁跟朋友一起去原住民文化主題公園和士林官邸拍落羽松，午餐就在凹屋咖啡放空吃美食，把早午餐、甜點和飲料都點一輪，擺滿桌的好料，還沒吃看起來就超幸福的～

獨特飲品：味蕾的驚喜邂逅

紅心芭樂美式/桂花釀西西里

作為咖啡廳，飲品表現自然是關鍵，我們點了兩款有夢幻漸層的特色飲品，紅心芭樂美式和桂花釀西西里，紅心芭樂美式以咖啡的醇厚與微苦為基底，隨後而來是紅心芭樂的熱帶果香，在口中交織出令人驚喜的平衡，芭樂的清爽中和了咖啡的厚重，而咖啡的深度則賦予芭樂更豐富的層次感。

另一杯桂花釀西西里咖啡則展現截然不同的風情。西西里咖啡本身以檸檬的酸與咖啡的香醇著稱，而這裡融入了台灣人熟悉的桂花釀，為其增添一抹典雅的東方氣息。入口時，檸檬的清新率先喚醒味蕾，緊接著是咖啡的濃郁與桂花的幽雅芬芳。桂花釀的清甜與香氣，使原本的西西里咖啡更顯溫潤和諧，令人不自覺的細細啜飲，回味無窮。

豐盛餐點：從早午餐到輕食的味蕾盛宴

花生火腿起司可頌

接著換早午餐上場，除了主餐可頌，還有營養水煮蛋、健康地瓜和爽脆生菜，可頌烤得金黃酥脆，內裡層次分明，散發著迷人的奶油香氣。內餡的花生醬香濃滑順，與鹹香火腿片形成絕妙的鹹甜對比，加上可頌的酥香，讓你一口感受多重口感與風味。

兩種肉肉都想吃餐盤

對於肉食主義者而言，兩種肉肉都想吃餐盤絕對是個不容錯過的選擇。這份餐盤內容豐富，讓你一次吃到香料雞胸肉和秘製雞肉兩種好肉，雞胸肉應該採舒肥烹調，加上香草和迷迭香調味，吃起來鮮嫩多汁，秘製雞肉則採用雞腿肉部位，帶點彈性的口感加上微辣調味，也超涮嘴。整份餐盤不僅份量十足，食材搭配也兼顧了營養均衡與味蕾享受，非常適合有健身要補充肉肉的我。

甜點誘惑：為味蕾畫上完美句點

熱烤蘋果派佐冰淇淋

一頓完美的餐點，總少不了能為其畫上句點的甜點。蘋果派是許多人心中永恆的經典。凹屋咖啡的蘋果派，外層派皮烤得金黃酥脆，內餡蘋果塊燉煮得濕潤香甜，帶點迷人肉桂香氣，甜度恰當好處，反而凸顯蘋果本身的酸甜。熱熱蘋果派搭配一球冰淇淋，冷熱交織的口感，果香與奶香的融合，帶來一種溫暖而滿足的幸福感。

抹茶生乳捲

壓軸是抹茶控最愛的抹茶生乳捲，抹茶蛋糕體濕潤鬆軟，帶著清雅的抹茶苦韻，與內餡滑順的生乳鮮奶油形成絕佳平衡。抹茶的微苦與生乳餡的奶香交織，加上好麻吉紅豆的香甜，尾韻回甘，每一口都是溫柔的享受。

總結：凹屋咖啡，值得一再探訪的質感之選

凹屋咖啡，以其便利卻又隱密的地理位置、兼具簡約設計與舒適的用餐環境，以及從飲品到餐點、甜點都令人驚喜的品質，成功在士林站眾多咖啡廳中脫穎而出。無論是想找一份寧靜的獨處時光，或是與親友愉快聚餐，這裡都是好地方。它不僅提供了一處休憩場所，更提供一種生活態度的選擇—慢下來，細細品味生活中的美好～

FAQ

Q1: 凹屋咖啡的招牌飲品是什麼？對於初次造訪的顧客，您會推薦哪一款？

A1: 若論招牌，凹屋咖啡的創意特調絕對不能錯過。對於初次造訪者，我會推薦「紅心芭樂美式」或「桂花釀西西里咖啡」。前者以熱帶果香與咖啡的碰撞帶來耳目一新的清爽感；後者則以東方桂花香氣、清新檸檬溫結合義式咖啡的奔放，兩者皆能展現店家在咖啡調配上的巧思，能讓味蕾驚喜連連。

Q2: 除了咖啡和甜點，凹屋咖啡的早午餐表現如何？適合食量較大的顧客嗎？

A2: 凹屋咖啡的早午餐表現同樣出色，尤其對於食量較大的顧客，我會大力推薦「兩種肉肉都想吃餐盤」。其內容豐盛，包含秘製和香料雞肉，不僅份量十足，食材品質與味道也都很有水準，能提供飽足與多層次的味蕾享受。絕對能讓您吃得心滿意足。

Q3: 凹屋咖啡的用餐環境適合哪種類型的活動？例如工作、閱讀或是朋友聚會？

A3: 凹屋咖啡的用餐環境非常適合多種活動。地下室的店內氛圍靜謐且座位寬敞舒適，並有充足光線，非常適合一個人帶筆電工作、沉浸於書本閱讀，或是享受一段不被打擾的獨處時光。同時舒適的桌椅配置也十分適合朋友的輕聲交談或小型聚會，是個能讓人放鬆身心，享受美好時光的質感空間。

地址：臺北市士林區中山北路五段505巷44弄2號

電話：0975 878 675

營業時間：平日09:00–18:00；六日10:00–17:30

