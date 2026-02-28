陽明山賞櫻秘境！ 「大埔農場紗帽山」滿山壯闊櫻花、日式氛圍超好拍

各位熱愛深度探索的朋友們，我這次挖到一個陽明山上的寶藏，不用飛日本，就能沉浸在滿山滿谷的粉紅櫻花海中，還有超有fu的日式鳥居、燈籠，隨手一拍都是明信片等級的美照，還有隱藏版的美味咖啡廳，從清新梅子醋到暖心芋頭米粉湯，保證讓你眼睛和肚子都一次滿足！想知道怎麼抵達、怎麼拍出最美的櫻花？趕快跟著我一起看下去，就在～大埔農場紗帽山

陽明山賞櫻秘境 大埔農場紗帽山交通攻略

陽明山雖然美，但交通常常讓人卻步，不過別擔心，來大埔農場紗帽山，交通比想像中方便，如果你是開車前往，直接導航「大埔農場紗帽山」就能輕鬆抵達，農場內沒有停車位，可以路邊白線停車，但因產業道路狹窄，假日來可能會不太好停車，建議騎機車或搭公車前往(我們這次就騎機車一次順遊平菁街42巷和鵝尾山)。

搭乘大眾運輸工具來也是沒問題的，可以搭捷運到石牌站轉小36公車，或是到北投站轉小25公車，然後在「梅湖」站下車，下車後按照導航走約10分鐘上坡路就能抵達了，還可以順遊龍鳳谷或北投文物館，雖然有點小坡度，但沿途空氣清新，當作散步運動也很棒，建議大家可以先查好公車班次，這樣才不會等太久喔！

入園門票每人200元，7-12歲兒童票100元（7歲以下免費），80歲以上敬老票100元，門票可換一杯小薑茶，價格雖然不便宜，但因為園區真的非常大，我們這次去就拍了三個多小時，一直待到關園，所以非常值得。

2026陽明山櫻花一日遊

準備到大埔農場拍滿山櫻花之前，先欣賞一下阿一一剪輯的動態影片，集合陽明山賞櫻的好地方，想要壯闊風或日式風都任君挑選喔！

農場裡除了櫻花，還開滿了各式花朵，一進來可以先欣賞盛開的超大朵茶花，若比較早來有越冷越開花的梅花，六月來還有機會遇到花團錦簇的繡球花喔！

季節限定 粉嫩櫻花爆炸開

每年櫻花季（大約是1月下旬到2月中旬，實際花況仍是要看天氣啦），大埔農場的櫻花會開好開滿，以小富士櫻、大寒櫻和昭和櫻為主，踏上最上端的觀景台，真的是滿山遍野的粉紅色櫻花樹，簡直美到不像話，如果好天氣藍天下一定更夢幻。

我這次去的時候，櫻花正值盛開，那種浪漫的氛圍真的讓人心都融化了，第一次看到台灣有這麼大範圍的櫻花，完全不輸之前辛苦搭飛機衝日本的河津櫻，真的隨便找個角度拍，都能拍出超夢幻的櫻花大景，手機和相機的記憶空間真的要準備好，另外建議如果可以挑平日來，人比較少可以拍得更開心！

日式燈籠與大鳥居，秒飛日本

除了櫻花，農場裡最吸睛的莫過於細心點綴的日式燈籠和巨大紅色鳥居了（鳥居位於農場的最下方，一開始還沒發現，上來詢問老闆娘後才又衝下去），這些裝飾佈置得超用心，讓整個農場瞬間充滿了濃濃日本味。你可以穿梭在櫻花樹下，感受日式燈籠的溫暖光芒（雖然白天看不到燈亮，但視覺效果還是很棒，哈！），或走到鳥居前，拍一張彷彿置身日本神社的紀念照。如果穿著和服來這裡拍照，一定更有fu，也讓我想下次要不要也來個和服體驗呢！

大埔農場紗帽山咖啡廳 意外驚喜的用心美味

走累了、拍夠了，肚子也咕嚕咕嚕叫了嗎？別擔心，農場裡有規劃咖啡廳，開放式的自然空間，分為室內和室外的座位，氣氛滿舒服的，旁邊也有完善的廁所，坐戶外座位邊用餐還有櫻花相伴，非常夢幻！

這裡的餐點以小吃和輕食為主，想吃鹹的火腿起司三明治、芋頭米粉湯或甜的生巧克力可頌、起司蛋糕、紅豆湯都有，搭配的飲料有農場自己釀的梅子醋、梅子茶(梅子醋如果喝過喜歡，也提供能帶回家的瓶裝版)，也可以來杯熱可可、有機蜜香紅茶或是手沖咖啡，價格相當實在，拍完櫻花後能好好補充體力。

陽明山上的空氣雖然清新，但走了一大圈還是會口渴。我點了一杯常溫梅子醋，一口喝下，自然的酸甜果香瞬間在口中蔓延開來，酸度還滿高的，相當濃郁，那種清新滋味真的讓人精神為之一振，感覺整個人都活過來了。

起司蛋糕其實是起酥蛋糕，外層烤得金黃香酥，中間蛋糕鬆軟綿密，甜度適中，搭配一杯咖啡或茶，就是一個完美的午後時光。如果你是芋頭控，那這碗芋頭米粉湯絕對必點！我一看到菜單就忍不住點了，端上來的時候，那撲鼻而來的芋頭香氣真的讓我食指大動。湯頭濃郁，芋頭煮得超綿密入味，米粉Q彈，搭配上滿滿鮮美絞肉，每一口都是滿滿的幸福感。在微涼的山上，來上一碗熱騰騰的芋頭米粉湯，真的超暖心的！

我的深度體驗心得

這次的大埔農場紗帽山之旅，真的讓我印象超級深刻！這裡不僅有著令人驚艷的櫻花和日式氛圍，連餐點都意外的用心美味，完全是個值得一再回訪的寶地。無論是想賞花、拍美照，或是想找個地方放鬆身心，這裡都能滿足你，來規劃一趟說走就走的日式櫻花之旅吧～

FAQ (問與答)

Q1：大埔農場紗帽山需要門票嗎？停車方便嗎？

A1：農場入園門票一人200元，雖然只能換一小杯薑茶，但光滿山滿谷的櫻花就值得了，停車方面，農場內沒有停車位，，平日開車來可以停在產業道路的白線上，但假日因道路狹窄非常難停車，建議搭大眾運輸工具來！

Q2：大埔農場的櫻花季大約是什麼時候？除了櫻花還有其他看點嗎？

A2：大埔農場的櫻花通常在每年1月下旬到2月下旬盛開，但實際花況會受到天氣影響，建議出發前可以上它的粉絲頁查一下或打電話詢問最新的花況資訊會比較準確，除了滿山的櫻花，這裡的日式鳥居和燈籠也是超級亮點，讓你一秒置身日本，咖啡廳的芋頭米粉湯和梅子醋也都不錯吃，視覺和味覺都超享受的。

Q3：如果沒有開車，搭大眾運輸去大埔農場會很麻煩嗎？

A3：一點都不麻煩，你可以搭捷運到石牌站轉小36公車，或是到北投站轉小25公車，然後在「梅湖」站下車。下車後按照導航走約10分鐘上坡路就能抵達了。雖然有點小運動，但沿途空氣好，邊走邊欣賞風景也很不錯，當作是旅程中的小健行，是不是很有趣呢？

地址：臺北市北投區湖底路4-25號對面

電話：0921 909 321

營業時間：09:00–17:00

