感受濃濃台式早餐味～「SAUGY BRUNCH」快閃台北西門 超大腸太郎絨毛偶首度現身！

來自於Dcard的原創IP「SAUGY BRUNCH」限時回歸啦！到4/12前快閃台北西門地下市，帶來許多超萌周邊及大家敲碗許久的絨毛玩偶，還安排了見面會跟大家互動，粉絲們快快筆記！

圖／FanFans 粉粉臉書

以台式早餐店為主題的「SAUGY BRUNCH」，這次再與FANFANS 粉粉合作，在台北西門地下市佈置了超好拍的早餐店場景，還有大家期待以久的絨毛玩偶，尤其是「腸太郎」的首度登場，讓粉絲們接續對角色們的熱度，不只到場打卡就送書籤，現場消費及滿額還有限量小禮，記得在4/12前去走走、拍照、補貨唷！

圖／FanFans 粉粉臉書

圖／FanFans 粉粉臉書

在3/8、3/28、4/5這三天，現場更安排總數6場、Dinu、Hoya見面會，可以跟他們拍張可愛拍立得，還可以互動擊掌打卡（名額限量），想留下難得回憶的粉絲可要記好時間前往、以免錯過。

圖／FanFans 粉粉臉書

活動日期：2/25～4/12

活動時間：11：00～21：00

活動地點：西門地下市，台北市中正區中華路一段51-1號地下1樓

圖／FanFans 粉粉臉書

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」