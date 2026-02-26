經典手扒雞回歸！「香雞城」插旗西門町 「小型外帶店」再掀回憶殺

香雞城這個名字，對不少台北人而言，是童年放學後的香氣記憶。創立於1984年的本土烤雞品牌，當年以整隻烤雞搭配手套與胡椒鹽的豪邁吃法打開知名度，全盛時期全台分店數一度突破百家，成為六、七年級生心中難以取代的經典滋味。沉寂多年後，如今品牌再度傳出新動向，宣布於西門町商圈展店，讓老饕們相當期待。

圖／取自香雞城臉書粉專

新門市選址在觀光人潮密集的西門町漢口街二段，從捷運西門站步行約6分鐘即可抵達，地段醒目、交通便利。不同於過往街邊店型，這回改以小型純外帶模式經營，現場不設內用座位，主打快速取餐、即買即走的消費型態，鎖定逛街族群與觀光客市場。

圖／取自香雞城臉書粉專

根據品牌社群透露，此次將採精簡菜單策略，核心主角依然是招牌手扒雞，並搭配數款點心組合成套餐販售。雖然售價尚未正式公開，但熟悉的香氣與外酥內嫩口感，已讓不少粉絲在網路上留言敲碗。外帶形式也更貼合西門町快節奏氛圍，無論是邊走邊享用，或是打包回家分享，都更為便利。

圖／取自香雞城臉書粉專

回顧品牌歷程，香雞城曾一度淡出市場，2016年再度復出，陸續於八里、新店、新莊等地展店，也曾推出期間限定快閃與跨界合作。此次官方貼出施工中的新店照片，並以「雞粉們願意再給我們一次機會嗎」作為標語，再次勾起市場關注。經典味道重返熱鬧街區，是否能再創話題，值得拭目以待。

