開工不憂鬱！228連假追櫻去，新北「2大櫻花步道」把握花期出遊

過完2026春節連假，不少人正式開工，同時緊接著已開始規劃即將到來的228連假行程。想在春意中轉換心情，不妨把握櫻花盛開時節，走進新北山林賞花踏青。位於石碇與土城的兩處賞櫻步道，近期山櫻花陸續綻放，粉色花海與層層山景交織，成為開工後療癒身心、連假出遊的熱門選擇。

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

石碇二格公園 山城森呼吸賞櫻

位於新北市石碇區的二格公園，坐落北宜公路23K附近，海拔約550公尺，緊鄰翡翠水庫，空氣清新宜人。沿著二格路銜接二格山登山步道，來回約4公里，步程平緩好走，適合親子與輕健行族群。近日山櫻花點綴山頭，漫步林間宛如走入粉色秘境，特別適合在開工後安排一趟「森呼吸」小旅行。

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

石碇區公所也將於2月27日舉辦「2026新北櫻花季－櫻粉森呼吸」活動，為228連假暖身，結合賞花與在地特色，讓民眾在春日山城感受嶄新氣象。交通可自捷運新店站轉搭綠12公車，於二格公園站下車即可抵達。

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

土城太極嶺 101階櫻花隧道正美

同樣位於新北市的土城太極嶺步道，近期山櫻花已陸續盛開，成為在地人口耳相傳的賞櫻秘境。靠近山嶺頂端的101階步道兩側櫻花齊放，形成浪漫櫻花隧道，粉紅花海與自然山景相互映襯，怎麼拍都充滿春日氛圍。

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

民眾可自行開車至山中湖停車場，再步行約30分鐘抵達；或搭乘台北客運570（平日停駛）至山中湖站後步行前往。趁著228三天連假，把握花期走入山林健行追櫻，在粉色花景中為新的一年注入滿滿好運與活力。

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

