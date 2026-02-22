開工走春首選！「貓空魯冰花」花海登場，櫻花、水豚君1次收集

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／公園處提供 圖右上／旅遊美食作者萊點特別攝影
圖／公園處提供 圖右上／旅遊美食作者萊點特別攝影

春節連假準備開工！想安排輕鬆又療癒的踏青行程，不妨走訪台北貓空。每年此時，樟樹步道迎來年度重頭戲「魯冰花花季」，有「黃金搖鈴」美名的魯冰花沿著山坡與步道綻放，金黃色花穗在綠意山林間搖曳生姿，搭配層層山巒與落羽松景致，構成繽紛動人的春日畫面。

圖／公園處提供
圖／公園處提供

除了魯冰花，步道沿線的山櫻花也陸續盛開，粉嫩花朵點綴小徑深處，形成金黃與粉紅交織的雙色花海。沿著魯冰花小徑漫步至彩雲亭，不僅能俯瞰山景，也能捕捉花海與藍天同框的美拍角度，讓人不用遠行，就能在台北市區享受賞花樂趣。

圖／公園處提供
圖／公園處提供

今年花季更增添亮點——超萌「水豚君」公共藝術進駐步道周邊，圓滾滾的造型成為打卡新焦點。遊客可將水豚君與魯冰花、櫻花一同入鏡，拍出充滿童趣與春意的限定畫面，成為今年貓空花季最吸睛的拍照元素。

圖／旅遊美食作者萊點特別攝影
圖／旅遊美食作者萊點特別攝影

若想避開人潮，建議一早7點多從台北大縱走第七段上山，沿途清幽好拍。交通方面，可搭文湖線至動物園站，轉乘棕15或貓空左線小巴，或搭貓空纜車至貓空站後步行約15分鐘，即可抵達樟樹步道彩雲亭。開工或228連假走春，就到貓空一次收藏花海與水豚君的療癒風景吧！

圖／公園處提供
圖／公園處提供

