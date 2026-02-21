咖啡買1送1、炸雞免費吃！2026馬年開工「超商.手搖.速食優惠」懶人包 銅板價補元氣、滿額抽10萬黃金
還沉浸在馬年超長春節假期中？ 別難過，開工小確幸這就送上，特別整理2026馬年開工「超商.手搖.速食優惠」懶人包，從買一送一到加購價低到爆，讓你用小資預算振奮精神！
．7-ELEVEN
7-ELEVEN火力全開，從2月20日起連續五天推CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾和CITY TEA現萃茶純茶系列「買2送2」；2月22日至26日，CITY CAFE特大濃萃美式買2送2、特大濃萃拿鐵買2送1，精品系列大杯美式與大杯馥芮白也祭出「買2送2。最狂的是，2月22日前買CITY系列飲品，還能參加「金馬開運抽抽樂」，單筆滿222元抽立折7元到77元。
另外，線上OPENPOINT行動隨時取從2月23日至28日加碼CITY CAFE特選系列買8送8，或組合價200元方案，讓你開工補血杯慢慢喝。
．全家便利商店
全家於2月22日至23日會員到店購買Let's Café大杯特濃美式、特大杯經典美式或大杯單品美式，同品項買1送1（冰熱不限，不可寄杯）；APP隨買跨店取更有限定快閃，大杯特濃經典美式2杯65元、大杯特濃經典拿鐵2杯75元，大杯單品美式2杯110元、大杯單品拿鐵2杯120元，每人限購2組，兌換到3月底
外送族別錯過Let’s Café美好分享壺買1送1，可自取或免運到家。加碼試手氣2月23日至3月3日，全家消費滿200元抽10萬黃金或股票禮品卡，開工日財運馬上來！
．摩斯漢堡
摩斯速食於2月23日當天祭出「大杯摩斯咖啡買1送1」；接著2月24日至3月8日，推出大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶第二杯10元！
早餐族看過來，「元氣牛肉蛋堡+大杯冰紅茶」組合85元，銅板價補元氣。外帶黨MOS Order App跨店取從2月23日至3月15日推限量組合，「元氣牛肉蛋堡+大杯冰紅茶」2入170元，或大杯摩斯咖啡/奶茶任選6杯210元，每項限千組，售完為止。
．bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN自2月14日至3月1日推出外帶自取消費滿899元，出示指定優惠截圖就免費送「去骨炸雞6塊」。此外，即日起至2月底，內用、外帶或外送都能拿刮刮卡，中獎率100%，最大獎還有500元折價券！
．吉豚屋
吉豚屋討吉利，於2月23日至25日連續三天，吉豚屋推出「開工大吉餐」，包含吉豚雞排丼、酥脆唐揚雞及果漾芭芒柳，整組原價353元，優惠價直接殺到200元，現省153元！讓你開工開吃好運連連。
．85℃
為了慰勞開工族，85℃在2月23日推出大杯紅茶拿鐵、慢熟奶茶、蕎麥奶茶「第二杯特價35折」，不管是想補充咖啡因還是想喝無咖啡因飲品，這檔優惠全家大小都能一起喝。
．COMEBUY
COMEBUY迎接24週年慶，於2月23日至24日推出超狂銅板價，只要在門市買任一大杯飲品，就能以24元加購「嗨神純茶（大杯）」，每人限購一杯。
在家開運更簡單，全聯也有獨家販售的「嗨神奶茶沖泡飲（8包）」或「抹茶拿鐵沖泡飲（15包）」到2月26日優惠價119元，讓你馬年衝第一。
．MR.WISH
Mr.WISH 將於2月23日起開工優惠開跑，推出各家外送平台優惠，「你訂NIDIN」於23日至3月1日推草莓紅了/莓好桃氣「第二杯6折(限定自取)」；FoodPanda外送平台於3月4日至10日推草莓紅了/莓好桃氣「第二杯6折」；Ubereats外送平台則於3月11日至17日推「同品項買一送一」(草莓紅了99元、莓好桃氣129元)。
