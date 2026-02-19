2026春節走春攻略／杉林溪花卉中心鬱金香大爆發！櫻花、神木、瀑布一次收集
農曆春節連假想規劃一趟兼具賞花與森林療癒的走春行程，不妨前往南投鹿谷的杉林溪森林生態渡假園區。園區海拔約1,600公尺，氣候清爽宜人，每年2至3月櫻花陸續綻放，搭配山林溪谷景觀，成為中部春節旅遊熱門去處。2026年花況亮眼，從櫻花到鬱金香同步盛放，為新春假期增添繽紛色彩。
花卉中心鬱金香大爆發 葉牡丹繽紛登場
走進園區花卉中心，最吸睛的莫過於大片鬱金香花海。紅、黃、粉、紫等多色花朵整齊綻放，搭配層層葉牡丹鋪陳，營造宛如歐風庭園的視覺效果，是春節期間必拍打卡焦點。園方表示，今年鬱金香品種與數量都相當豐富，花期正值最佳觀賞時段，適合全家大小漫步賞花，感受「百花迎春」的喜氣氛圍。
櫻花河岸、松瀧岩瀑布 森林步道輕鬆遊
除了花卉中心，園區內粉紅椿寒櫻與白色霧社櫻沿溪綻放，形成夢幻「櫻花河岸」。人氣景點松瀧岩瀑布水氣繚繞，與櫻花相映成趣；天地眼、穿林棧道及神木群步道，也讓遊客近距離感受高山森林生態之美。建議入園後先搭接駁車直達松瀧岩，再由上往下步行遊覽，減少體力負擔，行程更為輕鬆順暢。
春節交通與保暖提醒 門票資訊一次看
園區全票350元，另設有優待票與團體票（例如65歲以上200元）。春節期間山區氣溫仍然溫差大，建議攜帶禦寒衣物；連假車潮較多，最好提早出發避免塞車。園內設有主題會館與餐廳，住房於春節期間相當熱門，規劃住宿者宜提前預訂。趁著新春假期走入山林花海，在瀑布與櫻花相伴下迎接嶄新一年。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。