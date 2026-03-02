蘆洲高CP值早午餐推薦！平價、近百種選擇 「手作牛肉起士漢堡」人氣必點

在蘆洲復興路上，有一家人氣快速累積的高CP值早午餐店：卡莫早午餐Camel Brunch復興店，不論是平日早晨或假日時段，店內總是維持著相當高的來客量，內用座位經常接近客滿，外帶人潮也絡繹不絕，已成為不少在地居民心中固定報到的早餐與早午餐選擇。

卡莫早午餐最吸引人的地方，在於它不像一般傳統早餐店只有單純吐司、蛋餅與飲料，而是打造出一份接近百種組合可能性的多元菜單，從吐司、漢堡、蛋餅、厚片、可頌拼盤，到義大利麵、燉飯等早午餐系餐點一應俱全，讓人每次來都能有不同的選擇體驗。餐點內容不僅種類多元，份量設定也相當實在，像是夾厚蛋的漢堡、豐盛拼盤系列、義大利麵類餐點，都能提供相當不錯的飽足感，對於想吃得飽又不想花太多預算的族群來說，非常有吸引力。

特別值得一提的是，卡莫早午餐將不少餐廳級料理元素融入早午餐菜單中，例如黑松露系列餐點、舒肥雞義大利麵、板腱牛相關品項，讓早午餐不再只是「填飽肚子」，而是具備風味層次與料理感的用餐體驗，同時又保有早餐店的親民價格帶。搭配經典必點的大杯紅茶、大冰奶或奶茶，簡單的一份早餐也能吃出完整感與儀式感，真正做到「便宜也能吃好、吃飽又有品質」。這樣的定位，使卡莫早午餐不只是一家早餐店，更像是一間兼具日常實用性與美食感受的高 CP 值早午餐據點，也難怪能在蘆洲地區快速累積口碑與回訪客群。

卡莫早午餐 環境介紹

卡莫早午餐復興店在空間設計上同樣讓人留下好印象，整體風格走的是明亮、乾淨又不壓迫的用餐氛圍，搭配大面採光設計，白天時自然光線灑進室內，讓整體環境顯得清爽又舒適，不會有傳統早餐店常見的油煙感或雜亂感。

座位規劃上也相當實用，既有適合多人聚餐的桌型，也有適合單人用餐的座位區，動線安排清楚，用餐時不會覺得擁擠混亂。點餐流程採用現代化的掃碼點餐系統，入座後直接使用手機掃描 QR Code 即可瀏覽完整菜單與餐點內容，選好餐點後再至櫃台結帳，整體流程簡單快速，也能減少排隊與溝通時間，對於早晨趕時間的上班族來說相當方便。

店內設有完整的自助區域，餐具、醬料皆可自行取用，用餐後也有自助回收區，讓整體用餐流程更有效率，同時也能維持空間整潔度，這種半自助式的經營模式不但減輕店員負擔，也讓顧客用餐節奏更自由。

整體環境呈現出一種「像早午餐咖啡館但保有早餐店效率」的平衡感，不論是快速用餐還是慢慢享受早午餐時光都很合適，唯一需要注意的是，在熱門時段人潮較多時，聲量會相對提高，但也正好反映出店家的高人氣與穩定客源。整體而言，卡莫早午餐復興店在環境設計與用餐流程上，不只是好看，更是實用，兼顧舒適感、便利性與效率感，讓用餐體驗完整且流暢。

卡莫早午餐 菜單

卡莫早午餐 餐點介紹

手作牛肉起士

手作牛肉起士漢堡是不少客人點餐時會優先考慮的人氣品項之一，整體走的是偏向紮實飽足感路線，而不是單純速食型漢堡。這款漢堡以手作牛肉排為主角，強調肉香與口感的存在感，搭配起士後能帶出濃郁鹹香風味，吃起來不會只有油脂感，而是帶有肉汁與乳香交織的層次感。

實際入口時，牛肉本身的厚度與咬感讓整體口感偏扎實，但不會乾柴，搭配麵包與新鮮配料後，整體味道呈現出鹹香、微甜與肉香平衡的風味走向。這類型手作漢堡的特色在於每一口都能感受到牛肉本身的存在感，而不是只剩醬料味，搭配起士後更能讓整體口味更加滑順。

以整體搭配來說，通常會搭配生菜等新鮮配料增加清爽度，讓整體吃起來不會過於厚重，也讓早午餐時段食用依然舒服。從菜單與人氣排行來看，這款手作牛肉起士漢堡在平台上屬於高按讚度餐點之一，並被歸類在人氣推薦清單中，顯示其接受度與點購率都相當穩定，價格則落在一般早午餐漢堡可以接受的區間內，對於想吃有肉感、有起士濃郁度，又希望份量足夠有飽足感的人來說，是屬於安全又不容易踩雷的選擇。

整體來說，這款漢堡比較偏向早午餐館等級的口味呈現，而非單純早餐店型漢堡，吃起來會更有料理感，也更容易留下記憶點。

卡莫可頌拼盤

卡莫可頌拼盤屬於偏向豐盛型早午餐盤的餐點設計，整體走的是酥香、鹹香與清爽配菜平衡的路線，吃起來層次感相當完整。可頌本體外層烘烤到帶有微酥口感，入口時可以感受到奶油香氣慢慢釋放，內層則保有柔軟濕潤度，不會乾硬，屬於口感扎實但不厚重的類型。

搭配拼盤常見配置，通常會結合炒蛋、香腸或肉類蛋白質，以及薯餅、炒菇或沙拉類配菜，讓整體從主食到配菜都能兼顧風味與飽足感。炒蛋吃起來偏滑嫩型，蛋香明顯但不油膩，與可頌搭配時能增加柔順口感；肉類配料則提供鹹香與肉汁感，讓整份拼盤不會只有麵包與澱粉感，而是更像完整一份早午餐主餐。

若搭配沙拉或蔬菜配料，能有效中和奶油與肉類的厚重感，整體吃完仍維持清爽感受。這類拼盤餐點最大的特色，在於一次可以同時吃到多種口味變化，從酥香麵包、滑嫩蛋料理到鹹香肉類，再加上澱粉小點，屬於早午餐中飽足感與滿足度都偏高的類型。

對於想吃得豐盛一點、或是接近午餐時段想吃完整一餐的人來說，是屬於安全度高又有精緻感的選擇，也很適合搭配紅茶或奶茶類飲品一起享用，整體風味會更平衡。

鮪魚蛋餅

卡莫早午餐復興店的鮪魚蛋餅是一款兼具早餐店經典與創新感的餐點，將人人熟悉的蛋餅口感提升到更有層次的味覺體驗。蛋餅皮外層煎至微微金黃，帶著微酥的邊緣口感，但內層依舊保留了柔軟與彈性，輕咬時能感受到蛋餅的Q彈質地。裡頭的鮪魚餡料使用濕潤調味過的鮪魚沙拉，融合了鮮魚特有的淡雅海味以及蛋餅本身的蛋香，兩者搭配起來不會過於重口或油膩。

卡莫早午餐 用餐心得

綜合整體用餐體驗來看，卡莫早午餐復興店是一間讓人自然產生回訪意願的早午餐店，不是因為單一招牌餐點，而是因為整體表現穩定、選擇多元、價格合理且體驗完整，讓人每次來都會想嘗試不同菜單內容。

第一次來可能是被黑松露系列或義大利麵吸引，下一次可能會想試試不同口味的漢堡、拼盤或甜厚片組合，再搭配不同飲品，讓每次用餐都有新鮮感，這也是卡莫早午餐最大的優勢之一——菜單夠廣，回訪不容易膩。對家庭族群與親子客群來說，這裡同樣是一個友善的用餐空間，餐點選擇多樣，能同時滿足大人與小孩的口味需求，空間動線清楚、座位彈性高，即使多人聚餐也不會感到壓迫，加上價格設定親民，不會因為人多而造成負擔過重，非常適合假日家庭早餐、親子早午餐聚會或朋友小聚。

卡莫早午餐復興店不只是一家「吃早餐的地方」，更是一個能讓人放慢節奏、享受早晨時光的生活場景，不論是忙碌日常中的快速補給，還是週末悠閒的早午餐儀式感，都能在這裡找到適合的位置。對於正在尋找蘆洲高CP值早午餐店的人來說，這裡不只是值得一訪，更是一間會被放進口袋名單、反覆回訪的實用型美食選擇。

卡莫早午餐

電話：(02)8286-6848

營業時間：06:30–13:45

地址：新北市蘆洲區復興路116號

