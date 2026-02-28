月底救星！ 樹林夜市在地人排隊小攤「4元黑豬肉水餃」開到半夜2點
在新北還吃得到4元水餃，你相信嗎？？樹林火車站前博愛街夜市的4元黑豬肉水餃，一顆只要4元，水餃大顆又好吃，酸辣湯也只要30元，一餐不用百元就能搞定，還營業到凌晨 02:00，是夜貓族與月底族的平價晚餐首選。
4元黑豬肉水餃｜交通位置
這家樹林4元黑豬肉水餃店，在樹林火車站前的博愛街夜市，中段的位置，看到寫著水餃4元的旗子就是了！
5點多抵達，已經開始有排隊人潮，內用外帶都不少！
樹林4元黑豬肉水餃店 資訊
地址：新北市樹林區博愛街113號1樓
營業時間：17:00–02:00
週一公休
位置：樹林火車站前｜博愛街夜市
4元黑豬肉水餃｜用餐環境
工作餐枱還蠻乾淨的，簡單的用餐座位，內用劃好單就自己找位置坐。
一旁工作人員手工現包，水餃一顆一顆包個不停。
水餃也是現點現煮，一起鍋，馬上就被秒殺！
另外還有酸辣湯、四神湯可以搭著吃！
4元黑豬肉水餃｜菜單價格
水餃有高麗菜和韭菜2種口味，每粒都是4元，之前更便宜才3元，而且是黑豬肉的，真的很扯！
酸辣湯30元，四神湯40元，飲料20元，價格一樣超佛心！
*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*
4元黑豬肉水餃｜餐點品嚐
買了10顆水餃，口味各半，再加一碗酸辣湯，不用百元就搞定！
高麗菜水餃
水餃不是小小顆、吃完會覺得空虛的那種水餃。皮不會太厚，帶有Q度，內餡有存在感，吃得到肉香，也有菜的甜，而且沒有肉腥味，本來沒抱太大希望，沒想到挺好吃的。
韭菜水餃
韭菜水餃很好分辨，內餡很有誠意，獨特的香氣很明顯，清脆多汁，不沾醬也好吃，平常比較少吃韭菜的我，真心覺得很可以！
酸辣湯
酸辣湯的配料，豆腐、豬血、肉絲、筍絲、紅蘿蔔，該有的都有。
底下還有撈到高麗菜，芡不會太勾，咕溜滑順，整體味道算溫和，不太酸也不太辣，但是是好喝的，重口味就再自己加醋囉！
黑豬肉水餃，一顆只要4元，水餃還不小顆，韭菜口味我超愛。最加分的是它開到凌晨02:00，這一點真的要說。對夜貓族、加班族、突然半夜餓的人來說，根本是救命呀！也是月底族的平價晚餐首選。
