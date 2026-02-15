「金山財神廟」參拜攻略！全台最大金元寶、求財運與發財金一次搞懂
udn走跳旅遊／艾瑪
只要看到照片或聽到「全台最大金元寶」，不少小財迷第一時間就會想到《金山財神廟》，這裡被許多信眾視為北部相當純正的財神廟之一，不論是否做生意，都會特地前來求財、求順利、祈願生意興隆，不少業務與老闆也會帶著名片繞三圈加持，還能求發財金回家或選購元寶發財金，為自己添好財運～
金山財神廟｜金山熱門景點
《金山財神廟》位在新北萬里區磺潭里公館崙52-6號！在偏僻小路山區，建議自己開車才方便，目前應該沒有接駁車，財神廟附設停車場，不用擔心停車問題。
- 地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52-6號
- 聯絡電話：02-24981186
- 營業時間：08:00-19:00
《金山財神廟》附設大型停車場！週末假日人很多，建平日去比較少人一點，跟著指標高平台一路往上走。
右下方這間是洗手間！停好車立刻就有洗手間，不用在跑到《金山財神廟》裡尋找，覺得還滿方便。
《金山財神廟》座落於新北金山與萬里交界處，正殿位於萬里區，因坐落財穴而遠近馳名，許多信眾專程前來求財、補財庫，遇到假日剛好有老街人潮，在順路來財神廟，遊客更是絡繹不絕。
金山財神廟｜補財庫發財金
這一間是買發財金的商店！在這裡感受不到經濟不景氣，上門買發財金的顧客沒少過，大家都希望今年可以好運連連、升官發財。
發財金分別有300元、400元與650元（套組），就看自己需要哪一種。
買好發財金後開始寫基本資料，桌上都有筆與教學寫法，寫上姓名、住址、農曆出生年月日與職業，就能輕鬆填寫。
金山財神廟｜主殿
牆面貼有參拜教學拜拜，一共有七個香爐，每爐都是一炷香，放好供品：水果、甜食糕餅、金紙與壽金，按照參拜指示就不用擔心拜錯，廟宇都是右進左出喔！記得避免踩踏到門檻～
小提醒：多籽水果象徵財富「漏財」，蘋果、蓮霧、鳳梨酥/核桃酥與酸苦重鹹食物皆不適合參拜。（每種水果數量為單數1、3、5、7或9）
民俗信仰中，五路財神分別為趙公明元帥，以及招寶、納珍、招財、利市四位財神，財神各司其職，象徵四方財源匯聚，寓意財運亨通、生意興隆，不管是不是做生意，都會想來拜一下。
《金山財神廟》可以借貸款求開運金（發財金）！
1個聖筊可借100元、2個聖筊可借200元、3個聖筊可借300元，可搭配財氣存摺、貸款簿或財寶袋，結束還要財神主爐，順時鐘繞三圈才能增加財神威力。
金山財神廟｜開運轉運法寶
現場還有些開運加持與轉運法寶，用法扇搧一搧把晦氣窮氣搧掉，摸摸彌勒財神加強財氣。
石磨擺滿零錢，依習俗放上一枚銅板，順時針轉動石磨三圈，象徵財氣流轉、財源滾滾。
《金山財神廟》也有求財補財庫金紙，這是經五路財神爺認證金紙！旁邊開運水立刻來一瓶喝起來。
金山財神廟｜全台最大金元寶
從停車場一走上來，立刻被巨大金元寶吸引目光！元寶專賣區提供簡單咖啡與輕食，很適合當作參拜後最後休息站，走到主殿二樓，還能拍到完整的金元寶外觀，是不少人必拍打卡角度。
結束後跟著指示把金紙拿去燒！提醒由車頭開始燒化喔～
《金山財神廟》堪稱北部很純正的財神廟，想求財運、生意順遂來這就對了！不論是求開運金、財神袋或名片祈福都很合適，求來的發財金與錢母建議不要花掉，可放進錢包錢滾錢，或作為做生意、投資本錢，祈求財運順利，廟內分為文財神與武財神，不清楚參拜方式可詢問工作人員，建議平日前往較輕鬆，年節或假日來回容易塞車～
