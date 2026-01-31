全台最美咖啡廳要拆了！內湖「Moooon River」連續3天設備大出清 2/1最後營業、2/5拆除

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Moooon River Cafe & Books臉書
圖／翻攝Moooon River Cafe & Books臉書

全台最美咖啡廳要拆了！在內湖科技園區以唯美教堂風格、不限時服務聞名的「Moooon River Cafe & Books」，日前拋出歇業震撼彈，走過15年輝煌歲月，即將畫下句點。因股東異動因素，店家確定2月1日為最後營業日，緊接著連3天展開全店家具、設備、書籍大出清，2月5日起正式拆除。

圖／翻攝Moooon River Cafe & Books臉書
圖／翻攝Moooon River Cafe & Books臉書

位在內湖瑞光路的「Moooon River」，以華麗教堂風格裝潢聞名，空間寬敞舒適、每個座位都有插座與專屬檯燈，免費Wi-Fi加上大量書籍閱讀區，店家堅持「無鄰座、半包廂、不限時」設計，讓人一坐就是一整天。經營15年來，它見證了數十場求婚感人瞬間，更因絕美裝潢吸引超過百支偶像劇、廣告及MV來此取景，更曾獲選全台十大最美咖啡廳。

圖／翻攝Moooon River Cafe & Books臉書
圖／翻攝Moooon River Cafe & Books臉書

業者遺憾宣布，由於股東異動將營業至2月1日。為了讓店內的物品能繼續發揮價值，官方公告將在2月2日至2月4日舉辦大出清，現場包含所有家具、內外場設備、商品及書籍均開放選購。歡迎老顧客、店家前來，讓這些陪伴大家多年的物品繼續發光發熱！

