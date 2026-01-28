快訊

兒子空拍機投毒害死對手農場動物 張美阿嬤農場發聲明了

柯文哲有新工作了！黃國昌：任命出任國家治理學院院長

慘！陸製摺疊手機到東北變「極光色碎碎冰」？專家喊話：零下低溫勿打開

這座運動場變美了！新北超吸睛「運動新地標」 視覺系「專屬紫跑道」這日起回歸啟用

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／汐止區公所提供
圖／汐止區公所提供

亮眼紫跑道回來了！新北這座運動場翻新後回歸，將於2/2開放使用PU跑道區，在地網友看到直呼「很漂亮耶」、「終於整修好了」。

圖／汐止區公所提供
圖／汐止區公所提供

變美了！「汐止綜合運動場」自2025年9月起進行封閉整修，終於宣布將於2/2正式開放PU跑道區，同步公開兩大亮點：一是專屬「汐止紫」跑道，內外圈紫色層次兼具現代感與浪漫氛圍，堪稱汐止最吸睛的運動新地標；亮點二為「全密式工法」，形成無接縫、高密閉性的跑道結構，有效避免雨水滲入。

圖／汐止區公所提供
圖／汐止區公所提供

至於人工草足球場尚在最後檢驗程序階段，尚未正式啟用，另現場有部分收尾工程，進入時需留意現場標示，勿入圍籬區域。

圖／汐止區公所提供
圖／汐止區公所提供

汐止綜合運動場

跑道區開放日期：2026/2/2起

地址：新北市汐止區忠孝東路9號

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

新地標

相關新聞

這座運動場變美了！新北超吸睛「運動新地標」 視覺系「專屬紫跑道」這日起回歸啟用

亮眼紫跑道回來了！新北這座運動場翻新後回歸，將於2/2開放使用PU跑道區，在地網友看到直呼「很漂亮耶」、...

世界古文明展在台北！沉浸式科技重現「四大文明」精彩可期

當古老的神話、文字與城市再次被點亮，我們也重新看見了自己從哪裡來。從金字塔的影子到羅馬拱門的輪廓，人類的第一批文明，正透過光影再次甦醒。

天氣好就出門！「2026 台北5大可野餐公園」懶人包1次看

每逢晴朗假日，許多人都在找一個能讓孩子跑跳、朋友聚在一起，又不需要太多準備的去處。「公園野餐」正是最輕鬆的選擇之一。只要帶著野餐墊與簡單餐點，就能把戶外行程安排得自在又彈性。2026 年精選 5 座台北市適合野餐的公園，依照地理位置由南到北整理，無論親子同行或朋友相約，都能照需求快速選擇，尤其天氣好的時候，選一座合適的公園就能完成一次成功的假日戶外安排，一起來瞧瞧吧！

新年就是要美美的！ 精選 3 家「台北做臉店家」 主打一對一放鬆體驗

在忙碌的生活節奏裡，做臉早就不只是「變漂亮」這麼簡單，而是一段讓皮膚、身體，甚至情緒都能同步被照顧的時間，尤其對長期熬夜、壓力大、膚況反覆的人來說，找到一間技術穩定、流程安心、不強迫推銷的做臉店，真的比什麼都重要，在新年的開始，就從做臉開始，給自己一個新年新氣象吧！ 這次七分之二的探索精選三間台北做臉與皮膚管理空間，從隱身巷弄、主打一對一放鬆體驗的個人 Spa，到交通超方便、流程與效果都清楚可見的專業美學中心，再到課程選擇透明、敏感肌也能安心施作的皮膚管理品牌，如果你正在找一間能長期信任、讓做臉變成日常保養一部分的店，這篇可以好好存起來慢慢挑。

不只馬卡龍！巴黎人Ladurée必點清單 享用聖多諾黑、法式吐司才內行

創立於1862年的法國巴黎甜點沙龍Ladurée，在睽違台灣市場10年後，日前正式於台北101購物中心4樓都會廣場以「L...

雙連市場必吃小吃！在地60年老店美食清單，滷肉飯、湯圓、私房麵老台北味一次整理

相較於近年流行的高價早午餐，雙連市場的平民小吃更貼近台北人的日常生活，清晨時分，市場內早已聚集許多在地居民，滷肉、湯品與手工麵食的香氣交織，構成專屬於老台北的早餐風景。本篇整理雙連市場周邊四間深受在地人喜愛的早餐與甜湯店家，從飄香數十年的滷肉飯、三代傳承的鹹湯圓，到暖胃湯麵與傳統紅豆湯，皆以樸實口味與高性價比著稱，透過這條早晨美食路線，帶領讀者認識雙連市場最具代表性的平民飲食文化，也重新感受台北早餐的真實魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。