這座運動場變美了！新北超吸睛「運動新地標」 視覺系「專屬紫跑道」這日起回歸啟用

亮眼紫跑道回來了！新北這座運動場翻新後回歸，將於2/2開放使用PU跑道區，在地網友看到直呼「很漂亮耶」、「終於整修好了」。

圖／汐止區公所提供

變美了！「汐止綜合運動場」自2025年9月起進行封閉整修，終於宣布將於2/2正式開放PU跑道區，同步公開兩大亮點：一是專屬「汐止紫」跑道，內外圈紫色層次兼具現代感與浪漫氛圍，堪稱汐止最吸睛的運動新地標；亮點二為「全密式工法」，形成無接縫、高密閉性的跑道結構，有效避免雨水滲入。

圖／汐止區公所提供

至於人工草足球場尚在最後檢驗程序階段，尚未正式啟用，另現場有部分收尾工程，進入時需留意現場標示，勿入圍籬區域。

圖／汐止區公所提供

汐止綜合運動場

跑道區開放日期：2026/2/2起

地址：新北市汐止區忠孝東路9號

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」