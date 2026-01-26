高雄新商場要來了！北高雄最大娛樂中心「義享B館」亮點曝光 最快年底開幕

高鐵進入台中，車行在烏日區，一棟低調卻又展現典雅風格的建築映入眼簾，一樓紅磚砌起的門面，在街景中顯得安靜而篤定，溫柔的燈光中飄來咖啡香，引人推門走進。這是台中的新發現， neü & co，一處很不一樣

2026-01-26 00:00