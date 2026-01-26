高雄新商場要來了！北高雄最大娛樂中心「義享B館」亮點曝光 最快年底開幕
高雄新百貨「義享B館」亮點搶先看！結合A館以購物廣場、國際酒店、企業商辦、電影院及室內數位娛樂場為一體的概念出發，預計於今年開始營運，為高雄再添一都會新地標。
位於北高雄精華區「義享天地」有A、B兩館，有別於A館以百貨購物與飯店機能為主，「義享B館」目標成為最大娛樂中心，包含電影院、互動型遊樂設施、運動休閒體驗、時尚潮流名店、文創商業廣場，以及複合式美食消費等，提供極致影音與多元娛樂享受。
空間運用部分，整體建築規劃為地下6層、地上28層；地下1層至地上10層為商場，11層至14層則為影城；而地下停車場提供800格汽車停車位及1214格機車停車位。
根據官網顯示，「義享B館」預定於今年取得使用執照開始營運，雖尚未公開確切日期，但近期已在社群間引發討論，推測最快年底開幕。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言