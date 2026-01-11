嘉義首座大型 Outlet 「華泰名品城」開幕時間首曝光！交通、品牌資訊1次看打造旅遊新地標

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
嘉義旅遊版圖即將迎來關鍵轉折點。備受矚目的「華泰名品城嘉義店」日前正式舉行動土典禮，宣告這座嘉義首座大型 Outlet 將於 2028 年第四季首度對外開幕，全區預計 2032 年完整開發到位。此案不僅是華泰名品城首度進軍雲嘉南市場，更被視為嘉義邁向觀光與消費雙核心城市的重要里程碑。

基地選址緊鄰嘉義高鐵站，步行約 5 分鐘即可抵達，距離國道一號水上交流道僅約 9 分鐘車程，具備高度交通優勢，可望串聯嘉義、台中、彰化、雲林與北台南旅遊動線，成為中南部全新一站式購物旅遊節點。整體基地面積近 10 萬平方公尺，總投資金額約 50 億元，規劃打造地上 2 至 3 層的大型開放式購物園區。

延續華泰名品城桃園店的露天街區風格，嘉義店將以騎樓式動線串聯各棟建築，結合國際品牌折扣購物、特色餐飲、親子休閒與娛樂體驗，首期開發面積約 3.3 萬平方公尺，未來全區將引進超過 200 家品牌店鋪，並創造逾 600 個就業機會，為地方注入新一波服務業動能。

在商業之外，華泰名品城嘉義店也特別導入文化元素，將與嘉義子弟李永豐創立的「紙風車劇團」合作，於一期三樓設置文化展演空間，規劃親子劇場及藝文活動，提供家庭旅客休憩觀賞場域，同時扶植在地表演團體，深化嘉義的文化觀光底蘊。

嘉義縣政府指出，近年嘉義在科技產業、科學園區與無人機產業等布局逐步到位，城市機能正快速升級，而華泰名品城的進駐，將補齊消費與觀光版塊，形成「產業＋旅遊＋消費」的完整城市輪廓。未來不僅可提升整體生活機能，也將吸引更多外縣市旅客專程前來，帶動住宿、餐飲與周邊觀光發展。

隨著 2028 年開幕時程首度曝光，華泰名品城嘉義店不只是購物中心，更被看好成為嘉義下一個代表性的旅遊新地標，為這座城市開啟全新的國際級消費旅遊篇章。

華泰名品城 觀光 購物中心 嘉義旅遊 高鐵

