板橋江子翠美食推薦！ 越南料理「真豪越泰美食」必點牛肉河粉、越南麵包，泰式料理也好吃

PEKO の Simple Life／ 文、圖／PEKO

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life

板橋越南料理推薦吃哪家？ 板橋民治街攤販美食非常多，其中「真豪越泰美食」是開了10多年的江子翠美食，主打越南河粉跟越南麵包，也有賣泰式料理，每到下班時間經常大排長龍。這間跟阿準越南料理的老闆是親姊弟。兩間店口味雷同，PEKO覺得越南麵包姊姊略勝一籌，而湯頭則是弟弟的比較優，但兩者整體都很不錯！

真豪越泰美食 在哪裡

「真豪越泰美食」位於板橋民治街，雖然只是攤位，但生意很不錯，常常經過都有人排隊在等餐，這裡不只賣越式料理（越南河粉、越南麵包），也有賣泰式料理（涼拌木瓜絲），所以店名取越泰美食。

真豪越泰美食 板橋民治店

電話：0987 768 955

地址：新北市板橋區民治街134巷口

營業時間：平日18:00~22:30 假日12:00~22:30

固定公休：星期二

真豪越泰美食菜單

雖說老闆娘跟阿準越南料理的老闆是親姊弟，但兩邊很不一樣，阿準越南料理的用餐環境比較好，但「真豪越泰美食」的餐點選擇比較多元。

自從在台中吃到好吃的越南麵包，就愛上了酥脆的越南麵包，「真豪越泰美食」小小的工作區，擺滿了越南麵包需要的所有食材，一般來說越南麵包都是加豬肝醬，但「真豪越泰美食」加的卻是老闆娘自製的鵝肝醬，要不是有特別問，還真的不知道說。

真豪越泰美食推薦

泰式涼拌木瓜絲

每次去泰國一定會吃涼拌木瓜絲，天氣熱，吃這個最開胃；「真豪越泰美食」的木瓜絲脆口鮮甜，還加了小番茄、花生、長豆跟小黃瓜增加口感層次，醬汁酸辣中帶有一絲甜味，非常好吃，如果喜歡吃酸一點，桌上也有檸檬角可以添加。

生春捲

六日限定！「真豪越泰美食」的生春捲裡頭包了鮮蝦、紅燒豬肉、米線、小黃瓜以及生菜，沾上老闆娘調製的酸辣醬，真的超級開胃，夏天沒胃口吃這個超讚！

最近吃越南麵包的心得是一定要加辣，不加辣就感覺少了什麼，不對味。

「真豪越泰美食」的越南麵包個頭感覺比較小一些，但肉量給的算多，麵包看似沒烤多久，但口感蠻酥的，裡頭包著鵝肝醬、紅燒豬肉、越南火腿、香菜、醃蘿蔔絲、小黃瓜、辣椒等，大口咬下，味道還蠻融合的，十分討喜，該有的酸辣、爽脆度都有，也不失清爽感，也難怪生意這麼好。

牛肉河粉

「真豪越泰美食」直接淋上熱高湯將生牛肉燙熟，牛肉上桌時還呈現粉色，鮮嫩模樣讓人想立馬大快朵頤，上桌前還會撒上蔥花、九層塔、洋蔥以及生辣椒，滿滿一大碗看起來超滿足，以一碗110元的牛肉河粉來說，肉量算多，牛肉口感十分軟嫩，老闆娘還跟我們說可以混醬沾，但PEKO覺得不沾醬比較好吃。

河粉份量超多，口感Ｑ彈有嚼勁，搭配清甜的湯頭還不錯。

「真豪越泰美食」的河粉湯頭清香鮮甜，重口味的人可以加上檸檬汁跟生辣椒，內用的話還能免費續湯，續湯的時候老闆娘還會再添加九層塔、蔥花等配料，整個超貼心。

海鮮河粉（乾）

本以為會是涼拌的，結果是熱的，河粉很Q，味道偏重，調味跟涼拌木瓜絲有點雷同，相較之下，喜歡湯河粉多一些，還能喝到熱熱的高湯。

海鮮涼拌木瓜絲

剛好有客人點海鮮涼拌木瓜絲要外帶，PEKO就趁老闆娘做好上蓋前快速拍了一張，多了6隻蝦、中卷、豬肉片，這樣180元，比PEKO點的基本版貴了80元，你們覺得哪個划算呢？

這天來用餐剛好巧遇外帶大戶，老闆娘說每到夏天乾河粉就會很受歡迎，常常客人一叫就是10幾碗，因為他們家的乾河粉即使放到隔天都很好吃。

真豪越泰美食 分店資訊

除了板橋民治街，「真豪越泰美食」在台北市也有分店，老闆娘白天在台北市，晚上才回到板橋，所以想吃河粉或越南麵包不用刻意跑到板橋，台北市的朋友到中華路吃就ok！

真豪越泰美食 板橋民治店

電話：0987 768 955

地址：新北市板橋區民治街134巷口

營業時間：平日18:00~22:30 假日12:00~22:30

固定公休：星期二

真豪越泰美食 台北中華店

電話：02 2388 8000

地址：台北市中正區中華路一段91巷5號

營業：11:00–20:00 六日公休

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

板橋江子翠美食推薦！ 越南料理「真豪越泰美食」必點牛肉河粉、越南麵包，泰式料理也好吃

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life 板橋越南料理推薦吃哪家？ 板橋民治街攤販美食非常多，其中「真豪越泰美食」是開了10多年的江子翠美食，主打越南河粉跟越南麵包，也有賣泰式料理

