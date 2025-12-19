喝過念念不忘！ 地表最強人蔘花膠雞湯「君曜雞湯」KTV包廂、跨年看101煙火、聚餐火鍋餐廳全部搞定

如果你跟我一樣，之前就被《星曜雞湯》收服過，那信義區火鍋新開張的姐妹店《君曜雞湯》你一定也要收編。

星曜的湯底本來就很有名，號稱「雞湯界LV」，這次君曜作為姐妹店進駐信義路上，我還沒走進店裡就已經充滿期待。當然，這裡最重要的主角就是那鍋被稱為「地表最強雞湯」的人蔘花膠蟲草湯。

光是材料就用到二十多種，人蔘、花膠、冬蟲夏草、金華火腿、白玉土雞……細火慢燉繁複淬煉一天一夜，將湯頭更加提昇層次。滋陰補陽，益脾潤肺，只要喝過的人都念念不忘。

而且君曜雞湯還有16人 KTV包廂、12月主題夜、跨年延長營業，甚至直接在店門口就能看到101煙火。補身體、吃好料、聚會、跨年開趴，一間店就能全部搞定。

君曜雞湯｜交通位置

君曜雞湯位在台北信義路四段上，距離101很近，所以絕對是跨年熱門餐廳首選。

🚇 101 / 世貿站1號出口走路5分鐘

🚇 信義安和站走路7分鐘

🚗 附近有停車格與停車場

🚌 信義路上公車班次密集

真的很方便，不管是公司聚會、姐妹聚餐、尾牙都很推。

君曜雞湯

地址：110臺北市信義區信義路四段393號

電話：02 2722 8585

營業時間：11:30-22:30

君曜雞湯｜用餐環境

君曜雞湯的用餐空間比一般火鍋店更像餐酒館。整體採用溫暖木質色調，昏黃燈光，有一種很舒服、不壓迫的感覺。

半開放式座位區，布簾拉起後的半隱式小房間，更多一點私人空間，聊天不怕被隔壁干擾。

這裡最棒的是，有16 人 KTV 獨立大包廂，低消是2萬4千元，火鍋店結合 KTV 在台北地區真的不多見，不論是親朋好友聚會、年終尾牙，一起歡樂吃美食，肯定超嗨的啦！

君曜雞湯｜菜單價格

《君曜雞湯》這裡是以雞湯當鍋底，真的是下重本！有私房湯底、人蔘花膠蟲草雞湯、招牌全雞金湯等，單點品項有肉品、海鮮、時蔬、火鍋料、主食、甜點等，有別於星曜雞湯，《君曜雞湯》多了炸物的選擇，喜歡炸物的朋友不能錯過唷！

飲品部分有無酒精的可樂、蘇打、熱茶，另有調酒、啤酒、葡萄酒、清酒、威士忌等。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

君曜雞湯｜餐點品嚐

私廚小菜

雖然是小菜，但可不隨便！

● 韓式辣味蘿蔔乾

爽脆、辣度剛好，適合吃肉、吃海鮮後，轉換一下把味覺重置。

● 蘿蔔千張

薄薄的千張包蘿蔔做成的口感，很清爽，直接當暖身菜。

● 台式黃金泡菜

味道甜、酸度平衡，沒有過重的蒜味，很耐吃。

● 台味辣高麗菜乾

辣度比較突出，適合配肥一點的肉，去油效果很好。

這四道小菜都很有水準。

金絲芋香捲

外層細絲炸到金黃，一口咬下嘎嘣脆，裡面芋泥是溫柔甜香。吃起來不會膩，是甜品＋炸物的結合。

膠原鮮蝦鑲油條

外層油條吸雞湯後變得微脆帶汁，裡面的蝦漿很彈，還看得到蝦子本人，搵著一旁的泰式辣味特調醬汁，超合拍，驚艷度很高，沒想到會在火鍋店出現！不得不說君曜雞湯的特色炸物，完全不輸專業的辦桌菜呢！推薦大家一定要試試！

人蔘花膠蟲草雞湯

地表最強雞湯，採用二十多種珍貴食材，四十五道工序，煉出天然醇厚且甘甜鮮美的”金湯”～一上桌散發出的誘人香氣，讓人驚豔！

採用台灣白玉土雞，特性就是肉質結實有彈性，這一鍋看起來就很有份量，多人分食，絕對綽綽有餘！

先整鍋上桌給客人拍照，服務人員把整隻白玉土雞取出，留下精華雞湯涮煮鍋物～拿去廚房分切後，再優雅端回桌邊，視覺、香氣、儀式感三合一。

白玉土雞肉質是緊實型的，雖然和湯底一起燉煮，但分切過，整體保持相當完成，而且每塊大小都剛好。

鮮嫩的雞肉沾著特製醬料，風味更棒！結果份量真的太多，還吃不完打包呢！

他們家使用的是日本手工萬古燒陶鍋，熱力完美循環，導熱效果極佳，能將食材的原始甜味牢牢鎖住！

雞湯滋味鮮美，膠質滿滿，味道濃且順口，帶一點自然的回甘，那種甘甜是使用人蔘、花膠、金華火腿、台灣白玉土雞、干貝、豬腳等，一起熬出來的天然香氣。

建議大家先喝原味雞湯，唇齒間留下溫潤黏糊的膠質，甚至比市售的滴雞精還要好喝！為了養顏，肯定要多喝幾碗！一定要來試過，才會知道它與一般雞湯真的優質很多！

綜合菜盤

都是新鮮的原型食材：高麗菜、娃娃菜、玉米筍、金針菇、香菇、南瓜、豆腐等。沒有加工火鍋料，這我覺得很加分。

我們還加碼2盤娃娃菜，因為人蔘花膠蟲草雞湯煮娃娃菜，超好吃的！吸飽雞湯的精華，每一口都甜潤到不行！

蛋餃也是特別挑過，厚厚的蛋皮，肉餡多汁飽滿，口感很不錯！

手工鮮蝦滑

吃得出是手工的，彈性特別好。丟進雞湯後會吸滿湯汁，滋味更鮮美！

花膠

「花膠」為中菜四大珍稀海味之一，也是自古以來宮廷進補的聖品，愛美的女孩千萬別錯過！

想吃花膠的千萬不要煮太久，不然會化在雞湯裡囉！我們用菜葉托著，就能吃到完整的花膠，花膠口感Q彈滑嫩，感覺吃完都有膨膨臉了。

A5 日本和牛

油花細如雪。涮3 變粉紅就能吃，口感非常嫩、油香豐富、入口化開。搭黃金雞湯的甜味會讓油香更溫柔，不膩。

M9 澳洲和牛

比A5多一點咬感，油香更明顯，涮5–6秒最好吃。肉香比較奔放，帶牛肉本身的甜味，適合喜歡肉味的人。

國宴荷柏霜降豬

完全沒有豬腥味。肉切薄，涮一下就熟，吃起來甜甜的。口感像松阪＋霜降的中間值，有彈性但不硬。

這款肉我甚至覺得更適合雞湯！

Prime 無骨牛小排

每片切得厚度剛好，不會柴、油香剛好，入口是彈、咀嚼後會有牛肉甜味。配雞湯很好吃的一款肉，涮後脂香會被湯吸住。

海鮮盛合

有白蝦、明蝦、鱸魚、鮭魚菲力、鮮鮑、鮮小卷、鮮蚵、蛤蜊、干貝、大扇貝、花枝等超澎湃的極品海鮮，下足重本讓您一次滿足，食材新鮮完全沒得挑剔～讓舌尖感受大海襲來的鮮甜滋味，連湯底都多了一分甘鮮美味，讓您由心暖到胃！

活龍蝦御盛賞

現在還推出活龍蝦買一送一，這麼超值當然要點起來！服務生端出來的時候還活跳跳的呢！讓客人親眼看到絕對是活體夠新鮮。

活龍蝦搭配黃金高湯，檔次更高了，而且真的是鮮上加鮮！蝦肉Q甜彈牙，殼又好剝，新鮮度很高。

紅蟳

季節限定，每一隻紅蟳都有滿滿的蟹膏，龍蝦＋紅蟳放入雞湯後，立刻變黃金海鮮湯底。

如果吃到這裡，你的胃還有空間，這濃郁的湯汁精華，一定要加點越光米煮海鮮雜炊，或是讚歧烏龍麵，就有直接升級成頂級海鮮麵了！

主廚甜湯

吃完一整桌豐盛的雞湯、海鮮和肉品後，最後上來的是一碗枸杞銀耳湯。枸杞自然的果甜，再加上銀耳 的滑嫩膠質，口感非常柔和，餐後吃很舒服。

君曜雞湯的地表最強人蔘花膠雞湯，是會讓你不自覺一碗接一碗的那種，喝到後面嘴巴還會回甘。

肉跟海鮮品質都很不錯，龍蝦、螃蟹整個超澎湃，和牛涮一下就很嫩，根本沒什麼雷。然後用餐空間，舒服、不壓迫，小包廂拉起來多了隱私感；要熱鬧也有大包廂跟 KTV，超適合聚餐、慶生、姐妹們放風。

整體就是一間會讓人想再帶朋友來的店。如果你也跟我一樣愛喝雞湯、又想找個好聚餐的地方，君曜真的可以收進名單裡。想搭跨年活動，就要手刀訂位囉！

43

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

