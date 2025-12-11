卡位全台最佳101煙火視野！「瀚寓酒店」推出跨年狂歡夜，提供生啤、調酒暢飲，還有搭酒美食無限享用

在跨年夜一打開窗就能直擊台北 101 全景煙火？座落信義區核心、擁有「零死角 101 景觀」的瀚寓酒店，今年再度推出話題十足的跨年派對，窗外就是煙火的終極卡位，讓旅人不必人擠人，就能在最舒適的環境中迎接 2026 年第一道璀璨光芒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／瀚寓酒店提供

瀚寓酒店將於 12 月 31 日晚間 10 點 30 分，在二樓的弈夢紅樓啟動「跨年之夜限定派對」，一路狂歡至隔日凌晨 1 點。活動每位 3,200 元起（需加 10%），主打 18 天生啤酒、水果調酒等飲品無限暢飲，更規劃現場調酒吧台，提供節慶限定特調。餐食則以「暖胃 × 搭酒」為主題，自助餐檯準備香蔥楊州炒飯、風味麵點、本幫紅燒肉、炸物拼盤、中式點心到多款手作甜點，讓旅人一邊品味佳餚、一邊沉浸倒數氣氛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／瀚寓酒店提供

圖／瀚寓酒店提供

弈夢紅樓以木質調與中式雅韻勾勒出沉靜氛圍，是朋友聚會、情侶倒數或家族跨年的理想場地。一般座位每位 3,200 元，加價至 3,600 元即可升級景觀席或包廂，不僅能享私人空間，更能用「最佳視角」零距離迎接煙火，完全是跨年夜最強觀景選擇。

圖／瀚寓酒店提供

此外，賓客還能在倒數前走至一樓戶外區，與親友共同感受 101 煙火衝上夜空的震撼時刻；若入住酒店，更能回到房間後直接靠窗欣賞餘暉，不錯過任何精彩瞬間。想在今年跨年真正輕鬆、又擁有最強畫面回憶，瀚寓酒店以美酒、美食與無敵景觀，為讀者打造一場專屬台北的跨年夜。

