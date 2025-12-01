三貂嶺一日遊！舊礦工澡堂重生 深山裡的「香港圖書館」 療癒貓咪、書香一次滿足
udn走跳美食／阿一一之食意旅遊
你是不是也跟我一樣，總在尋找那種遺世獨立、充滿故事感的秘境？這次，要帶大家深入瑞芳三貂嶺，探訪一個超有fu的空間～禾炚。這裡不只是一間咖啡書屋，它曾是舊礦工澡堂，現在卻搖身一變，成為一座藏在深山裡的香港圖書館，還有超Q貓咪和充滿溫度的手作陶藝！想知道怎麼抵達這個連汽車都進不去的神奇地方嗎？別擔心，跟著我的腳步，來一趟身心靈都滿足的深度之旅吧！
交通大解析 深入三貂嶺禾炚的秘境之路
要去禾炚，最特別的就是它位於一個汽車無法直達的火車站，這也讓它的秘境感更加濃厚，但別擔心，其實交通一點都不難，如果你跟我一樣喜歡輕鬆愜意，最推薦的方式就是搭火車！
搭火車在「三貂嶺車站」下車，要注意三貂嶺是個小站，有些班次不停靠，記得先查好火車時刻表！出站後一路沿著鐵道和基隆河的小徑往前直走，約步行15-20分鐘，感受潺潺溪流和綠意盎然的山林，還不時有列車從旁經過，接著經過我之前介紹加冰免費的QQ黑糖剉冰，經過鐵道橋後往左轉一路往前，它就在低調藏在有超讚Pizza的寬哥那裡對面。
如果你是開車或騎腳踏車前往，可以順著猴硐那邊過來，路邊有一些停車的空間，若時間夠也能搭配附近的三貂嶺瀑布步道或猴硐貓村串成一日遊。
北海岸一日遊 推薦景點/美食小吃旅遊攻略
在路上就能發現過去開採煤礦的老礦坑，而禾炚所在的老宅就是之前的礦工澡堂，這裡參觀免費，有付費的閱讀區，開放時間不固定，來之前可以私訊店家IG或粉絲頁，這次周六來很開心有開，門口展售可愛的小仙人掌盆栽，喜歡可以把它們帶回家。
舊礦工澡堂打造 感受歷史的溫度
一踏進禾炚，我立刻被那獨特的氛圍給深深吸引住了，這裡的空間設計，把「舊礦工澡堂」的歷史感和現代的藝文氣息融合得恰到好處，很有fu～
你能看到當年澡堂的馬賽克大浴池，白色磁磚的牆面和斜屋頂的痕跡，都被巧妙地保留下來，成為空間設計的一部分。這些歲月的痕跡，讓你在這裡喝咖啡、看書時，彷彿能聽到礦工們當年採礦後的放空閒談，感受到那份曾經的熱鬧與辛勞。老闆用心地將老物件與現代元素結合，每一個角落都值得你細細品味。
如果你是愛貓的貓奴，來到禾炚一定會開心尖叫，來這裡有機會遇到超Q貓咪店長，牠不怕生就慵懶的在浴池上發呆，用圓滾滾的大眼睛看著你，簡直可愛破表，讓整個空間充滿了溫馨又療癒的氛圍，真的能讓所有煩惱都煙消雲散。
匠心獨具的陶藝作品：老闆的創作世界
禾炚的老闆不僅是這個空間的靈魂人物，更是一位陶藝家。在店裡，你可以看到許多他親手製作的陶藝作品，每一件杯碗器皿都充滿了獨特的線條與溫度。這些作品不僅增添了空間的藝術氣息，也讓你有機會近距離欣賞到在地創作者的才華。
來一杯香醇咖啡，享受閱讀時光
除了陶藝作品的展示，特色小物販售，禾炚也是一座圖書館，你可以單純付費挑本好書，找個角落靜靜閱讀，也可以來杯咖啡或奶茶，在寧靜的山城中好好感受放空的午後時光。
老闆本身是香港人，店名也取自香港中的香(禾和日)，因為對這片土地的熱愛，將許多香港相關的書籍都帶到了這裡。你可以在書架上找到各種關於香港歷史、文化、社會的讀物。在這裡，你可以一邊啜飲咖啡，一邊沉浸於書海中，感受不同地域的文化碰撞與交流，真的很有意義！
阿一一的禾炚體驗心得
禾炚它不只是一個景點，更像是一個充滿生命力、不斷演繹新故事的空間。從搭火車、沿著鐵道漫步，到走進這座結合了礦業歷史、香港文化、文藝創作與貓咪療癒的空間，每一個環節都讓我感受到旅行的樂趣。
這裡雖然不大，但我覺得很適合喜歡深度文化探索、愛貓人士，或是單純想找個地方放空、閱讀的朋友。建議可以安排半天的時間，慢慢感受這裡的每個細節。別忘了帶上你的相機，這裡每個角落都超好拍！如果時間允許，也可以搭配三貂嶺瀑布步道，來一趟更完整的山林與人文之旅。
Wo Gwong 禾炚
地址：新北市瑞芳區224魚寮路110號之5
營業時間：沒固定開放時間，可私訊詢問(可IG或臉書私訊詢問)
