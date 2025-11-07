牛舌界天花板再升級！ 仙台名店「東山牛舌」推999雙極盛定食 厚切薄切一次雙享、必搭「爆打檸檬飲」

牛舌控看過來！來自日本仙台、擁有超過70年歷史的炭火牛舌名店「東山牛舌」，自登台以來人氣居高不下。11月起再推全新限定「999牛舌雙極盛」定食，將「厚切牛舌」與「經典牛舌」一次端上桌，讓人一口嚐盡兩種極致口感。

「999牛舌雙極盛」以厚薄對比為概念，厚切牛舌經48小時低溫熟成、炭火直烤，外焦內嫩、肉汁飽滿；薄切牛舌則以特調醬料提味，鹹香平衡。定食附麥飯、牛尾湯與漬物，完整呈現仙台食堂風味。

現場炭火五感體驗！東山牛舌由日本總公司監製，從炭火種類到刀工角度都嚴格遵循仙台標準。半開放式烤區能近距離欣賞料理長炙烤，聽見「滋滋」聲、聞到炭香，現場氣氛療癒又誘人。

同步推出「爆打檸檬飲」，以整顆檸檬手工爆打後加入紅茶搖製，酸香解膩、清爽順口。原價160元，即日起至11月30日止，凡點任一款定食即可89元加購！

