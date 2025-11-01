東區質感茶飲 ODD ONE OUT 罪惡回顧冬季限定「開心果系列」！Lady M同步開賣開心果千層蛋糕

冬季限定的幸福回歸！位於台北東區的質感茶飲品牌 ODD ONE OUT（OOO） 再度引爆話題，推出去年狂銷萬杯的「開心果系列飲品」。今年不僅升級推出 ５款人氣飲品，更有全新雙口味冰淇淋同步登場。品牌堅持每日現磨開心果醬，搭配自製香緹奶蓋，打造最濃郁的堅果香氣與絲滑口感，讓人一口就陷入冬季的甜蜜氛圍。

圖／業者OOO提供

其中最受矚目的新品「開心果草莓夏夜鮮奶茶香緹」主打酸甜草莓與濃郁開心果的雙重層次，草莓凍乾與香緹奶蓋在口中綻放，如同冬夜裡的一場粉色夢境；而熱銷王「特！開心果鐵觀音鮮奶茶香緹」則以 36 顆開心果 精心熬煮出極致濃香，融合南投鐵觀音的深焙茶韻與奶香，是奶蓋控與開心果控的年度必喝神作，堪稱「開心果界的天花板」。

圖／業者OOO提供

經典不敗的「開心果抹茶」則完美演繹日系高雅風味。日本宇治抹茶的淡雅苦韻與開心果的溫潤香氣交織，形成絕妙平衡，尾韻清新不膩，是追求細膩層次的茶飲愛好者首選。這次的「開心果系列」僅在 敦南概念店限量登場，想體驗冬日最奢華的堅果奶香，就趁這波回歸快閃開喝吧！

圖／業者OOO提供

圖／業者OOO提供

最後，Lady M也不遑多讓，即日起至12/24同樣推出限定口味「開心果千層蛋糕」，滿滿濃情不死甜的罪惡感，綿密開心果口感在嘴裡化開的幸福絕對難以言喻，喜歡開心果的讀者千萬不要錯過了，亦可以預購自取，詳情請查官網。

圖／取自Lady M官網

