穿指定色送萬聖餅乾！ 士林萬麗Buffet「萬聖黑魔法」開趴 「眼球調酒、大腦甜點」10款創意餐點必拍必吃

10款詭趣甜點必拍必吃！ 台北士林萬麗酒店今年以「萬聖黑魔法」為主題，推出期間限定創意甜點、萬聖節造型調酒，還有「穿指定配色送餅乾」活動，讓大人小孩都能沉浸在節慶氛圍中，吃得開心又應景。

「士林廚房 Shihlin Kitchen 全日餐廳」即日起至11月2日化身萬聖魔幻舞台，推出10款創意應景甜點，像是芒果慕斯搭配杏仁餡的小塔變身「大腦芒果塔」、麻糬皮包紅豆餡的「幽靈紅豆大福」、外殼是泡芙的「抹茶單眼怪泡芙」可愛又詭異。

還有「巫婆手指」、「幽靈蛋白餅」、「蜘蛛網抹茶米果塔」、「木乃伊手指」以及「眼球提拉米蘇杯」等造型甜點，一整桌暗黑系美食，每一款都超好拍又好吃！

10月31日當天，於酒店一樓任一餐廳單筆消費滿1,000元，並穿著指定黑、白、灰、紫、血紅等萬聖主題色，即可獲得「特製萬聖餅乾一份」。當晚還會舉辦「給糖果」互動活動，讓餐廳賓客或住宿房客都能參與體驗討糖活動樂趣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

館內的「Rbar逸庭」則推出節慶限定調酒「Eye to Eye」，以花椒琴酒融合櫻桃酒與紅酒果香，加入薑汁汽水打造氣泡層次，再用荔枝果肉串上葡萄做成「眼球」裝飾，神秘又迷人，一杯480元+10%。即日起至10月31日止，凡穿著主題指定萬聖主題色或配件入館，皆可享暢飲方案85折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

