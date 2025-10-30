快訊

不只粿粿和王子？葛斯齊爆美國團「出軌的有兩對」：堪稱最佳掩護

川習談什麼一次看！川普：滿分10分「有12分」 對中關稅降至47%

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

聽新聞
0:00 / 0:00

穿指定色送萬聖餅乾！ 士林萬麗Buffet「萬聖黑魔法」開趴 「眼球調酒、大腦甜點」10款創意餐點必拍必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北士林萬麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／台北士林萬麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

10款詭趣甜點必拍必吃！ 台北士林萬麗酒店今年以「萬聖黑魔法」為主題，推出期間限定創意甜點、萬聖節造型調酒，還有「穿指定配色送餅乾」活動，讓大人小孩都能沉浸在節慶氛圍中，吃得開心又應景。

圖／台北士林萬麗酒店提供
圖／台北士林萬麗酒店提供

「士林廚房 Shihlin Kitchen 全日餐廳」即日起至11月2日化身萬聖魔幻舞台，推出10款創意應景甜點，像是芒果慕斯搭配杏仁餡的小塔變身「大腦芒果塔」、麻糬皮包紅豆餡的「幽靈紅豆大福」、外殼是泡芙的「抹茶單眼怪泡芙」可愛又詭異。

圖／台北士林萬麗酒店提供
圖／台北士林萬麗酒店提供

還有「巫婆手指」、「幽靈蛋白餅」、「蜘蛛網抹茶米果塔」、「木乃伊手指」以及「眼球提拉米蘇杯」等造型甜點，一整桌暗黑系美食，每一款都超好拍又好吃！

圖／台北士林萬麗酒店提供
圖／台北士林萬麗酒店提供

10月31日當天，於酒店一樓任一餐廳單筆消費滿1,000元，並穿著指定黑、白、灰、紫、血紅等萬聖主題色，即可獲得「特製萬聖餅乾一份」。當晚還會舉辦「給糖果」互動活動，讓餐廳賓客或住宿房客都能參與體驗討糖活動樂趣。

圖／台北士林萬麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／台北士林萬麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

館內的「Rbar逸庭」則推出節慶限定調酒「Eye to Eye」，以花椒琴酒融合櫻桃酒與紅酒果香，加入薑汁汽水打造氣泡層次，再用荔枝果肉串上葡萄做成「眼球」裝飾，神秘又迷人，一杯480元+10%。即日起至10月31日止，凡穿著主題指定萬聖主題色或配件入館，皆可享暢飲方案85折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

餅乾 必吃 甜點

相關新聞

穿指定色送萬聖餅乾！ 士林萬麗Buffet「萬聖黑魔法」開趴 「眼球調酒、大腦甜點」10款創意餐點必拍必吃

穿指定色送萬聖餅乾！ 士林萬麗「萬聖黑魔法」開趴 「眼球調酒、大腦甜點」10款創意餐點必拍必吃

一秒到日本！北投溫泉飯店推薦，享受台北最Chill假期

【FunTime小編群】冬天的腳步隨著細雨悄悄來臨，工作的疲勞和生活的倦怠在冬日總是格外厭世，如果能被溫暖包覆、好好地發呆放空，再泡個溫泉，絕對是一大享受～今天要來推薦北投溫泉住宿，看完趕快出發，溫暖你整個冬天！

西門町美食再少一家！40多年「宏益水晶餃」歇業 網不捨：童年回憶沒了

台北西門町老字號美食又少一家！有網友發現，位於台北市萬華區昆明街的「宏益水晶餃」，門市招牌已經悄悄卸下，而目前Googl...

不止雨霧與夜市！走訪瑪陵尋礦、八斗逐漁、暖碇拾綠三大路線，翻新你對基隆的農漁山海記憶

提起基隆，你會想起什麼？是氤氳不散的濛濛細雨，是迎著海風的鹹味，還是廟口夜市裡那碗熱氣騰騰的鼎邊趖？這些印象，是基隆深刻的標記，卻也只是這座城市多重面貌中的一隅。近年來，基隆市政府產業發展處以「潮嚮．山海基隆」為核心品牌，宛如一位嚮導，引領著到訪基隆的遊客重新認識這片土地。

2025「台北白晝之夜」回歸登場！圓山化身12小時不斷電藝術樂園

一年一度的「台北白晝之夜」將於 11 月 1 日下午 2 點登場，今年以「Hi Story」為主題，巧妙將「History」拆解成「Hi + Story」，邀請市民與旅人用新的視角與城市對話。活動地點選在文化底蘊深厚的圓山地區，串聯圓山自然景觀公園、花博園區、舊兒童育樂中心、圓山坑道與金車文藝中心，從日落到凌晨，打造出一座會發光的城市舞台。

海廢創生新玩法！ 新北貢寮「星空X藝素村」默默守護著海洋 手工DIY玻璃藝術品及品嚐蔬食料理

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 貢寮真的是離海很近的小城鎮，只要下了福隆火車站，租一台電輔車，沿著海岸邊走，就可以輕旅行一整天，如果看到這一家以純蔬食X永續旅遊X海廢創生為主題的星空X藝素

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。