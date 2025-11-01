銅板美食大集合！「士林夜市」必訪小吃清單 選擇更多元

【FunTime小編群】士林夜市是台北市規模最大的夜市之一，附近學校多，學生最愛放學後來士林夜市逛逛，美食也多多，有不少開業多年，人氣仍然屹立不搖的店家，這篇不再介紹臭豆腐、蚵仔煎這種處處可見的小吃，給大家更多元的夜市美食選擇！

鍾家上海生煎包

鍾家上海生煎包曾獲必比登推薦，是士林夜市知名的排隊名店，生煎包只有鮮肉及高麗菜兩種口味，外皮紮實、底部焦脆，鮮肉內餡鎖滿肉汁，肉香滿滿，而高麗菜是有甜味的那種，鮮脆爽口，受到很多網友推薦！如果幸運遇到剛出爐的話，一定要買，剛起鍋的焦脆感更足，熱騰騰的吃超讚～敢吃辣的話還可以加一點店家提供的超辣辣椒醬提味。

推薦餐點：鮮肉包、高麗菜包$18／顆

地址：台北市士林區小東街38號

營業時間：14:00-21:00（週三公休）

頃刻間

頃刻間雖然招牌寫著綠豆沙牛奶專賣店，但其實提供的飲料品項多樣，而且每種都好喝，不愛喝綠豆沙牛奶的人還是可以去試試看～雖然店的空間不大，但處處用心，店家logo超可愛，店內還有復古遊戲機台可以玩，打造出古早懷舊的感覺。飲料都是現點現做，綠豆沙及芋頭沙都很細緻綿密，抹茶旅人甚至是使用手刷抹茶，用料超級用心實在！

推薦餐點：綠豆沙牛奶（M）$60／芋頭沙牛奶（M）$65／抹茶旅人（M）$65

地址：台北市士林區小北街1號

營業時間：16:00-00:00

維縈家鄉碳烤雞排

維縈家鄉碳烤雞排位於士林夜市外圍，靠近捷運劍潭站1號出口，即使漲價人潮也不曾減少，可見它的威力！店家採用現炸後碳烤的方式料理雞排，保持炸的酥脆感，又有特調醬汁及碳烤後的香氣。雞排超厚實，一口咬下就可以看到白抛拋、幼咪咪的剖面，光看都餓，怎麼能不為它瘋狂！

推薦餐點：炭烤雞排$100

地址：台北市士林區基河路1號

營業時間：16:00-00:00（週五營業至00:30）

雹仔豆花

雹仔豆花在士林及忠孝新生皆有分店，主打鹽滷豆花，口感綿密細緻，帶點微鹹，配上不過於甜膩的糖水只能說一切都剛剛好，而且糖水可以免費續加喔！另一個被稱讚的是仙草凍，仙草香濃郁，嫩脆度適中，超驚豔！不只餐點優秀，環境也不馬虎，店內店外都打造得很懷舊復古，店內燈光是偏昏暗的暖光，營造出放鬆舒適的氛圍～

推薦餐點：鹽滷豆花$50（配料另外加價）／仙草凍$50（配料另外加價）

地址：台北市士林區小東街42號

營業時間：16:00-22:00（週四公休）

阿德香蕉煎餅

道地的香蕉煎餅士林夜市也吃得到！老闆是泰國人，煎餅現做現煎，酥脆跟Q彈的口感並存，內餡的香蕉切片給得超級多～另外有提供無香蕉的煎餅，不敢吃香蕉的人也沒問題！泰奶茶香奶香都濃厚，配上碎冰非常過癮，店家有煎餅+泰奶的套餐，超完美的搭配！

推薦餐點：香蕉煎餅$70／泰奶（中）$50

地址：台北市士林區文林路101巷6號

營業時間：平日19:00-22:45／假日17:30-22:45

