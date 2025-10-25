海廢創生新玩法！ 新北貢寮「星空X藝素村」默默守護著海洋 手工DIY玻璃藝術品及品嚐蔬食料理

快訊

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌

貢寮真的是離海很近的小城鎮，只要下了福隆火車站，租一台電輔車，沿著海岸邊走，就可以輕旅行一整天，如果看到這一家以純蔬食X永續旅遊X海廢創生為主題的星空X藝素村，別忘了進來玩玩。別人可能是寵物友善、親子友善，而這裡強調環境友善，默默守護著海洋，將海廢創生成海玻璃藝術品，並提供住宿及蔬食料理。

星空X藝素村 Sky Art Vegan Village

地址：新北市貢寮區東興街1-1號1F

時間：11:00~19:00｜每週三四公休 https://page.line.me/790ffpmf?oat_content=url&openQrModal=true

官網：星空 × 藝素村首頁 – 星空Ｘ藝素村https://fulongskyartvegan.com/｜ LINE 官方帳號預約

順著山坡往上騎，越山上 離海就越近。

是獨棟別墅欸。

而且看得到海景，羨慕。

用海廢做成的彈珠臺，實在太有才華。

特別預約在平日下午，避開用餐時間。

老闆徹底落實了海廢創生，店內許多撿來的木材做成手扶梯及桌椅。

手作海玻璃夜燈這樣掛著也超好看。

店貓動不動就在你身邊路倒，自來熟欸。

買台灣好行的套票會更划算喔。含東北角 三線串遊一日券＋電輔車租借＋｜手作海玻璃夜燈 只要760元（原價要950元）

使用方式很簡單，只要持套票拿到店家使用，店家會在空白處蓋章即可完成。

手作海玻璃夜燈 (市價600元)

我們今天要手作DIY的就是手作海玻璃夜燈，帶回去還可以放床邊當夜燈使用，而且是獨一無二自己製作的喔，原價就要600元，會附上燈座。

挑選好燈具後，自己選擇喜歡的海玻璃顏色形狀後即可自行黏貼創作。

黏貼出屬於自己想要的圖案跟形狀即可。

最後上白膠於接縫處黏和更密實然後等自然風乾即可。

是不是超好看的啊！不管好不好看，都是自己創作出來獨一無二的海廢藝術品。

店家會附上燈座，帶回去插上電即可。是一個很棒的紀念品，放在床頭前，看到時就想起這次的小旅行。

這家的蔬食料理也非常有名，可惜我們吃飽才來，下次有機會再來吃。

星空X藝素村 Sky Art Vegan Village

地址：新北市貢寮區東興街1-1號1F

時間：11:00~19:00｜每週三四公休

官網：星空 × 藝素村首頁 – 星空Ｘ藝素村LINE 官方帳號預約

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

美食 蔬食 LINE 福隆 DIY

