台北新拍點！社子島「去社子島玩」主題壁畫完工 展慢活魅力

▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


台北市延平北路七段的社子島堤防，近期以全新面貌迎接民眾。這次新增的彩繪主題為「去社子島玩」，由新銳設計師張家榕操刀創作，將童年回憶與在地生活融合在畫面中。明亮的色彩與逗趣的稻米角色，讓原本平凡的堤防牆瞬間成為打卡熱點，也成為居民與遊客之間共享的藝術新景觀。


▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


稻米化身主角，漫畫筆觸勾勒溫暖故事

整體設計以漫畫方式呈現，主角是一粒粒有表情、有動作的稻米，它們在畫中化身為島上的小居民，忙著種田、放風箏、賞鳥、踩單車，或靜靜看著夕陽。張家榕以輕鬆幽默的手法，串起一幕幕生活片段，讓觀者不僅感受到社子島的自然風光，更在笑聲中體會到人與土地的深刻連結。


▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


童年時光的呼喚，重拾生活的慢節奏

「那些曾經以為平凡的事，現在卻成了奢侈的幸福。」設計師張家榕感性地說。她希望透過這面堤防彩繪，提醒人們放慢腳步，重新發現生活的美好。畫中的風箏、河畔、夕陽與笑聲，像是一封寫給城市人的信，邀請大家來社子島「偷得浮生半日閒」，用最自然的方式放鬆身心。


▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


藝術融入社區，堤防成為會說故事的畫布

這次的彩繪不僅是環境美化工程，更是一部屬於社子島的「生活長卷」。每一筆顏色都蘊含著居民對家園的情感與回憶，也象徵著城市與自然共生的理念。漫步其中，既能欣賞藝術之美，又能感受到社子島獨有的慢活氛圍。假日不妨安排一趟小旅行，來這裡走走、拍拍照，享受城市裡少見的悠閒時光。


▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


【社子島「去社子島玩」主題壁畫】

活動景點：可直接導航「福安河濱公園


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


