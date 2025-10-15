南投賞銀杏新消息！大崙銀杏森林葉漸黃　秘境秋意微濃

快訊

▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


南投大崙銀杏森林，每到秋天總會化身金黃童話世界，吸引旅人專程造訪。今年雖受颱風影響，整體轉色情況不如往年盛大，但當陽光穿過霧氣，金黃與翠綠交織的畫面仍令人屏息。走在林間步道上，空氣裡瀰漫著潮濕的葉香與土壤氣息，微風吹拂間，黃葉輕落，像秋天在低聲細語。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


入口微黃，仍可捕捉秋色韻味

雖然多處步道仍在整修中，但森林入口區仍可見部分銀杏轉黃。沿途綠意中透出的金色光斑，成為山林裡最柔和的亮點。若天氣放晴，陽光灑落在葉片上，閃爍的光影更添一分夢幻氣息。這樣的景象，也讓人重新體會「不完美的自然」之美。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


颱風過後的森林，靜候再生

受到颱風與大雨影響，部分區域地勢滑、樹木受損，地方也正在持續修復中。在地店家表示，今年不會舉辦「銀杏季」活動，建議旅人暫緩前往深處探訪，以確保安全。雖然少了熱鬧人潮，卻多了片刻的靜謐，能讓人更貼近山林的原始樣貌。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


目前前往大崙銀杏森林的道路仍不算平順，部分山路狹窄、彎曲且濕滑，建議駕車上山的遊客務必注意天氣及車況。若只想捕捉銀杏之美，入口區域仍是安全又合適的賞景地點。今年雖無銀杏季活動，卻讓這片森林以最自然的姿態，靜靜迎來屬於自己的秋天。


【大崙銀杏森林】

景點位置：南投縣鹿谷鄉羊灣巷800-1號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


