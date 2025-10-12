臺北市再添文化新亮點！戴炎輝寓所變身餐飲藝文共融空間

提到平溪，許多人第一個浮現的畫面是夜空中緩緩升起的天燈，或是壯觀的十分瀑布傾瀉而下的水花，但其實這座被群山環抱的小鎮，遠不止這兩個熱門景點。在熱鬧觀光區之外，還藏著許多靜靜等待被發現的角落——有古色古香的日式建築、純樸懷舊的老街，還有低調卻令人心醉的小瀑布，這些地方沒有擁擠的人潮，只有時間慢下來的節奏，適合喜歡安靜旅行、用雙腳探索在地文化的旅人，跟著RG小編的腳步，一起走訪 3 個平溪隱藏版秘境，感受一場與自己對話的慢旅風情。

2025-10-09 09:30