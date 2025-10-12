臺北市再添文化新亮點！戴炎輝寓所變身餐飲藝文共融空間
在北臺灣城市的一隅，有座老房子悄悄迎來新生！臺北市文化局與國立臺灣大學合作，透過「老房子文化運動2.0」推動市定古蹟「戴炎輝寓所」修復工程。工程自2022年展開，歷時三年、投入新臺幣3,200萬元，於2025年正式完工。寓所不僅重現日治時期的建築風貌，更喚回這座與《淡新檔案》緊密相連的重要法學歷史基地，讓市民與學界都能再次感受其獨特價值。
「戴炎輝寓所」曾是臺大法學院教授、首位臺籍司法院院長戴炎輝先生的住所。他一生致力於法學教育與制度改革，並於1947年至1953年間主持整理超過兩萬件的《淡新檔案》。此次修復特別與其後代戴楠青教授合作，將珍貴檔案重新展示於寓所原有書櫃中，讓訪客得以在古蹟空間中見證跨世代的知識傳承。
修復過程秉持「維持文資價值，銜接現代社會」理念，不僅保留日式木構造、牛眼窗等建築特色，也增設無障礙設施與中央廚房，兼顧文化保存與當代生活需求。營運團隊更完整記錄修復過程，未來將作為導覽與研究的重要教材，讓大眾理解古蹟修復背後的工藝與文化內涵。
修復後的寓所以「輝室」為名，結合「餐酒辦桌」與藝文活動，成為文化生活的全新場域。未來將舉辦講座、展覽與公共活動，讓歷史空間不再靜止，而是成為一個充滿交流與活力的文化據點。同時，寓所周邊串聯多處古蹟與歷史建築，形成一條完整的文化走讀路線，將「戴炎輝寓所」打造為臺北市兼具人文、學術與生活美學的新亮點。
景點地址：臺北市中正區南昌路二段1巷2號
