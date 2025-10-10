美人樹入秋展嬌顏 粉色浪漫饗宴

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋分的臺北街頭，人行道上粉嫩嬌豔的美人樹花朵紛紛綻放，淡粉身影靜立藍色天空下，迎著陽光照射出無限旖旎，尤其在西風吹拂下，美人樹婀娜多姿隨風搖曳，令人著迷駐足。

▲藍天白雲下的美人樹海。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處表示，美人樹是木棉科美人櫻屬的落葉性大喬木，株高可達20公尺，樹幹基部膨大有刺，樹幹上的刺磨損後便不會再生；樹葉互生呈掌狀，有小葉5-7枚；花瓣為裂辦五瓣，呈現淡粉色至洋紅色，近花蕊處呈現淡淡牛奶白；每逢開花時，藍天白雲下綠葉點綴粉紅花瓣，完勝一幅美麗的風景畫，令人留連忘返，美不勝收。

▲仰望天空的粉色美人樹花。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，美人樹枝幹挺拔且枝條柔美，花色粉嫩，枝葉翠綠茂盛，宛如娉婷淺笑的佳人，令人不捨離去，因此，美人樹有「依依不捨」花語。臺北市市民大道五段、士林官邸、美崙公園與至誠公園等多處皆有美人樹的身影，近期入秋節氣降臨，多處美人樹花況已漸漸進入盛期，請把握秋高氣爽時節，共赴這秋天的浪漫饗宴。

