快訊

就這樣算了？諾貝爾和平獎花落別家 川普社群靜悄悄

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

美人樹入秋展嬌顏 粉色浪漫饗宴

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
美人樹展嬌顏。　圖：臺北市政府工務局／提供
美人樹展嬌顏。　圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋分的臺北街頭，人行道上粉嫩嬌豔的美人樹花朵紛紛綻放，淡粉身影靜立藍色天空下，迎著陽光照射出無限旖旎，尤其在西風吹拂下，美人樹婀娜多姿隨風搖曳，令人著迷駐足。

▲藍天白雲下的美人樹海。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲藍天白雲下的美人樹海。　圖：臺北市政府工務局／提供

公園處表示，美人樹是木棉科美人櫻屬的落葉性大喬木，株高可達20公尺，樹幹基部膨大有刺，樹幹上的刺磨損後便不會再生；樹葉互生呈掌狀，有小葉5-7枚；花瓣為裂辦五瓣，呈現淡粉色至洋紅色，近花蕊處呈現淡淡牛奶白；每逢開花時，藍天白雲下綠葉點綴粉紅花瓣，完勝一幅美麗的風景畫，令人留連忘返，美不勝收。

▲仰望天空的粉色美人樹花。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲仰望天空的粉色美人樹花。　圖：臺北市政府工務局／提供

公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，美人樹枝幹挺拔且枝條柔美，花色粉嫩，枝葉翠綠茂盛，宛如娉婷淺笑的佳人，令人不捨離去，因此，美人樹有「依依不捨」花語。臺北市市民大道五段、士林官邸、美崙公園與至誠公園等多處皆有美人樹的身影，近期入秋節氣降臨，多處美人樹花況已漸漸進入盛期，請把握秋高氣爽時節，共赴這秋天的浪漫饗宴。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 美食 士林官邸

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

高雄高爾夫球場改建「果嶺自然公園」明天啟用 亮點一次看！

黃金花浪來襲！后里環保公園「黃波斯菊」海洋夢幻綻放中

三峽秘境「美人樹大道」已開粉紅花海 花期一路到11月

北市推動環境復育 永春陂濕地公園蜻蜓種類多元

相關新聞

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦，參觀海洋博物館、欣賞山海美景

【FunTime小編群】大家對於基隆的印象是什麼呢？如果還只知道廟口夜市這個景點，那你可就落伍了！位於台灣北海岸的基隆，不僅有美味的道地小吃，所處的位置還擁有令人讚嘆的海景及自然景觀。FunTime小編要為大家推薦幾個基隆的私房景點，像是容軒步道、瑪陵坑溪、龍洞等等，一起來看看這些基隆景點吧！

台北平價早午餐推薦：隱身華山周邊巷弄！「薯泥洋蔥花+炸雞奶油義大利麵」人氣必推

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 好久沒有跟女子會一起吃早午餐，選了一個天氣晴朗的周末上午，久違地全員到齊聚餐去，選在北科大、華山周邊的蓋子普拉斯小餐館，這間可是當地的人氣

平溪一日遊新玩法｜探訪隱藏版古宅、療癒微笑車站，還有秘境瀑布等你拍

提到平溪，許多人第一個浮現的畫面是夜空中緩緩升起的天燈，或是壯觀的十分瀑布傾瀉而下的水花，但其實這座被群山環抱的小鎮，遠不止這兩個熱門景點。在熱鬧觀光區之外，還藏著許多靜靜等待被發現的角落——有古色古香的日式建築、純樸懷舊的老街，還有低調卻令人心醉的小瀑布，這些地方沒有擁擠的人潮，只有時間慢下來的節奏，適合喜歡安靜旅行、用雙腳探索在地文化的旅人，跟著RG小編的腳步，一起走訪 3 個平溪隱藏版秘境，感受一場與自己對話的慢旅風情。

有夠佛！ 三峽「彭富貴 雞湯小卷米粉」50隻雞熬出來的雞湯米粉＋醬油雞 套餐竟只要150元

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 就位於三峽老街附近， 區公所對面的這家彭富貴 雞湯小卷米粉，是我吃過最佛的店！是真的用50隻雞湯熬一鍋湯，承襲四十年的傳統工法，以「用心熬湯、佛心定價」為特

浪漫夕陽、河景、海景盡收眼底！北海岸最療癒海景住宿推薦

【FunTime小編群】周末或是連假最適合去的地方就是海邊，聽著輕快的歌曲，感受著海風輕拂，雙腳踩水踏浪，嗅著海水鹹鹹的味道，看著遼闊的海景。本期小編為大家精選了台灣東北角，位在北海岸的無敵海景飯店，每間都能夠將北海岸動人海景盡收眼底，從房內就可以賞到壯闊的海景，大海迷的朋友們千萬不要錯過囉！

賞花郊遊、美食一次滿足！　10大「陽明山人氣景觀餐廳」推薦

連假想安排親子出遊嗎？陽明山四季皆美，朱里昂、美軍俱樂部、屋頂上等人氣景觀餐廳，不只能享用佳餚，還能眺望城市燈火與山林風光，完整療癒之旅等你發現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。