「虎哩普吉」天堂級五星海島假期 台北旅展超殺價 兩人同行最高折1萬 平均每人14,800起

【旅奇傳媒/編輯部報導】海島控注意了！全新旅遊品牌「虎哩普吉」引爆海島旅遊話題！霸氣宣告「完勝全亞洲海島」。泰國觀光局與全台9間頂尖旅行社攜手出擊，打造普吉島全新旅遊品牌「虎哩普吉」，搭配台灣虎航台北直飛普吉島航班，只要4小時就能直抵天堂級的海島假期 !

▲雙人同行第二位再減$10,000，每人平均$14,800起，就能盡情享受最Chill的普吉島假期！ 圖：芬達旅遊／提供

五星旅宿米其林美食 旅展價平均每人14,800起

現在搭配台北國際旅展熱力開跑，即日起至11/12，午去晚回舒適航班時機不用人擠人，限時優惠價只要$19,800起！雙人同行第二位再減$10,000，每人平均$14,800起，就能盡情享受最Chill的普吉島假期！

「虎哩普吉」推出四天、五天的規劃，《虎哩普吉特惠4日》、《虎哩普吉彩妝4日》、《虎哩普吉踏浪5日》、《虎哩普吉秘境5日》以及《虎哩普吉星級饗宴5日》五大行程，搭配台灣虎航包機每週二、六直飛普吉島，10/28至11/22期間前出發。即日起凡報名指定出發日期行程，即可立享折扣，名額有限、售完為止，絕對是今年最殺的海島優惠！

這次業者陣容：芬達、世邦、長汎、百威、五福、山富、喜鴻、嘉晉、燦星等九大旅行社、全台三千位客服，強強聯手，提供最完整線上服務。

▲「虎哩普吉4日」周六出發，小資族只要請兩天假就能享海島假期。 圖：芬達旅遊／提供

▲全家大小都盡享輕鬆又歡樂不歇的普吉島海島假期。 圖：芬達旅遊／提供

▲來普吉島大啖海鮮龍蝦美食。 圖：芬達旅遊／提供

周末耍廢海島假期 海陸嗨玩不停

上班打卡還不如出國打卡，來一趟周末快閃假期，「虎哩普吉4日」周六出發，小資族只要請兩天假就能換個地方打卡。「虎哩普吉5日」周二啟程，更能盡情探索海陸風情。搭配一島一飯店，靜謐椰島專屬享受；網美最愛公寓式酒店，好友開趴首選；精品私人泳池套房，度假質感全面升級；大享米其林美食到爆紅小吃，白天揚帆出海、跳島探險，還有越野叢林ATV、橡皮艇泛舟、雨林秘境探險等豐富的海陸行程；晚上看秀逛夜市，高級SPA舒緩全身，從早到晚玩不停，整個行程緊湊卻完全不疲累，讓人覺得一分一秒都超值得，絕對是年底最佳夢幻度假首選!

▲攀牙灣是旅人朝聖必去的美麗海島。 圖：芬達旅遊／提供

▲白天揚帆出海、跳島探險，海陸行程超豐富。 圖：芬達旅遊／提供

超多夢幻美景打卡點 IG刷爆刷滿

豐富的海陸夢幻景點，讓旅客拍到滿滿的玩樂酷照，IG刷滿刷爆 ! 因經典電影《007金槍人》場景而爆紅的007島，海上聳立的奇岩石柱搭配碧綠色海景，成為旅人朝聖必去的海島。南端的神仙半島，壯闊礁岩海岸與夕陽輝映成最美的落日絕景，浪漫到讓人屏息。探訪保留了數百年歷史維京壁畫的維京洞穴，也是當地採燕窩地點。再來逛逛以繽紛的中葡風格建築聞名的普吉老城區，融合了泰國歐洲華人文化，沿街的特色咖啡館、文創小店，可以享受文化風情與悠閒的午後時光。

▲熱鬧繽紛的普吉老城區。 圖：芬達旅遊／提供

嗨玩活動體驗 精彩不停歇

超嗨的海陸活動讓你海島假期超精彩。搭乘大型帆船，一次玩轉皇帝島、珊瑚島絕美雙島，隨手一拍皆是明信片風景，浮潛天堂不容錯過，船上還有免費肩頸按摩服務，以及海上滑梯、SUP立槳、海釣等活動，吹著海風享用精緻午茶，爽度直接爆表。還有泰式長尾船暢遊海上桂林-攀牙灣，徜徉在迷人的自然天堂。

▲跳上橡皮艇體驗超刺激的峽谷漂漂河。 圖：芬達旅遊／提供

豐富的陸地體驗，更是讓人大呼過癮 ! 跳上橡皮艇體驗超刺激的峽谷漂漂河，ATV越野車、高空滑索、友善象徑體驗給你前所未有的叢林冒險。換上華麗的傳統泰服化身皇室貴族，留下最美的泰國紀念照，再觀賞一場泰國華麗歷史夢幻劇場，享受香氣療癒的熱石精油SPA，為旅程劃下完美句點。

▲皇宮泰服體驗。 圖：芬達旅遊／提供

