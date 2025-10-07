情侶必衝、親子必玩！「東北角台灣好行」三款套票 帶你吃喝玩樂一票搞定

快訊

運用東北角台灣好行套票，輕鬆暢遊東北角特色景點。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
運用東北角台灣好行套票，輕鬆暢遊東北角特色景點。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了讓更多旅客輕鬆探索東北角的山海之美，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處推出了「東北角台灣好行」三款套票，結合「新北856黃金福隆線」及「宜蘭綠18壯圍沙丘線」，串聯了九份山城、金瓜石礦山、龜山島海景及壯圍沙丘生態園區等多個特色景點。這次的套票設計，不僅讓情侶享受浪漫假期，也讓親子能夠深入體驗農村的樂趣，更適合小家庭來一場美食與生態共融的療癒之旅。

▲金瓜石黃金博物館。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
套票一：九份山城・微光漫遊包

「856黃金福隆線」與「神隱國度民宿」合作推出的「九份山城・微光漫遊包」，平日雙人房住宿＋早餐與迎賓點心，餐廳全品項享9折優惠，原價2,130元，優惠價僅需1,790元。這個套票非常適合小夫妻或情侶，讓你們在九份的山城中盡情放鬆，享受浪漫的時光。

走出民宿，就能沉浸在九份的懷舊氛圍中，漫遊九份老街，品嚐道地的芋圓和草仔粿；或是沿著山城階梯，前往阿妹茶樓，俯瞰太平洋的壯麗景色。還可以參觀黃金博物館，了解淘金的歷史，或前往金瓜石祈堂老街，感受礦業小鎮的歷史風貌。晴朗的天氣下，不妨挑戰茶壺山步道，登高望遠，山海交錯的美景令人陶醉。

另外兩款套票是「宜蘭綠18壯圍沙丘線」的專案，台灣好行綠18是宜蘭在地特色路線，串聯宜蘭車站、壯圍沙丘、頭城車站的海岸、農村與藝文空間，重要景點有幾米公園、壯圍沙丘生態園區、永鎮濱海遊憩區、大福觀海旭日平台、頭城濱海森林公園，以及烏石港（蘭陽博物館）等地點。無論是一日遊還是慢活兩天一夜，都能收穫自然風光與在地文化的滿滿感動。

▲到牛頭司與牛牛相見歡。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
套票二：牛牛農趣體驗包

由「綠18壯圍沙丘線」與「牛頭司－耕牛小學堂」合作推出的「牛牛農趣體驗包」，只要350元，就能讓大人小孩一起走進田野，體驗農村生活。活動亮點包括： 親手餵牛牛：拿著牧草走近牛牛，觀察牠們撒嬌吃草的模樣，超級療癒。 幫牛牛洗澡梳毛：體驗農村日常，幫辛勤的耕牛梳理毛髮，建立與動物的親密聯繫。

耕牛知識小教室：了解耕牛在農業社會中的角色和文化意義。 田園農趣體驗：隨季節安排的農村活動，如拔草、種菜或搗麻糬，讓孩子們親手體驗土地的滋味，學會感恩與珍惜。

▲壯圍沙丘旅遊服務園區。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
套票三：慢食・生態輕旅包

「綠18壯圍沙丘線」與「蘭陽動植物王國」及「芒草 café」合作推出的「慢食・生態輕旅包」，只需790元，便能輕鬆享受宜蘭壯圍一日慢旅行。走訪內容包括： 壯圍沙丘旅遊服務園區：這個融合沙丘地景與建築美學的園區，是放鬆、漫步和拍照的好地方，設計由建築師黃聲遠操刀，園內有濕地、沙坑、步道等自然景觀。

品嚐美味的「芒草 café」主廚套餐：位於壯圍沙丘館的文青系咖啡館，主打宜蘭在地食材，無論是咖哩飯、慢燉肉品還是手作甜點，都值得一試。這裡還有大片窗景和自然光，絕對是打卡聖地。

「蘭陽動植物王國」：這裡是宜蘭的新興療癒系景點，讓大人小孩都能近距離與水豚、迷你驢、羊駝和袋鼠等超萌動物互動，還可以餵食、拍照，感受不同於動物園的親密體驗。

▲蘭陽動植物王國。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
心動了嗎?搭乘東北角台灣好行，無車也能輕鬆暢遊！即日起可透過「雄獅旅遊」與「Accupass」平台購買促銷套票。

九份 農村 步道

