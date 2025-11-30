快訊

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

情緒、行為突有異常…一天中這時段最容易察覺失智！專家：5徵兆要注意

花東出「鏟」的幸福！ 「旅宿1+1」雙人連2晚幸福專案暖心登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」，邀國人到花東度假再遇花東微笑。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」，邀國人到花東度假再遇花東微笑。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管理處攜手「東區觀光圈」（East of Taiwan）推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」活動，邀請旅人趁著秋冬好時節，再次走進花東，用腳步感受山海之間的溫暖人情，重新體驗這片土地的笑容與力量。

▲台東縣成功鎮－跨海八拱橋至三仙台島。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲台東縣成功鎮－跨海八拱橋至三仙台島。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

「1+1幸福專案」以跨旅館或跨民宿的兩晚優惠組合為主打，讓旅客能彈性選擇住宿，輕鬆規劃花東旅程。活動自2025/11/01-2026/02/28止，推出兩種方案，旅館套裝兩人兩晚優惠價新台幣4,999元，民宿套裝兩人兩晚優惠價新台幣3,800元，立榮航空更加碼「出鏟回饋價」搭配住宿專安享台北－花蓮「雙人」來回機票3,399元（12月底前，不分平假日）；有關各旅館適用日期與規範略有不同，旅客可於訂房前確認相關內容。

若遇颱風、交通中斷等不可抗力因素，第二晚可於三個月內延期使用，設計貼心又具彈性。此外，部分配合業者更結合餐飲、體驗、文創與農特產品等加值內容，讓旅客以實惠價格享受高品質住宿與在地體驗，三天兩夜的總價值遠超售價，實實在在回饋前來花東的朋友。

▲瑞穗掃叭石柱－星空銀河。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲瑞穗掃叭石柱－星空銀河。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

為了讓旅程驚喜再升級，同步推出「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」抽獎活動。活動期間自2025/11/01-2026/02/28止，凡於「東區觀光圈」（East of Taiwan）合作業者（食、宿、遊、購、行）消費滿500元，即可登錄發票參加抽獎；滿1,000元可享雙倍中獎機會。每月均有住宿券、3C 產品及花東大禮包等多項好禮；此外，於光復鄉消費的旅客，更可參加加碼抽獎，有機會獲得 iPhone 17與台糖住宿券各1名。活動最終再加碼的「鏟出幸福獎」將送出 Toyota Yaris Cross 汽車、金豆及多項驚喜大獎，讓旅途幸福滿載，驚喜不斷。

▲月光海經典場景。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲月光海經典場景。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

花東的風景，有山林古道、有瀑布溫泉、有蝴蝶飛羽、有部落美食、有稻浪花海、有湛藍海洋，不僅是山與海的壯闊，更是人與人之間的溫度。這次活動不僅是一場優惠，更是一份誠摯的邀請－邀請大家再一次走進花東，看看綻放的山河與花田，來一趟花東忘憂行旅、享受花東純淨自然美好慢遊，感受這片土地最真誠的微笑。更多活動詳情與合作業者名單，請持續關注「花東縱谷國家風景區管理處」官網及 Facebook 粉絲專頁，一起到花東走走，鏟出屬於您的幸福。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅館 觀光 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

虹堡2026年營收 估雙位數成長

屏警12天瓦解48詐團 巧克力職人也加入打詐強調「不要貪心」

女兒日本民宿慘遭抵制！詹惟中被疑逃漏稅「秀證明自清」

四川發現特大金礦 價值3,344億元

相關新聞

花東出「鏟」的幸福！ 「旅宿1+1」雙人連2晚幸福專案暖心登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管理處攜手「東區觀光圈」（East of Taiwan）推

台灣八大美景之「知本溫泉」好去處：享受假期的住宿提案

【FunTime小編群】又到了泡湯的好季節！泡溫泉可以加速血液循環、促進新陳代謝，同時也可讓皮膚變得咕溜溜，泡溫泉能養生早已是耳熟能詳的話題了！而台東的溫泉可是聞名全台，有溫泉的台東住宿更是容易被搶光光，尤其知本溫泉是台灣規模最為完善的溫泉鄉，也是台灣八大美景之一！擁有水質清澈的溫泉，相當受到國人喜愛！小編精選幾間位於台東的超夯溫泉飯店，讓大家在台東的溫泉飯店度過一個暖呼呼的冬季～

2025礁溪溫泉燈花季11／28開跑！ 5米「泉華共舞」浪漫主燈+四大展區必逛　順遊直奔「小狐狸湯屋」吃法式靈魂豆花

2025礁溪溫泉燈花季11／28開跑！ 5米「泉華共舞」主燈超浪漫+四大展區必逛　順遊直奔「小狐狸湯屋」吃法式靈魂豆花

孩子最愛的宜蘭親子飯店！溜滑梯球池、積木、電競遊樂室統統有

【FunTime小編群】宜蘭因為風景優美又交通便利，是全台相當熱門的觀光景點之一，本期小編要介紹宜蘭超夯的親子飯店給大家，非常適合爸媽帶小孩入住，無論是服務或是親子設施都相當完善，爸媽能好好放鬆、小孩也能玩的開心，快跟著小編看下去吧！

台東景點推薦｜長濱一日遊攻略：挑戰最長高空滑索、品嚐海邊美食好愜意！

坐落在山與海之間的台東長濱，是一處被時間溫柔擁抱的小鎮，沿著蜿蜒的海岸線，一邊是壯闊太平洋的湛藍，一邊是綿延山脈的翠綠，風景像幅會呼吸的畫。這趟旅程，從竹湖山居開始，挑戰全台最長、近900 公尺的高空滑索，在樹冠間飛翔，感受自由與心跳的節奏，乘著山海鞦韆俯瞰海天一線的景致，最後到「成功海銀行」大啖現撈海鮮與月光螺，在浪花聲中結束完美的一天，台東長濱沒有華麗的喧囂，卻有最純粹的冒險與放鬆，讓人一訪就難忘。

比美日本有馬黃金湯泉　入住溫泉莊園享身心療癒小旅

泉色金黃，泉質屬於「碳酸鹽泉」的瑞穗溫泉，蘊含碳酸鹽、鐵質與鎂等多種礦物質，可與日本三大名湯的「有馬溫泉」相媲美。浸泡其中，潤澤養生。當秋意漸濃，泡湯暖身，更添療癒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。