花東出「鏟」的幸福！ 「旅宿1+1」雙人連2晚幸福專案暖心登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管理處攜手「東區觀光圈」（East of Taiwan）推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」活動，邀請旅人趁著秋冬好時節，再次走進花東，用腳步感受山海之間的溫暖人情，重新體驗這片土地的笑容與力量。

▲台東縣成功鎮－跨海八拱橋至三仙台島。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

「1+1幸福專案」以跨旅館或跨民宿的兩晚優惠組合為主打，讓旅客能彈性選擇住宿，輕鬆規劃花東旅程。活動自2025/11/01-2026/02/28止，推出兩種方案，旅館套裝兩人兩晚優惠價新台幣4,999元，民宿套裝兩人兩晚優惠價新台幣3,800元，立榮航空更加碼「出鏟回饋價」搭配住宿專安享台北－花蓮「雙人」來回機票3,399元（12月底前，不分平假日）；有關各旅館適用日期與規範略有不同，旅客可於訂房前確認相關內容。

若遇颱風、交通中斷等不可抗力因素，第二晚可於三個月內延期使用，設計貼心又具彈性。此外，部分配合業者更結合餐飲、體驗、文創與農特產品等加值內容，讓旅客以實惠價格享受高品質住宿與在地體驗，三天兩夜的總價值遠超售價，實實在在回饋前來花東的朋友。

▲瑞穗掃叭石柱－星空銀河。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

為了讓旅程驚喜再升級，同步推出「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」抽獎活動。活動期間自2025/11/01-2026/02/28止，凡於「東區觀光圈」（East of Taiwan）合作業者（食、宿、遊、購、行）消費滿500元，即可登錄發票參加抽獎；滿1,000元可享雙倍中獎機會。每月均有住宿券、3C 產品及花東大禮包等多項好禮；此外，於光復鄉消費的旅客，更可參加加碼抽獎，有機會獲得 iPhone 17與台糖住宿券各1名。活動最終再加碼的「鏟出幸福獎」將送出 Toyota Yaris Cross 汽車、金豆及多項驚喜大獎，讓旅途幸福滿載，驚喜不斷。

▲月光海經典場景。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

花東的風景，有山林古道、有瀑布溫泉、有蝴蝶飛羽、有部落美食、有稻浪花海、有湛藍海洋，不僅是山與海的壯闊，更是人與人之間的溫度。這次活動不僅是一場優惠，更是一份誠摯的邀請－邀請大家再一次走進花東，看看綻放的山河與花田，來一趟花東忘憂行旅、享受花東純淨自然美好慢遊，感受這片土地最真誠的微笑。更多活動詳情與合作業者名單，請持續關注「花東縱谷國家風景區管理處」官網及 Facebook 粉絲專頁，一起到花東走走，鏟出屬於您的幸福。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野