萌度爆表！「呆在碧潭の水豚君」限定造型、見面會 12月假日登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至12/28，已成為年末最療癒的打卡熱點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
【旅奇傳媒/編輯部整理】超人氣 IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐新店碧潭風景區，持續為新店碧潭風景區帶來超高人氣，已成為年末最療癒的打卡熱點，碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至12/28。正式公布重量級的「水豚君偶裝見面會」時程，同時揭露假日限定的超萌造型甜點，預計將引爆新一波的粉絲朝聖熱潮。

來到碧潭除了欣賞水上12公尺「水豚君」等地景裝置之餘，本次展覽周邊也推出假日限定、數量有限的超人氣美食－「水豚君造型雞蛋糕」。將水豚君及他的好朋友們慵懶又圓潤的招牌外型完美還原，萌度破表，迅速成為社群媒體上的必備打卡畫面，是粉絲到訪碧潭不可錯過的療癒系甜點。

▲假日限定！超萌水豚君造型雞蛋糕。　圖：新北市政府<a href='/search/tagging/1013/觀光' rel='觀光' data-rel='/1013/125020' class='tag'><strong>觀光</strong></a>旅遊局／提供
為滿足廣大粉絲近距離互動的願望，水豚君偶裝見面會將於12月週末正式啟動。同時，新北市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）也攜手碧潭餐飲遊憩區的指定店家，推出滿額贈禮活動。於活動期間（11/01-12/28），只要於碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，即可獲得水豚君限量周邊好禮。

▲水豚君人偶將於12月連續三週的假日，於指定時段開放現場民眾近距離合影。（圖為11/01揭幕儀式市長侯友宜與水豚君人偶合影）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
自12月起連續三週假日，滿足上述消費條件的遊客，更加碼贈送「水豚君優先合影券」，能優先與偶像近距離接觸。水豚君人偶將於12/06、12/07、12/13、12/14、12/20、12/21連續三週的假日，於指定時段開放現場近距離合影。持有「優先合影券」可享優先合影權利，未取得優先券者，仍可依照現場工作人員指示進行排隊合影，歡迎提早前往會場，把握與「水豚君」近距離接觸的難得機會。以上消費滿額周邊好禮以及優先合影券，數量有限，兌完為止。

本次碧潭地景裝置展還特別加碼推出「新北幣」抽獎活動！於12/01-12/21期間，在「新北旅客」臉書粉絲團找尋新北幣抽獎活動貼文，按讚貼文，並於貼文下方留言標註2位好友，以及加註標籤「#呆在碧潭の水豚君」後，即可參加抽獎。本次活動最大獎為1萬元新北幣，趕快邀請親朋好友一起「呆」在碧潭與「水豚君」共享療癒時光，並請先提前下載並註冊成為「新北行動支付 NewTaiPAY」APP 會員，就有機會獲得「新北幣」！

▲每逢周末假日限定的「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品，讓粉絲們在合影之餘，還能將這份療癒帶回家。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
觀旅局表示，本次「水豚君」系列活動（11/01-12/28）為期58天的展期，歡迎把握週末假日，鎖定見面會時間，造訪碧潭與「水豚君」一同享受歡樂時光。更多詳細活動資訊，請參閱「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。

碧潭 人氣美食 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

