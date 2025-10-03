快訊

昨天還正常上班…「金融教母」辭世 遠銀董座侯金英享耆壽95歲

國慶主視覺「光復救援版」爆紅 網讚：比官方版更感動

Potato Corner進駐「新店裕隆城」！多種風味薯條登場任選

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

來自菲律賓、擁有超過2000間海外分店的薯條專賣品牌 Potato Corner，由富錦樹集團引進台灣後迅速掀起話題。自台北統一時代百貨開出首店後，憑藉獨創「調味薯條」顛覆大眾對薯條的印象，如今正式宣布插旗新北新店裕隆城，讓在地民眾不用跑到北市也能嚐鮮。

圖／業者提供
圖／業者提供

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

Potato Corner最大特色在於現炸薯條口感外酥內軟，搭配多款獨門調味粉，讓人一試就愛上。人氣口味包含濃郁起司、煙燻烤肉與酸奶洋蔥，不論是濃香、鹹甜或爽口選擇，都為日常小食增添新驚喜。這樣的多層次體驗，也讓品牌在全球累積超高人氣，被譽為「最會玩口味的薯條專賣店」。

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

新店裕隆城分店將於 10月2日至12日試營運，時間為每日中午12點至晚上8點；10月13日正式開幕，地點位於B1樓層。值得注意的是，為維持品質與秩序，試營運期間每人限購兩份。新北的饕客們準備好迎接這場「薯條派對」了嗎？準備手刀揪團吃起來！

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

薯條 裕隆城 Potato Corner 菲律賓 派對

相關新聞

Potato Corner進駐「新店裕隆城」！多種風味薯條登場任選

來自菲律賓、擁有超過2000間海外分店的薯條專賣品牌 Potato Corner，由富錦樹集團引進台灣後迅速掀起話題。自台北統一時代百貨開出首店後，憑藉獨創「調味薯條」顛覆大眾對薯條的印象，如今正式宣布插旗新北新店裕隆城，讓在地民眾不用跑到北市也能嚐鮮。

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

「新北濕地藝術季」以藝術為橋、濕地為伴 演繹自然與藝術融合之美

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025新北濕地藝術季－種籽之旅」將於10/04在新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地盛大登場，並舉辦為期兩天的開幕活動，規劃有音樂表演、環境友善市集、舞蹈生態系互動式演出、

「吉利串燒」10週年插旗台北東區！打造全新「大眾酒」餐酒體驗

台北夜晚的煙火記憶，再添一處聚會新選擇！創立於2015年的「吉利串燒」，多年來在信義區基隆路小店承載無數上班族的歡笑與解壓時光，以親切的氛圍與道地串燒征服不少饕客。今年迎來10週年，品牌宣布將於10月2日正式進駐台北東區，延續人氣餐酒魅力，同時以嶄新面貌帶來更多驚喜。

小精靈表演點水秀 永春陂公園成蜻蜓天堂

【旅奇傳媒/編輯部報導】昔時常見水間草叢飛舞的蜻蜓，隨著都市的開發已漸漸消失了蹤影，但近年臺北市推動環境復育，蜻蜓們又有了生機！想看看這些鼓動著透明翅膀的小精靈嗎？來四獸山腳的永春陂濕地公園便能一親芳

饕客太震撼！ 市民大道「無菜單日料吃到飽」10月轉型登場　最低980元爽嗑日料壽司、串燒到宵夜

饕客太震撼！ 台北市民大道「無菜單日料吃到飽」轉型登場　最低980元爽嗑日料壽司、串燒到宵夜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。