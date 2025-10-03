Potato Corner進駐「新店裕隆城」！多種風味薯條登場任選

來自菲律賓、擁有超過2000間海外分店的薯條專賣品牌 Potato Corner，由富錦樹集團引進台灣後迅速掀起話題。自台北統一時代百貨開出首店後，憑藉獨創「調味薯條」顛覆大眾對薯條的印象，如今正式宣布插旗新北新店裕隆城，讓在地民眾不用跑到北市也能嚐鮮。

Potato Corner最大特色在於現炸薯條口感外酥內軟，搭配多款獨門調味粉，讓人一試就愛上。人氣口味包含濃郁起司、煙燻烤肉與酸奶洋蔥，不論是濃香、鹹甜或爽口選擇，都為日常小食增添新驚喜。這樣的多層次體驗，也讓品牌在全球累積超高人氣，被譽為「最會玩口味的薯條專賣店」。

新店裕隆城分店將於 10月2日至12日試營運，時間為每日中午12點至晚上8點；10月13日正式開幕，地點位於B1樓層。值得注意的是，為維持品質與秩序，試營運期間每人限購兩份。新北的饕客們準備好迎接這場「薯條派對」了嗎？準備手刀揪團吃起來！

