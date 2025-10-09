平溪一日遊新玩法｜探訪隱藏版古宅、療癒微笑車站，還有秘境瀑布等你拍

提到平溪，許多人第一個浮現的畫面是夜空中緩緩升起的天燈，或是壯觀的十分瀑布傾瀉而下的水花，但其實這座被群山環抱的小鎮，遠不止這兩個熱門景點。在熱鬧觀光區之外，還藏著許多靜靜等待被發現的角落——有古色古香的日式建築、純樸懷舊的老街，還有低調卻令人心醉的小瀑布，這些地方沒有擁擠的人潮，只有時間慢下來的節奏，適合喜歡安靜旅行、用雙腳探索在地文化的旅人，跟著RG小編的腳步，一起走訪 3 個平溪隱藏版秘境，感受一場與自己對話的慢旅風情。

新北景點｜嶺腳瀑布

平溪靜謐小秘境，與山林水聲的短暫邂逅

在平溪線的旅途中，大多數人會停留在熱鬧的十分站或菁桐站，但如果你想遠離人潮，找一個真正屬於自己的角落，不妨試試到「嶺腳瀑布」走走。距離嶺腳車站只有短短 5 分鐘的步行路程，這裡就像一處隱藏在山林間的禮物，瀑布雖不像十分瀑布那般氣勢磅礴，但水流從岩壁傾瀉而下，映襯著周圍的綠意與清新的空氣，反而多了一份靜謐與詩意，沿途的步道平緩好走，還能聽著鳥鳴與溪水聲，讓人不知不覺慢下腳步。

瀑布對面有一處天然石洞，是攝影愛好者的心頭好，從這裡取景可以拍出不同於正面的角度，增添照片的層次感，若是在陽光透進來的時候，水霧與光影交織，畫面更是美得像一幅山水畫。需要注意的是，嶺腳瀑布的水域相對較深，不適合兒童或不諳水性的人下水玩耍，雨季或水量大時也要多加留意安全。不過，即使只是坐在岸邊聽水聲、吹山風，也足以讓人感到心靈被溫柔安放。或許下一次，你可以在放天燈和逛老街之餘，把嶺腳瀑布列入行程，留一段安靜的時光給自己，與山林水聲來一場短暫卻美好的邂逅。

地址：新北市平溪區嶺腳車站旁（步行約 5 分鐘）

交通：搭乘平溪線至「嶺腳車站」下車，依指標沿步道前行即可抵達。

注意事項：水域較深，不建議兒童下水嬉戲，雨天或水量大時要注意安全。

新北景點｜一見・菁桐古美術生活

穿越時光的日式古宅體驗，遠離塵囂的平靜秘境

藏身於菁桐老街旁的「一見・菁桐古美術生活」，是座保存完善的昭和時代日式古宅，原為臺陽礦業平溪招待所，歷經時間洗禮，仍保有獨特的歷史氛圍，佔地約600坪的園區內，擁有台灣罕見的大型書院造建築，搭配風格日式庭園，處處散發細膩優雅的氣息。預約制的專人導覽行程約需四小時，深入解說這座招待所背後的歷史故事，特別聚焦於菁桐作為採礦小鎮的發展與礦業繁榮的歷程，導覽中最令人驚喜的是，以傳統銀壺細火慢泡的手工茶藝，搭配三款不同風味的私房茶點，讓旅人在品味茶香的同時，感受歷史沉澱出的優雅與風華。無菜單私廚餐食更為這趟文化之旅增添珍貴滋味。

走進這裡，瞬間能感受到一種遠離塵囂的平靜，適合喜歡深度文化體驗的旅人。許多參觀者都說：「妝髮要整齊，因為你會忍不住瘋狂拍照，這裡真的太漂亮了！」真心推薦花上半天時間，細細探索這處平溪秘境。

「一見・菁桐古美術生活」不只是參觀老宅，更像是一場穿越時空的旅程，讓人重新認識菁桐這個黑金礦業小鎮的輝煌過去。熱情的迎賓與導覽團隊，以及專業茶師的細心介紹，讓整個行程充滿溫度與深度。來平溪玩，這個預約制的日式古宅沙龍絕對是不能錯過的秘密景點。

地址：新北市平溪區菁桐街167號

電話：02-25580101

營業時間：09:00–18:00（週二週三公休）

新北景點｜嶺腳車站

平溪線上的「微笑車站」，一處安靜療癒的時光驛站

搭乘平溪線火車時，若你在嶺腳車站下車，迎接你的不是熙來攘往的人群，而是山風吹拂下的靜謐氛圍。這座無人管理的小車站，因鐵道微微彎曲而被旅人暱稱為「微笑車站」，彷彿在用一抹溫柔的笑意，迎接每一位到訪的乘客，月台上沒有喧鬧的叫賣聲，只有火車緩緩進站的節奏與遠方瀑布傳來的水聲。站外是一條不長的老街，與觀光化的商業老街不同，嶺腳老街依舊保留著純樸的山城風貌，幾家小雜貨店、靜靜曬著穀物的門口、路邊聊天的鄰居，構成了這裡的日常。

從嶺腳車站出發，只需步行約五分鐘，就能抵達嶺腳瀑布。這樣的距離，讓瀑布成了車站的天然延伸，宛如一條通往山林深處的私房小徑。春夏之際，沿途的綠意與溪水相伴；秋冬時分，薄霧籠罩著鐵道與屋舍，彷彿走進了一張明信片。對許多人而言，嶺腳車站不只是旅行的中繼點，更像是一處能讓人慢下腳步、偷得半日閒的療癒驛站，你可以坐在月台邊等下一班火車，也可以順著小徑走向瀑布，或是單純在老街上閒逛，讓時間在這裡悄悄放慢。下次搭乘平溪線，不妨在嶺腳車站停留一會兒，感受它用「微笑」留住旅人的溫暖魔力。

地址：新北市平溪區嶺腳里

交通方式：搭乘台鐵平溪線至嶺腳站下車（火車班次不多，建議先查詢時刻表）

周邊景點：嶺腳老街（約步行即達）、嶺腳瀑布（步行約 5 分鐘）

新北平溪一日遊行程攻略

時間 活動內容 地點 備註

09:00 – 09:30 抵達平溪線，搭火車前往嶺腳站 台鐵平溪線嶺腳車站 建議提前查時刻表

09:30 – 10:00 探訪嶺腳車站及周邊老街 嶺腳車站、嶺腳老街 靜謐山城氛圍，適合拍照與散步

10:00 – 10:30 步行前往嶺腳瀑布 嶺腳瀑布 沿指標步行約5分鐘

10:30 – 11:30 嶺腳瀑布悠閒漫遊與攝影 嶺腳瀑布 注意水域安全

11:30 – 12:00 搭車或步行前往菁桐車站 前往菁桐車站 建議搭乘平溪線火車

12:00 – 16:00 一見・菁桐古美術生活完整體驗 一見・菁桐古美術生活 預約制，包含導覽與無菜單料理

16:00 – 16:30 返回平溪線搭車或自由活動 菁桐車站 可繼續探索菁桐老街等地

