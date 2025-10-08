在地人激推！ 桃園藝文特區3間人氣餐廳 必吃美食清單公開

說到桃園藝文特區，你是不是只想到咖啡廳和網美店？這次小編決定來挖掘當地人才知道的在地美食。從排隊也要吃的牛肉麵與燒肉飯，到辣味控天堂的四川麵食，再到讓人魂牽夢縈的白斬鵝與鵝油麵線，這三家店絕對是藏在藝文特區裡的寶藏美味，一起跟小編來場美食之旅吧！

桃園藝文特區美食｜牛山牛肉麵燒肉飯

Q彈牛肉三寶麵，炭香燒肉飯還附湯，小菜與甜點也不馬虎！

第一站來到的是「牛山牛肉麵燒肉飯」，每次經過總會看到排隊人潮，甚至還沒開門就開始卡位，真的不誇張！小編點的是招牌清燉牛肉麵，一碗裡就有牛尾、牛腱和牛肋排，湯頭由蔬果與大骨熬製而成，喝起來清爽卻又有深度，麵條Q彈有勁超加分。

燒肉飯則是用龍眼木炭烤菲力牛，香氣逼人、肉質軟嫩不油膩，還附上牛肉湯，CP值爆表。小菜藤椒牛肉、果醋魚皮、香蔥野菜也都很有水準。記得一定要留肚子給甜點！自製布丁濃郁滑順，霜淇淋甜度剛剛好，完全可以開一家甜點副牌。

地址：桃園市桃園區寶慶路80號

營業時間：

週一至五 18:00–21:00

週六日 11:30–14:00，17:30–20:30（週四同）

桃園藝文特區美食｜三妹四川麵食

紅薯粉Q彈爆香、涼麵淋糖粉，開胃又驚喜！

第二站小編來到「三妹四川麵食」，這家店雖然不大，但用餐時段總是滿座，是在地人公認的辣味補給站。這裡的酸辣粉絕對是必點招牌，紅薯粉口感Q彈，湯頭酸辣開胃還帶著酸菜與肉末的香氣，喝一口就停不下來。

紅油抄手醬料香麻、內餡飽滿，辣得很過癮但不嗆喉。最驚喜的是涼麵，上面竟然撒了糖粉和辣椒，醬汁香中帶甜辣，意外地清爽解膩，完全是夏天良伴！另外他們的滷味選擇也超多，建議三五好友一起點才吃得夠爽。

地址：桃園市桃園區敬二街22號

電話：03-317-8011

營業時間：

週一至六 11:00–15:30，17:00–21:00（週日公休）

桃園藝文特區美食｜南平鵝肉

油亮白斬鵝＋鵝腸湯＋鵝油飯，鵝系料理全制霸！

最後一站是許多桃園人從小吃到大的「南平鵝肉」，開到凌晨兩點，夜貓子也吃得到好鵝肉。主打白斬鵝肉，皮Q肉嫩多汁又不油膩，每次切盤都讓人垂涎。必點還有鵝油蔥麵線，香氣撲鼻，麵條Q彈，完全是每桌必點！

鵝血糕的口感也很特別，軟Q入味不會太硬，搭配花生粉與甜辣醬，把鵝血糕升級到另一個層次。鵝腸湯脆脆的很爽口，還可以加進擔擔麵裡，辣中帶脆超涮嘴，根本停不下來！

地址：桃園市桃園區南平路206號

電話：03-346-1818

營業時間：每日10:00–02:00

桃園藝文特區一日美食行程表

時間 行程規劃

10:00 【南平鵝肉】早午餐時間來點白斬鵝＋鵝油麵線，開啟鵝系幸福感

11:30 【桃園展演中心 or 市立圖書館】飯後散步＋藝文巡禮

12:30 【三妹四川麵食】午餐來點酸辣粉、紅油抄手和特色涼麵，開胃又過癮

14:00 【藝文特區散策】走走巷弄小店、拍幾張文青照

18:00 【牛山牛肉麵燒肉飯】晚餐推薦燒肉飯＋小菜＋霜淇淋一次滿足

桃園藝文特區美食常見問題

第一次來牛山不知道點什麼，有推薦的搭配嗎？

強烈建議點「招牌燒肉飯＋牛肉湯」組合，能一次嚐到炭烤菲力牛的香氣與招牌湯頭，小菜和布丁甜點也別錯過，三五好友來可以多點幾樣一起分享更划算！

三妹四川麵食適合不吃辣的人嗎？

可以選擇微辣或不辣品項，像是椒麻雞就不辣，小菜也多數可調整辣度，敢嘗試酸辣粉的人一定要試！

南平鵝肉適合宵夜嗎？營業到幾點？

超適合！營業到凌晨2點，是夜貓子的天堂。無論是白斬鵝、鵝腸湯還是鵝油飯都很有份量。

這三家距離近嗎？可以排進一日遊？

三家都在藝文特區一帶，開車5分鐘內可達，安排一日散策行程最剛好！

