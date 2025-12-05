高雄左營「老宅咖啡聽」巡禮～三間最有溫度的咖啡店，老宅、甜點、懷舊氛圍一次收藏！

走進老宅改建的咖啡店，就像踏進一段被時間溫柔保存的午後，木門輕響、陽光灑在老傢俱上，空氣裡飄著咖啡香與懷舊氣息，讓人忍不住想多停留一會。這樣的日系老宅風，不只是拍照好看，更有一種讓人放鬆的熟悉感，這次就帶你走進左營三間「像回家一樣舒服」的咖啡店，看看每一間老屋裡，藏著怎樣的故事與香氣。

高雄咖啡廳｜馤 咖啡。食作

手沖香氣與甜點溫度並存

如果你喜歡在旅途中找到一個能放鬆片刻、又帶點質感溫度的角落，馤咖啡。食作絕對值得你停下腳步，這間位於高鐵左營站附近的咖啡店，以「細膩甜點 × 自家烘豆」為特色，無論是趕車前的短暫休息，還是想找個午後安靜的空間，都能在這裡找到屬於自己的節奏。

圖/ReadyGo

走進店裡，空間以木質與白牆為主調，陽光灑落在桌面，氛圍溫暖又輕鬆。甜點櫃裡最吸引目光的莫過於他們的「蜜蘋果巴斯克乳酪」——乳酪滑順綿密、甜度剛剛好，搭配微酸的蜜蘋果香氣，口感層次豐富又不膩口。

除此之外，店內的自家烘焙咖啡豆更是靈魂所在，風味乾淨順口、香氣明亮，和甜點完美融合，在馤咖啡。食作，不需要刻意對話，僅僅一杯手沖與一塊甜點，就能讓時間慢下來。這裡不只是旅人中途的休憩點，更像是一處能讓人重新整理思緒、細細感受生活的小天地。

店家資訊



地址：高雄市左營區文府路159巷18號



營業時間：10:00–18:00



電話：0981-297-679

高雄咖啡廳｜夏全開

老相館改建的復古系甜點咖啡館

位在左營果貿社區裡的老相館，經過時間洗鍊後，搖身一變成為一間充滿人情味的咖啡館——夏全開，這裡沒有刻意營造的華麗氛圍，也沒有距離感的設計感裝潢，取而代之的是一種帶點復古、帶點生活氣息的溫柔日常。

當陽光灑進大面窗旁，映在木質桌椅與老照片上，空氣中混著咖啡香與甜點香氣，那份懷舊又舒服的感覺，讓人彷彿回到熟悉的家。

圖/ReadyGo

店名「夏全開」本身就有一種愉快的能量，彷彿在宣告每個季節都能迎接美好的午後時光，這裡最受歡迎的甜點是水果戚風蛋糕——鬆軟濕潤的蛋糕體夾著新鮮水果與輕盈鮮奶油，甜度拿捏恰到好處，清爽不膩，再配上一杯香氣濃郁的紅烏龍拿鐵，果香與茶韻交織，讓人每一口都能感受到清新與溫潤的平衡。

圖/ReadyGo

除了甜點與咖啡，夏全開最迷人的其實是它的「氣氛」，沒有匆忙的步調，只有緩慢的光影與輕柔的音樂，無論是一個人來放空，或和朋友聊聊近況，都能自在地待上好一段時間。

對很多顧客來說，這裡就像是他們的第二個客廳——不需要特別打扮，也不必拘謹，只要坐下來，就能感受到家的溫度，在左營的午後，夏全開不只是咖啡館，更像是一個讓人暫時卸下生活重量的小避風港。

圖/ReadyGo

店家資訊



地址：高雄市左營區翠峰路26號



營業時間：飲食12:00開始供應, 店規請見IG



電話：07-5816957

高雄咖啡廳｜曦玥珈琲

外婆家宅改建的溫馨系家常咖啡館

藏身在左營巷弄裡的曦玥珈琲，是一間讓人一踏進門就會放鬆下來的老宅咖啡館。這棟由外婆的老屋改建而成的空間，保留了原本的木窗、老磚牆與磨石子地板，每一處都透著歲月的痕跡與家的味道。

午後陽光從窗邊灑入，照亮了屋內的木質桌面與手作甜點，空氣中飄著淡淡咖啡香氣與溫柔氣氛，讓人不自覺地想在這裡多待一會。

圖/ReadyGo

曦玥珈琲最特別的地方，是那份「家常又細膩」的味道。老闆將生活裡的記憶融入咖啡與甜點中，像是招牌的楊桃美式、酸甜清爽；奶油冰釀酒香溫潤；還有人氣超高的銅鑼燒系列，鬆軟的外皮夾著多種口味內餡。

想吃點大人風味的話，提拉米蘇則是許多老客人心中的首選，濃郁的可可香與滑順口感交織出迷人平衡。

圖/ReadyGo

除了餐點，曦玥珈琲的氛圍更像是一場與記憶的對話。木製桌椅、花布桌巾與溫暖燈光，構成一種既懷舊又療癒的氛圍。

無論是一個人靜靜地閱讀，還是與朋友分享甜點，這裡都能讓人感受到「回家」般的安心。

圖/ReadyGo

在這座越來越快的城市裡，曦玥珈琲像是一個被時間溫柔包裹的角落，讓人重新記起——咖啡不只是日常的提神飲品，更是一種溫度，一種關於家的延續。

店家資訊



地址：高雄市左營區左營大路162巷46號



電話：07-5830201



營業時間：平日12:00-19:00 / 假日10:00-19:00

左營老宅咖啡廳推薦！

高雄咖啡廳常見問題

「夏全開」有什麼推薦甜點？



「夏全開」最受歡迎的是水果戚風蛋糕，蛋糕體濕潤、奶油清爽不膩，搭配紅烏龍拿鐵最對味，是果貿社區人氣必訪的老相館改建咖啡店。

「曦玥咖啡」的特色是什麼？



「曦玥咖啡」由外婆的老宅改建而成，氛圍溫馨像回家。招牌甜點包括楊桃美式、奶油冰釀與多口味銅鑼燒，其中提拉米蘇更是大人系最愛。

「馤咖啡食作」靠近哪裡？推薦什麼？



「馤咖啡食作」位於左營高鐵站附近，交通便利。推薦甜點是蜜蘋果巴斯克乳酪，甜度適中、口感細膩，再搭配自烘咖啡豆香氣濃郁，是旅人等車時放鬆的好去處。

左營高鐵附近咖啡店平均價位多少？



三間咖啡店單品飲品約 NT$120–180、甜點約 NT$150–200，價格親民、環境舒適，適合情侶約會、朋友聚會或一人獨享午後時光。

