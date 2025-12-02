快訊

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

徐國勇拿衛生紙喻「1.25兆軍購」 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

濃煙沖天！三峽資源回收場起火 警消緊急疏散幼兒園205幼童

台北景點｜西門町萬年大樓探險記，老商場裡的青春回憶，一層比一層還驚喜！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

每次走進西門町萬年大樓，總覺得像踏進時光隧道。這棟位在西寧南路的老商場，是許多台北人青春的縮影——從早年的溜冰場、模型店，到現在的美食街與湯姆熊，每一層都藏著不同的故事。這次小編特地安排一場「萬年大樓探險」，從地下美食一路玩到頂樓，重溫那份「長大後也想再逛一次」的感動。

台北景點｜西門町萬年大樓B1金園排骨

老味道依舊飄香，從排骨飯開始的懷舊午餐

走進萬年大樓的地下室，香氣先一步迎接我——是那熟悉的炸排骨香。這裡最有名的當然是「金園排骨」，一間在地超過半世紀的台北老店。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

小編點了排骨飯套餐，一上桌就被那塊厚實排骨吸引。外皮金黃酥脆、肉質軟嫩帶筋，咬下去滿是鹹香，搭配店家特製的五印醋，酸香中和了油炸的厚重感，越吃越順口。滷肉飯與配菜雖然樸實，但那份古早味就是讓人懷念——簡單卻不平凡。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊：

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1

電話：02-2381-9797

營業時間：11:30–21:30（週五、六延長至21:30）

台北景點｜西門町萬年大樓B1巫記青蛙下蛋

回憶的甜味還在，珍珠與仙草的老派浪漫

吃飽後別急著離開，隔壁就是老字號甜品店「巫記青蛙下蛋」。從 1978 年開到現在，這家店幾乎是每個台北人童年的回憶。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

小編點了粉圓檸檬愛玉，酸甜爽口，粉圓Q中帶軟、仙草滑順順喉，一口吸下整個夏天的味道。老闆依舊親切，杯子設計還保留著老標誌，讓人邊喝邊懷念。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊：

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1

電話：02-2389-4338

營業時間：12:00–21:00

台北景點｜西門町萬年大樓B5湯姆熊遊樂場

經典不敗的放電天堂！跳舞機、賽車機、還有那份童年的快樂

吃飽喝足後，小編直接搭電梯衝上五樓，來湯姆熊消化一下！這間湯姆熊幾乎陪伴無數人長大，現在依舊熱鬧。最讓小編驚喜的是這裡的機台種類超多——賽車、打擊、音樂遊戲應有盡有，甚至還看到快打旋風老機台，讓人瞬間熱血沸騰。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

環境比想像中明亮乾淨，空氣裡充滿機台音效與笑聲，不少家長也帶著小孩來玩，重溫當年的回憶。拿著成堆的彩票去換獎品，竟然還有懷舊糖果與玩具，滿滿的童趣氛圍讓人忍不住玩到忘我。

店家資訊：

地址：台北市萬華區西寧南路70號5樓

電話：02-2389-2556

營業時間：11:30–22:00（週六、日11:00開放）

台北景點｜西門町萬年大樓1-4F百貨商城

模型魂的天堂，熱血從未退燒；台味潮流不退燒，老派也能很時髦

往下走到四樓，氣氛瞬間轉變成「熱血模式」。這裡聚集了台北超多的模型店家。玻璃櫃裡整齊擺滿各式鋼彈、軍事模型與飛機套件，許多模型玩家甚至是父子檔一起挑選。老闆們都很健談，不管是模型上色技巧、零件挑選都能聊上半天。這裡沒有浮誇裝潢，卻充滿濃濃的工匠與熱血味，是屬於男孩的祕密基地。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

再往下走到二、三樓，都會看到那醒目的「三川牛仔」招牌。老闆說這家店已經開了超過 30 年，許多客人從學生時代買到現在。架上滿滿的丹寧外套、工裝褲、皮帶與靴子，復古感十足。店內播放的老搖滾音樂、泛黃燈光與木質架子，彷彿時間在這裡停止。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

台北景點｜西門町萬年大樓行程表

時間行程規劃
11:00抵達西門捷運站 6 號出口，步行至萬年大樓
11:30【金園排骨】享用經典炸排骨飯＋滷肉飯組合
12:15【巫記青蛙下蛋】飯後甜點，粉圓愛玉清爽登場
13:00搭電梯上五樓湯姆熊，挑戰經典賽車與射擊機台
14:30探訪四樓模型天堂，欣賞東海模型與愛瑜模型珍藏
15:30逛逛三川牛仔，挑一件老派又時髦的丹寧外套
16:30電扶梯懷舊巡禮，感受萬年大樓的時光魅力
17:00散步到西門町徒步區，延伸下午咖啡時光或電影行程

西門町萬年大樓探險記！

台北景點｜西門町萬年大樓常見問題

西門町萬年大樓怎麼去？

從捷運板南線「西門站」6 號出口出來後步行約 5 分鐘即可抵達，地點非常方便，門口也有明顯招牌。

金園排骨用餐時段會排隊嗎？

會！尤其是假日中午 12 點至下午 2 點建議提前抵達或外帶，翻桌率雖快但人潮不斷。

4F的模型可以拍照嗎？

多數店家歡迎拍照，但建議先徵求老闆同意，有些珍藏模型不開放攝影。

西門町萬年大樓主要有幾層？哪一層最值得逛？

大樓共6層地上樓與1層地下樓。地下室是美食天堂，一樓是手錶與香水專賣，四五樓則是模型、遊戲與湯姆熊，是最有人氣的樓層！

延伸閱讀 >> 人氣貝果店推薦｜全台貝果控瘋搶的爆餡美式貝果，淡水名店登陸天母啦！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

西門町 台北景點 美食

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

2025創新論壇／中信金資訊最高主管賈景光 聚焦三大關鍵戰場

2025創新論壇／數聯資安總經理李明憲 部署哨兵防堵駭客

Google新AI模型受歡迎 含Alphabet成分股 ETF 熱起來

「貓貓蟲咖波」打造台北新地標！三層樓西門町「咖波屋」神還原「阿嬤家的廁所」 巨型咖波公仔迎賓拍爆

相關新聞

台北景點｜西門町萬年大樓探險記，老商場裡的青春回憶，一層比一層還驚喜！

每次走進西門町萬年大樓，總覺得像踏進時光隧道。這棟位在西寧南路的老商場，是許多台北人青春的縮影——從早年的溜冰場、模型店，到現在的美食街與湯姆熊，每一層都藏著不同的故事。這次小編特地安排一場「萬年大樓探險」，從地下美食一路玩到頂樓，重溫那份「長大後也想再逛一次」的感動。

三貂嶺一日遊！舊礦工澡堂重生 深山裡的「香港圖書館」 療癒貓咪、書香一次滿足

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 你是不是也跟我一樣，總在尋找那種遺世獨立、充滿故事感的秘境？這次，要帶大家深入瑞芳三貂嶺，探訪一個超有fu的空間～禾炚。這裡不只是一間咖啡書屋，它曾是舊礦工澡堂

歷史碼頭煥然一新！臺北錫口碼頭整體改善完工 散步更愜意

吹著風、看著橋、坐在彩色座椅放空，新完工的錫口碼頭治癒感滿分！從LOVE裝置到彩虹意象牆，每一角都像是為拍照而生，不妨趁這個周末去走一走，來一次美拍照片大滿貫！

板橋人氣咖哩店！古早味鹹酥雞咖哩、轟炸雞腿必點 內用免費加飯、加醬

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 位在江子翠捷運站附近的「任風咖哩」，是最近板橋很紅的咖哩店。內用免費加飯、加醬，咖哩香氣甘醇、不油不膩，不管咖哩、或是台式風味料理都很推薦，而且甜點布丁是超人氣

台北日系甜點天堂！信義安和必吃「哈密瓜蛋糕」，朝聖「哆啦A夢蛋糕」可愛度破表

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 想在台北信義安和找個地方犒賞自己，享受一場視覺與味覺的雙重饗宴嗎？上次吃過美味氣氛優的AW Cafe Wine Bistro，今天愛甜點的我要跟大家分享一家想去

板橋平價丼飯推薦！ 「郁日式炸豬排」定食丼飯只要130元起 白飯、沙拉、味噌湯放題 還免服務費

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 板橋平價丼飯定食推薦，這家位在板橋華興街上的郁日式炸豬排，主打平價炸豬排定食，還白飯、沙拉、味噌湯放題，定食丼飯最便宜只要135元起，而且免服務費，真的有夠佛心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。