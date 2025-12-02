台北景點｜西門町萬年大樓探險記，老商場裡的青春回憶，一層比一層還驚喜！

每次走進西門町萬年大樓，總覺得像踏進時光隧道。這棟位在西寧南路的老商場，是許多台北人青春的縮影——從早年的溜冰場、模型店，到現在的美食街與湯姆熊，每一層都藏著不同的故事。這次小編特地安排一場「萬年大樓探險」，從地下美食一路玩到頂樓，重溫那份「長大後也想再逛一次」的感動。

台北景點｜西門町萬年大樓B1金園排骨

老味道依舊飄香，從排骨飯開始的懷舊午餐

走進萬年大樓的地下室，香氣先一步迎接我——是那熟悉的炸排骨香。這裡最有名的當然是「金園排骨」，一間在地超過半世紀的台北老店。

圖/ReadyGo

小編點了排骨飯套餐，一上桌就被那塊厚實排骨吸引。外皮金黃酥脆、肉質軟嫩帶筋，咬下去滿是鹹香，搭配店家特製的五印醋，酸香中和了油炸的厚重感，越吃越順口。滷肉飯與配菜雖然樸實，但那份古早味就是讓人懷念——簡單卻不平凡。

圖/ReadyGo

店家資訊：



地址：台北市萬華區西寧南路70號B1



電話：02-2381-9797



營業時間：11:30–21:30（週五、六延長至21:30）

台北景點｜西門町萬年大樓B1巫記青蛙下蛋

回憶的甜味還在，珍珠與仙草的老派浪漫

吃飽後別急著離開，隔壁就是老字號甜品店「巫記青蛙下蛋」。從 1978 年開到現在，這家店幾乎是每個台北人童年的回憶。

圖/ReadyGo

小編點了粉圓檸檬愛玉，酸甜爽口，粉圓Q中帶軟、仙草滑順順喉，一口吸下整個夏天的味道。老闆依舊親切，杯子設計還保留著老標誌，讓人邊喝邊懷念。

圖/ReadyGo

店家資訊：



地址：台北市萬華區西寧南路70號B1



電話：02-2389-4338



營業時間：12:00–21:00

台北景點｜西門町萬年大樓B5湯姆熊遊樂場

經典不敗的放電天堂！跳舞機、賽車機、還有那份童年的快樂

吃飽喝足後，小編直接搭電梯衝上五樓，來湯姆熊消化一下！這間湯姆熊幾乎陪伴無數人長大，現在依舊熱鬧。最讓小編驚喜的是這裡的機台種類超多——賽車、打擊、音樂遊戲應有盡有，甚至還看到快打旋風老機台，讓人瞬間熱血沸騰。

圖/ReadyGo

環境比想像中明亮乾淨，空氣裡充滿機台音效與笑聲，不少家長也帶著小孩來玩，重溫當年的回憶。拿著成堆的彩票去換獎品，竟然還有懷舊糖果與玩具，滿滿的童趣氛圍讓人忍不住玩到忘我。

店家資訊：



地址：台北市萬華區西寧南路70號5樓



電話：02-2389-2556



營業時間：11:30–22:00（週六、日11:00開放）

台北景點｜西門町萬年大樓1-4F百貨商城

模型魂的天堂，熱血從未退燒；台味潮流不退燒，老派也能很時髦

往下走到四樓，氣氛瞬間轉變成「熱血模式」。這裡聚集了台北超多的模型店家。玻璃櫃裡整齊擺滿各式鋼彈、軍事模型與飛機套件，許多模型玩家甚至是父子檔一起挑選。老闆們都很健談，不管是模型上色技巧、零件挑選都能聊上半天。這裡沒有浮誇裝潢，卻充滿濃濃的工匠與熱血味，是屬於男孩的祕密基地。

圖/ReadyGo

再往下走到二、三樓，都會看到那醒目的「三川牛仔」招牌。老闆說這家店已經開了超過 30 年，許多客人從學生時代買到現在。架上滿滿的丹寧外套、工裝褲、皮帶與靴子，復古感十足。店內播放的老搖滾音樂、泛黃燈光與木質架子，彷彿時間在這裡停止。

圖/ReadyGo

台北景點｜西門町萬年大樓行程表

時間 行程規劃 11:00 抵達西門捷運站 6 號出口，步行至萬年大樓 11:30 【金園排骨】享用經典炸排骨飯＋滷肉飯組合 12:15 【巫記青蛙下蛋】飯後甜點，粉圓愛玉清爽登場 13:00 搭電梯上五樓湯姆熊，挑戰經典賽車與射擊機台 14:30 探訪四樓模型天堂，欣賞東海模型與愛瑜模型珍藏 15:30 逛逛三川牛仔，挑一件老派又時髦的丹寧外套 16:30 電扶梯懷舊巡禮，感受萬年大樓的時光魅力 17:00 散步到西門町徒步區，延伸下午咖啡時光或電影行程

西門町萬年大樓探險記！

台北景點｜西門町萬年大樓常見問題

西門町萬年大樓怎麼去？



從捷運板南線「西門站」6 號出口出來後步行約 5 分鐘即可抵達，地點非常方便，門口也有明顯招牌。

金園排骨用餐時段會排隊嗎？



會！尤其是假日中午 12 點至下午 2 點建議提前抵達或外帶，翻桌率雖快但人潮不斷。

4F的模型可以拍照嗎？



多數店家歡迎拍照，但建議先徵求老闆同意，有些珍藏模型不開放攝影。

西門町萬年大樓主要有幾層？哪一層最值得逛？



大樓共6層地上樓與1層地下樓。地下室是美食天堂，一樓是手錶與香水專賣，四五樓則是模型、遊戲與湯姆熊，是最有人氣的樓層！

