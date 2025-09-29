超豪華「海鮮珠寶盒」千元有找！台北日式料理「小資海鮮丼」220元起 有超過70種菜色選擇

THE春是有名的台北日式料理店，THE春Fusion中山是全新升級的2.0版，有超過70種菜色選擇，一樣有熱銷的大脂海鮮珠寶盒及The春十五貫握壽司，另外還有特色料理像是蒜香奶油蝦佐麵包、生蠔拼盤(7顆)、軟殼蟹沙拉…等。小資海鮮丼220元起，可以享受到日式寬敞優美的環境和用料實在的新鮮食材，CP值高適合約會、慶生或聚餐，是非常棒的台北日式料理推薦。

THE春Fusion中山 環境介紹

THE春Fusion中山位在中山北路二段，距離捷運民生西路站9號出口走路約5分鐘即可到達，旁邊就是知名的晴光市場，用完餐後也可以在附近的中山商圈逛逛，地理環境很不錯。

THE春Fusion中山一共有兩層樓的用餐空間，一進門就看到超美的大魚缸吸引目光，木質調的日式裝潢寬敞舒適又有格調。

一樓座位有吧檯區跟座位區，半開放式的廚房空間可以看到廚師在製作料理的過程，顯示出THE春Fusion中山對自己的環境衛生跟料理手法都非常有信心。

二樓座位有窗邊跟多人座位區，窗邊採光超美，適合一個人用餐也不孤單的那種。二樓也是走日式風格，整體很氣派，結合現代日系風格營造出一個非常棒的用餐環境與氛圍。

THE春Fusion中山 菜單

THE春Fusion中山提供超過70種的菜色選擇，有單品、刺身、握壽司、丼飯、沙拉、手卷、熟食、甜點….等，最便宜的小資海鮮丼只要220元，另外也有雙人套餐跟四人套餐可以選。

THE春Fusion中山 餐點介紹

干貝佐蟹膏／干貝佐海膽／干貝佐尊鮭魚子

想一次品嘗到干貝三品的人，可以一次點好點滿，一口氣吃到最新鮮上乘的蟹膏、海膽及尊鮭魚子。干貝有炙燒過，入口後香氣更加明顯，完全吃得到一絲一絲的口感超級甜。

蟹膏滿滿一大坨完全沒在小氣的，蟹味十足又完全不腥，更增加了干貝的甜度，兩個互不搶戲，互相映稱。

海膽用的是北海道根室的海膽，不同於馬糞海膽，根室海膽是日本頂級的海膽種類，顏色上是橘黃色，吃起來風味更加濃厚，甜而不腥，跟干貝的甜互相起到一個加分的作用。

尊鮭魚子用的是正宗日本鮭魚卵，粒粒分明鹹度也很明顯，但吃起來完全不死鹹，對於超愛鮭魚卵的我這完全是必點款。

大脂海鮮珠寶盒

海鮮珠寶盒是The春的招牌菜色，光內容物就多達10樣之多，有生魚片有海鮮，下層是醋飯，旁邊再搭配黑豆、蝦卵、薑片、海帶絲等，色彩繽紛完全讓人一看就口水直流食慾大開。

超大一盒基本上建議2個人可以一起分食，除非你是大胃王可以獨享，以這樣的份量來說不到千元的價格我覺得CP值極高。

內容物有：鮭魚、鯖魚、海鱺、青甘魚肚、尊鮭魚子、干貝、九孔鮑、蟹鉗、章魚、天使紅蝦。依照當天的漁獲不同，時令鮮魚生魚片的部份也會有所不同，所以每次去吃到的內容物可能都會不太一樣，這也是一種新鮮感跟樂趣。

生魚片給的很大器，每一片都很大片，吃起來新鮮度絕對掛保證。鮭魚油脂豐富入口即化、海鱺帶點脆度的口感、鯖魚肉質細緻鮮甜。

干貝是生食級的甜度沒話說，九孔鮑厚實Q彈，蟹鉗吃的出蟹肉的一絲一絲口感而且很甜，天使紅蝦超大一隻而且口感不軟爛非常鮮甜。

其他的生魚片或海鮮表現也都很亮眼，基本上沒有一個是雷的。醋飯的比例也很剛好，不會過酸，米飯使用的是日本越光米，粒粒分明又大顆，吃起來本身就帶有甜度，加上醋飯的調味更顯的越光米的甜，跟生魚片或海鮮都相當搭配，是我喜歡的醋飯口感。

泡菜胡麻冷奴

這道涼菜的取名很特別，食材組合內容也很有趣，是黃金泡菜+雞胸肉絲+嫩豆腐，淋上胡麻醬後成為一到很有特色的日式涼菜。

口感上完全融合進黃金泡菜的酸跟微辣感，雞胸肉絲吃起來完全不柴，幾乎真的是到絲的地步，跟泡菜超級搭；最下層的嫩豆腐起到解膩爽口的作用，讓整體吃起來味道很平衡，不會過於酸鹹，口感上有泡菜的脆口+雞肉絲的軟嫩+豆腐的入口即化，是一道看似衝突但吃起來又非常和諧的菜餚。

軟殼蟹沙拉

喜歡吃軟殼蟹的人必點這道軟殼蟹沙拉，除了有一整隻軟殼蟹外，還有其他豐富的生菜及配料，像是玉米筍、小番茄、水果玉米、章魚、生菜以及有著沙拉界愛馬仕之稱的冰花也搭配在裡面。

整道沙拉不僅配色上看起來色彩繽紛讓人食慾大開外，營養價值上也是滿點，搭配沾醬吃起來味道更加分，生菜方面也新鮮度也很夠，吃起來爽脆色澤度很飽和；章魚也不會久嚼不爛，是生魚片等級的帶脆度口感。

鹽烤青甘下巴

使用鹿兒島的青甘魚下巴做鹽烤，肉質細緻又甘甜，帶適度油脂，口感比起一般的魚下巴來的緊緻有彈性一些，整塊魚下巴超厚，喜歡吃魚下巴的人這價格絕對划算。

伊比利豬肋條

我本身很喜歡伊比利豬，他有自己獨特的口感跟香氣，THE春Fusion中山的這道伊比利豬肋條很特別，簡單的豬肋條搭配脆到像餅乾一樣的蒜片，加乘了伊比利豬的脆口度，蒜香的尾韻也在嘴巴裡縈繞不去。

沒有沾醬的伊比利豬肋條更考驗食材本身的新鮮度，利用蒜片提香真的是很棒的組合。

蒜香奶油蝦佐麵包

這道蒜香奶油蝦佐麵包我極度大推，是一吃就會令你大為驚豔的口感，超級濃郁的蝦湯鹹香度夠，滿滿的蝦味融合了蒜香味跟奶油的香氣。

建議麵包一定要吸附滿滿的湯汁再入口，如果有白飯的話這道絕對超級下飯，湯汁直接淋在白飯上超加分的。裡面的大蝦吃起來口感Q彈，一樣沾附滿滿的蝦湯味有夠好吃，這道菜色吃起來絕對比你看到的還要再好吃，推薦必點，我會為了他而回訪。

生蠔拼盤7顆

愛吃生蠔的人千萬不要錯過，THE春Fusion中山有生蠔拼盤可以點，一盤是7顆，用的是北海道厚岸生蠔，他是日本最頂級的刺身級生蠔，厚岸町位於北海道東岸，是日本唯一全年都有產出牡蠣的地方。

每一顆生蠔都非常飽滿，肉質肥厚，搭配檸檬跟Tabasco辣椒醬，吃起來甘甜香醇完全沒有腥味，新鮮度夠又甜，真心推薦好吃。

味噌湯

點丼飯會附上一碗味噌湯，內用可以無限續碗超棒的。味噌湯裡面有鮭魚、豆腐和海帶芽，喝起來不死鹹，熱熱的很暖胃，我喝了2碗很讚。

THE春Fusion中山 用餐心得

不管是一個人還是多人來約會聚餐，THE春Fusion中山都能滿足各種族群，最便宜的小資海鮮丼220元就能吃到，多達70幾種菜色選擇，每次來都能嚐鮮超棒的。重點是環境好氣氛佳，食材新鮮用料實在，以CP值來說我覺得是很值得造訪的台北日式料理推薦。

THE春Fusion中山

地址：台北市中山區中山北路三段23號

電話： (02)8712-7962

營業時間：11:30-14:30/17:30-21:30

