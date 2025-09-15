開攤就已排超過百人！基隆超強銅板美食 高CP值「傳奇營養三明治」3份一百元

快訊

阿發的簡單幸福／ 文、圖／阿發的簡單幸福

udn走跳美食／阿發的簡單幸福

已耳聞網傳多年，基隆最強的營養三明治不是在基隆夜市，而是在七堵這間，但我們一直尚未造訪。最近找了個機會前往，還真是讓我們相當喜愛。這家「七堵家傳營養三明治」，不僅在Google Map上擁有近3千則評論，平均4.6星，且一開攤就排超過百人的及誇張人潮，更是讓人大開眼界！

營養三明治3份一百，超高cp值，口感沒有油耗味，麵包酥脆感恰如其分，料好實在，即便是冷掉也好吃，被不少人稱為「傳奇等級營養三明治」，真是一點都不浮誇~

影片介紹↑ 影片背景音樂：Walk 音樂家：@iksonmusic

「七堵家傳營養三明治」離開攤還有半小時，攤車還沒就位，就已出現排隊人潮。

開攤時，現場已超過百人的很誇張排隊人龍！我們當下慶幸，我們開攤前半小時就到，大概排第二十位，不然可要等到天荒地老吧~

攤外觀

現在坊間的營養三明治，大多已都賣到一份50元，如果沒記錯的話，在基隆夜市的名攤，一份還已要價60元。但沒想到，這一份才35元，3份一百，感覺CP值超高！

我們造訪當下，每人限購6條，攤家會依現場狀況調整。聽說以前攤家沒限購時，不少客人買的數量需用箱裝，為了讓大家都能有機會買到，攤家才訂出每人限購。

生麵包體下鍋油炸。

麵包體外觀炸至金黃酥香的模樣。

攤家製作的手速，快如工廠流水線般。雖然還是要等很久，但有比我原本預計得快很多。

工作檯上的營養三明治把剛炸好，外觀金黃酥香模樣的營養三明治麵包體，擠入美乃滋，夾進小黃瓜片、番茄片、滷蛋片、火腿等餡料，看起來就十分美味～

當下每人限購最多6個，幾乎人人都是買6個。

營養三明治外觀，料好實在又便宜。

營養三明治側寫，口感沒有油耗味，麵包酥脆感恰如其分，料好實在，即便是冷掉也好吃！

母子倆吃到眉開眼笑～喜歡吃營養三明治？來到基隆七堵想吃必吃美食？可一定要試試，這攤有傳奇等級稱號，好吃、便宜、CP值超高的「七堵家傳營養三明治」～

七堵家傳營養三明治

地址：基隆市七堵區南興路28號

營業時間：14：30～20：30（售完為止）；週一&週四店休

文章來源：阿發的簡單幸福 FB：阿發的簡單幸福

