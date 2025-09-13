扛棒掛著蕃薯專賣店，但客人搶的是可頌！ 三重排隊美食「台灣蕃薯之丘の味」 創新口味買5送1 超高CP值

三重排隊美食–台灣蕃薯之丘の味，之前在網路就被燒到。這天帶兒子來三重看皮膚科，遠遠看到排隊人潮，靠近一瞧這不就是掛著蕃薯扛棒賣得是可頌的那家人氣名店嗎！二話不說，立馬把車停好，加入排隊行列～

台灣蕃薯之丘の味 位置

台灣蕃薯之丘の味就位在捷運三重國小站對面，看到滿滿的排隊人潮就是了！

我下午3點多抵達，看櫥窗裡的品項已剩不多，工作區烤箱裡的也還沒要出爐的感覺，深怕輪到我的時候，選擇更少，好緊張呀！最後真的草莓沒了，菠蘿也被買走，只剩照片留念。

台灣蕃薯之丘の味 價格

台灣蕃薯之丘の味最早是蕃薯專賣店，後來才多元轉型，開始販售可頌、菠蘿、泡芙、蛋塔等口味創新又吸睛，馬上就在網路上火熱起來！

店內商品除了特價商品，皆買五送一，特價商品則每人限購2個。

目前厚蛋撻是限購商品，一人只能買2個。

其他品項都有標價，還買五送一，真的很超值吔！不管外表及價位，直接打趴八X堂吔！會讓人忍不住買一堆，荷包也不心疼～但我到場時口味選擇太少，只能飲恨呀！！

*若價格有變更，實際依現場為主*

台灣蕃薯之丘の味 品嚐

後來只買到我喜歡的三種口味，各買了2個，其中一個是送的，贈送品項是以最低價格計算，是不是很超值！

紫薯芋泥布丁可頌

他們家的可頌個頭還不小，約有手掌大，拿在手上沉甸甸，很有份量。外帶每個都有獨立盒裝，能保持樣貌完整，雖然芋泥有被壓到，有點不美麗，哈！

芋泥和布丁是經典不敗組合，灑上紫薯粉，視覺上很加分～芋泥給的很大方，芋泥綿密細緻不甜膩，布丁夾在可頌裡，口口都能吃到內餡，很過癮，芋泥控會喜歡！單單可頌本身表現也非常棒，剖面不空虛，有千層的口感，咬下超酥的！

PS：服務人員貼心提醒，芋泥商品要當天吃完唷！

生巧克力可頌

可頌中間夾入一整片生巧克力，再灑上巧克力粉？OREO粉？可可味道香氣濃郁，喜歡生巧克力，算大人口味，但和芋泥比起來，這款偏甜，分著吃較不膩口，或是配茶也可以～

富士蘋果可頌

本來是沒有很想買這款的，又沒有其他想吃的口味，就硬著頭皮點了！沒想到味道還不錯，因為是選用富士蘋果，吃起來不會軟軟糊糊的，反而口感很脆甜！感覺好像還有加肉桂增添香氣，及葡萄乾，整體來講是走清爽路線，還蠻喜歡的～

厚蛋撻

厚蛋撻外層是像點心塔般的扎實酥皮，內層像烤布蕾般的綿密滑順，充滿鮮明爽口誘人蛋香，吃起來也是不會甜膩，我覺得很棒！

焦糖布丁菠蘿（限購2個）

上頭的布丁口感紮實，奶香也很夠，焦糖帶有苦甜的那種，和底下的菠蘿麵包其實沒有連結，只不過是把布丁放上去而且，下面就是一般的菠蘿麵包，吃起來並沒有太大驚喜！

台灣蕃薯之丘の味口味創新又平價，這次吃到的口味太少，下次如果有經過會想再回購！

台灣蕃薯之丘の味

所在地址：新北市三重區三和路三段6號

營業時間：一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：02-2981-5201

評價：★★★★

備註資訊：周日公休

