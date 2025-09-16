快訊

蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

台北夜貓子最愛的４間神級宵夜店，「爐端燒、炭烤吐司」好吃到太犯規！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

每到深夜，台北的街頭總會悄悄熱鬧起來，無論是剛下班想犒賞自己，還是夜貓族突然嘴饞，這些在地人默默珍藏的宵夜名單，絕對能讓你一試成主顧。今天介紹4間深夜美食名店，不僅開到深夜，有些更是 24 小時營業，從鍋氣十足的泰式炒麵、火焰現烤香魚，到老字號黑金豬腳飯與人氣炭烤吐司，每一家都值得你收藏起來！

台北宵夜美食｜夜貓子看過來！台北宵夜必吃4家美食 ，從爐端燒到炭烤吐司都太犯規！

每到深夜，台北的街頭總會悄悄熱鬧起來，無論是剛下班想犒賞自己，還是夜貓族突然嘴饞，這些在地人默默珍藏的宵夜名單，絕對能讓你一試成主顧。今天介紹4間深夜美食名店，不僅開到深夜，有些更是24小時營業，從鍋氣十足的泰式炒麵、火焰現烤香魚，到老字號黑金豬腳飯與人氣炭烤吐司，每一家都值得你收藏起來！

ReadyGo YT節目【RG特派員】

本集節目主持人：家豪

泰純小吃部

鍋氣滿滿的泰式宵夜組合

如果你也是那種晚上肚子餓就會瘋狂搜尋「台北宵夜有什麼好吃的」的人，那你絕對不能錯過藏身在東區巷弄裡的這家超人氣泰式小吃店——「泰純小吃部」。地點超級方便，就在捷運忠孝復興站附近，從SOGO走過來不用三分鐘，平常中午、下班時間一到就是滿滿排隊人潮，連深夜時段都還有人特地來吃。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這裡主打道地泰國街邊料理，其中最不能錯過的就是「炒MAMA麵」，使用泰國泡麵加上特製酸辣醬汁炒到入味，Q彈不爛。飯食控則推薦「椒麻雞腿飯」，大塊雞腿炸至金黃酥脆，搭配酸香微辣的椒麻醬，份量十足。打拋豬、泰式炒河粉也都很受歡迎。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：台北市大安區復興南路一段107巷27號

電話：02-27751087

營業時間：12:00–01:00

北漂居酒屋

視覺系火焰秀和日式爐端燒海味大集合

隱身在行天宮捷運站旁的「北漂居酒屋」，充滿濃厚日式氛圍，從外觀到店內設計都充滿細節。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

主打串燒與特色熱炒，招牌包含麻奶烏龍麵、海膽干貝、鹽烤白帶魚捲、雞肉串等。串燒類幾乎無雷，每道都鮮嫩多汁。酒單也非常豐富，清酒、梅酒、手工啤酒任選，與餐點搭配更添風味。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：台北市中山區松江路235巷9號1樓

電話：02-25067702

營業時間：17:30–00:30

西門麵店

60年老店，黑金豬腳飯才是真正靈魂

位於西門町的「西門麵店」擁有超過一甲子的歷史，是24小時營業的深夜庇護所。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

最受歡迎的是腿庫飯與蛋包滷肉飯。腿庫Q彈入味，滷肉鹹香濃郁，搭配半熟蛋與酸菜辣蘿蔔，每一口都充滿滿足。滷味小菜如滷大腸、豆干、豬耳朵也深受喜愛，份量實在。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：台北市萬華區內江街41號

電話：02-23753712

營業時間：週二到週六24小時營業；週日00:00–05:00；週一05:00–24:00

阿貓炭烤吐司

熟悉的炭烤香，深夜也能療癒身心

板橋知名的「阿貓炭烤吐司」以各式碳烤吐司與創意漢堡聞名，人氣爆棚。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

推薦招牌「牛魚雙拼」三層吐司，牛肉、魚排、蔬菜、起司與煎蛋層層堆疊，香氣四溢。甜點控必試「黑沙吐司」，巧克力與OREO碎片融合，甜而不膩。還有泰式豬排漢堡、香草鮭魚蛋漢堡也很受歡迎。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新北市板橋區漢生西路89巷4弄12號

電話：02-29653008

營業時間：週一至週六17:00–02:00（週日公休）

台北宵夜常見問題

泰純小吃部有哪些必點推薦？

招牌打拋豬、炒MAMA麵、泰式奶茶。

台北有24小時營業的傳統麵店嗎？

有，西門麵店超過60年歷史，全天營業，黑金豬腳飯最受歡迎。

阿貓炭烤吐司有哪些推薦餐點？

牛魚雙拼吐司、黑沙吐司、花生豬排起司蛋吐司。

台北半夜可以去哪裡吃宵夜？

泰純小吃部的泰式熱炒、北漂居酒屋的爐端燒、西門麵店的腿庫飯、阿貓炭烤吐司，都是深夜好選擇。

本文為 「ReadyGo」編輯團隊授權刊登

延伸閱讀 >> 台北美食｜Threads爆紅台北咖啡廳TOP3！甜點控必收藏的寶藏咖啡店，好拍又好吃

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

吐司 宵夜 美食

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

有助於穩定血糖、延長飽足感 7款比雞蛋還好的早餐高蛋白選擇

中職／鄭浩均愛吃皮卻怕吐司邊 飲食限制靠蛋白質變壯

還在偷吃宵夜？營養師曝「5大傷腎食物」：每一口都是負擔

噴酒精、乾洗手不等於乾淨！小兒科醫師吐司實驗揭驚人差別

相關新聞

台北夜貓子最愛的４間神級宵夜店，「爐端燒、炭烤吐司」好吃到太犯規！

每到深夜，台北的街頭總會悄悄熱鬧起來，無論是剛下班想犒賞自己，還是夜貓族突然嘴饞，這些在地人默默珍藏的宵夜名單，絕對能讓你一試成主顧。今天介紹4間深夜美食名店，不僅開到深夜，有些更是 24 小時營業，從鍋氣十足的泰式炒麵、火焰現烤香魚，到老字號黑金豬腳飯與人氣炭烤吐司，每一家都值得你收藏起來！

開攤就已排超過百人！基隆超強銅板美食 高CP值「傳奇營養三明治」3份一百元

udn走跳美食／阿發的簡單幸福 已耳聞網傳多年，基隆最強的營養三明治不是在基隆夜市，而是在七堵這間，但我們一直尚未造訪。最近找了個機會前往，還真是讓我們相當喜愛。這家「七堵家傳營養三明治」，不僅

忘憂金黃花海療癒登場！「金針花季」迎秋盛開北部兩處秘境看得到

每年 8 至 10 月正是金針花盛開的季節，新北市三芝區也迎來最迷人的賞花時刻。被譽為「忘憂草」的金針花，不僅象徵母愛與溫柔，更在初秋時分鋪上一片金黃花海。眼下正是最佳觀賞期，旅人走進花田，滿山遍野的亮黃花朵隨風搖曳，與藍天綠地相映成趣，形成一幅動人的秋日景色。

扛棒掛著蕃薯專賣店，但客人搶的是可頌！ 三重排隊美食「台灣蕃薯之丘の味」 創新口味買5送1 超高CP值

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 三重排隊美食–台灣蕃薯之丘の味，之前在網路就被燒到。這天帶兒子來三重看皮膚科，遠遠看到排隊人潮，靠近一瞧這不就是掛著蕃薯扛棒賣得是可頌的那家人氣名店嗎！二話不說

大雞腿＋四配菜只要80元！ 「呷飯城」近20種餐盒便當統統60元，內用還有炒麵吃到飽

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 呷飯城是一家連鎖便當店，這家CP值超高，在萬物皆漲只有薪水不漲的時代，隨便一個便當動輒都要破百元以上，呷飯城一開始是盒餐都是50元，大雞腿便當70元，直到最

新北新景點！「塭仔圳中環公園」蛻變開放 打造市區極佳親子休憩場域

黑手文化、老厝記憶、生態教育，一次收進一座公園裡！塭仔圳中環公園登場，邀你體驗城市中最有故事的綠地。走進其中，看著塭仔圳的過往與蛻變一一展現。這裡不只是親子同遊的最佳場域，更是一座文化與自然並存的森林公園！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。