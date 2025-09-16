台北夜貓子最愛的４間神級宵夜店，「爐端燒、炭烤吐司」好吃到太犯規！

每到深夜，台北的街頭總會悄悄熱鬧起來，無論是剛下班想犒賞自己，還是夜貓族突然嘴饞，這些在地人默默珍藏的宵夜名單，絕對能讓你一試成主顧。今天介紹4間深夜美食名店，不僅開到深夜，有些更是 24 小時營業，從鍋氣十足的泰式炒麵、火焰現烤香魚，到老字號黑金豬腳飯與人氣炭烤吐司，每一家都值得你收藏起來！

每到深夜，台北的街頭總會悄悄熱鬧起來，無論是剛下班想犒賞自己，還是夜貓族突然嘴饞，這些在地人默默珍藏的宵夜名單，絕對能讓你一試成主顧。今天介紹4間深夜美食名店，不僅開到深夜，有些更是24小時營業，從鍋氣十足的泰式炒麵、火焰現烤香魚，到老字號黑金豬腳飯與人氣炭烤吐司，每一家都值得你收藏起來！

泰純小吃部

鍋氣滿滿的泰式宵夜組合

如果你也是那種晚上肚子餓就會瘋狂搜尋「台北宵夜有什麼好吃的」的人，那你絕對不能錯過藏身在東區巷弄裡的這家超人氣泰式小吃店——「泰純小吃部」。地點超級方便，就在捷運忠孝復興站附近，從SOGO走過來不用三分鐘，平常中午、下班時間一到就是滿滿排隊人潮，連深夜時段都還有人特地來吃。

這裡主打道地泰國街邊料理，其中最不能錯過的就是「炒MAMA麵」，使用泰國泡麵加上特製酸辣醬汁炒到入味，Q彈不爛。飯食控則推薦「椒麻雞腿飯」，大塊雞腿炸至金黃酥脆，搭配酸香微辣的椒麻醬，份量十足。打拋豬、泰式炒河粉也都很受歡迎。

店家資訊

地址：台北市大安區復興南路一段107巷27號

電話：02-27751087

營業時間：12:00–01:00

北漂居酒屋

視覺系火焰秀和日式爐端燒海味大集合

隱身在行天宮捷運站旁的「北漂居酒屋」，充滿濃厚日式氛圍，從外觀到店內設計都充滿細節。

主打串燒與特色熱炒，招牌包含麻奶烏龍麵、海膽干貝、鹽烤白帶魚捲、雞肉串等。串燒類幾乎無雷，每道都鮮嫩多汁。酒單也非常豐富，清酒、梅酒、手工啤酒任選，與餐點搭配更添風味。

店家資訊

地址：台北市中山區松江路235巷9號1樓

電話：02-25067702

營業時間：17:30–00:30

西門麵店

60年老店，黑金豬腳飯才是真正靈魂

位於西門町的「西門麵店」擁有超過一甲子的歷史，是24小時營業的深夜庇護所。

最受歡迎的是腿庫飯與蛋包滷肉飯。腿庫Q彈入味，滷肉鹹香濃郁，搭配半熟蛋與酸菜辣蘿蔔，每一口都充滿滿足。滷味小菜如滷大腸、豆干、豬耳朵也深受喜愛，份量實在。

店家資訊

地址：台北市萬華區內江街41號

電話：02-23753712

營業時間：週二到週六24小時營業；週日00:00–05:00；週一05:00–24:00

阿貓炭烤吐司

熟悉的炭烤香，深夜也能療癒身心

板橋知名的「阿貓炭烤吐司」以各式碳烤吐司與創意漢堡聞名，人氣爆棚。

推薦招牌「牛魚雙拼」三層吐司，牛肉、魚排、蔬菜、起司與煎蛋層層堆疊，香氣四溢。甜點控必試「黑沙吐司」，巧克力與OREO碎片融合，甜而不膩。還有泰式豬排漢堡、香草鮭魚蛋漢堡也很受歡迎。

店家資訊

地址：新北市板橋區漢生西路89巷4弄12號

電話：02-29653008

營業時間：週一至週六17:00–02:00（週日公休）

台北宵夜常見問題

泰純小吃部有哪些必點推薦？

招牌打拋豬、炒MAMA麵、泰式奶茶。

台北有24小時營業的傳統麵店嗎？

有，西門麵店超過60年歷史，全天營業，黑金豬腳飯最受歡迎。

阿貓炭烤吐司有哪些推薦餐點？

牛魚雙拼吐司、黑沙吐司、花生豬排起司蛋吐司。

台北半夜可以去哪裡吃宵夜？

泰純小吃部的泰式熱炒、北漂居酒屋的爐端燒、西門麵店的腿庫飯、阿貓炭烤吐司，都是深夜好選擇。

