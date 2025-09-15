2025米其林必比登美食｜北到南精選８家必吃餐廳小吃，吃遍台灣經典風味！

快訊

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

每次米其林必比登名單一出，對小編來說就是一份新的美食任務清單！這次小編特地挑了 8 家從台北一路到高雄的米其林必比登推薦店家，有傳統小吃、經典便當、台菜餐廳，也有地方特色的麵食與羊肉湯。每一家小編都想親自走訪，不只是為了拍照打卡，更是要好好感受那一口讓人念念不忘的味道。

雄記蔥抓餅

雄記蔥抓餅｜餅香、內餡與醬料的完美平衡

公館夜市裡的雄記蔥抓餅一直是小編的口袋名單，餅皮煎得酥香厚實，咬下去卻不乾硬，加蛋加起司再來點玉米，甜香與鹹香交織，超滿足。老闆還會免費加九層塔，整個香氣瞬間拉滿。重點是三種醬料（蜂蜜芥末、醬油膏、辣椒醬）一定要全加，味道才會更立體。不過要有心理準備，老奶奶煎得很用心，速度不快，排隊是必然的

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號

電話：0932-948-003

營業時間：15:30–23:30（週日休息）

無名推車燒餅

無名推車燒餅｜南機場夜市的甜與鹹收尾

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

在南機場夜市吃完鹹食，小編總喜歡來這攤買幾個燒餅做收尾。甜酥餅香脆不膩、鹹酥餅鹹香迷人，還有紅豆餅、長燒餅等多種口味。剛出爐時香氣撲鼻，趁熱咬下外皮酥香、內餡飽滿，份量雖不大，但一次買兩三個才過癮。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄（南機場夜市）

營業時間：17:00–20:30（週三休息）

光興腿庫

光興腿庫｜滷得入味的腿庫飯與大腸

三重人的腿庫飯天花板之一，肥瘦相間的腿庫滷得軟嫩、入口即化，配上白飯超下飯。滷大腸同樣是軟嫩入味，搭配小魚辣椒更是讓人一口接一口。便當配菜雖不多，但口味很有誠意，內用環境乾淨有冷氣，吃得很舒適。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：新北市三重區光興街223號

電話：02-2973-7085

營業時間：11:00–13:30、16:30–19:30（週六、日休息）

馨苑小料理

馨苑小料理｜台菜的精緻呈現

馨苑小料理在台中西區，是一家將傳統台菜細膩化的餐廳。每道菜的火候掌握得恰到好處，青菜爽脆、香腸不焦、雞胸肉鮮嫩，連白飯都煮得粒粒分明。小魚干辣醬微辣香濃，與白飯超搭。用餐環境明亮舒適，非常適合聚餐。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市西區民生北路106號

電話：04-2302-9989

營業時間：11:30–20:30

ㄤ咕麵

ㄤ咕麵｜客家風味的扁麵與花生豆腐

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

ㄤ咕麵使用關西在地扁麵，拌入自製油蔥香蔥油與油膏，鹹甜交織，越吃越香。芋角餛飩湯溫潤順口，芋角貢丸的真材實料讓我驚喜。必點的花生豆腐綿密紮實，帶著濃郁花生香，淋上醬油膏與青蔥簡單卻好吃。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：新竹縣關西鎮光復路35號

電話：03-587-5541

營業時間：11:00–19:30

原味鴨肉麵

原味鴨肉麵｜鴨肉香氣與油蔥酥的靈魂組合

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這間鴨肉飯雖不如廟口鴨香飯有名，但好吃度絕不輸。鴨肉切小塊方便入口，醬汁配油蔥酥香氣十足。炒鴨血酸香下飯、份量足夠，鴨肉丸湯清香中帶有九層塔的提味，是我每次來新竹必訪的隱藏美食。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：新竹市東區勝利路59號

電話：03-523-4812

營業時間：11:00–20:00（週日休息）

蓮霧腳羊肉湯

蓮霧腳羊肉湯｜清爽藥膳湯與假日限定羊皮卷

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

台南新化人的羊肉湯首選！羊腩湯肥瘦相間，湯頭藥膳香濃卻不燥熱。假日限定的羊皮卷彈牙不腥，是必搶品項。麵線帶有羊油香氣與蒜泥，簡單卻讓人回味。早起才有機會吃到完整菜單，想嚐鮮建議提前到。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台南市新化區中正路361號

電話：0937-789-004

營業時間：05:00–13:00（週三休息）

來台南不知道要住哪？這裡有推薦的住宿！

永筵小館

永筵小館｜家常菜裡的細膩功夫

永筵小館的每道菜看似樸實卻極有功夫，臭豆腐毛血旺、客家小炒、冰糖元蹄都令人驚豔。老闆娘熱情又細心，會提醒不要點太多怕浪費。訂位非常困難，能吃到真的要靠運氣，但每一次都值回票價。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：高雄市前金區成功一路528號

電話：0966-205-757

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30（週日、一休息）

米其林必比登美食常見問題

米其林必比登推薦的標準是什麼？

必比登推介代表物超所值的美味餐廳與小吃，通常是中低價位、品質穩定且廣受好評的店家。

米其林必比登推薦名單多久更新一次？

米其林指南每年都會公布一次新的名單，店家可能會新增或調整，所以每年查看最新名單很重要。

米其林必比登的評審是誰？

必比登推薦的評審就是米其林指南的匿名評審員，他們全職負責走訪各地餐廳與小吃，並以一般客人的身份匿名用餐，避免特殊待遇。評審多具備餐飲或飯店管理背景，依照統一標準評估食材品質、烹調技巧、味道平衡、性價比與穩定度，最後由多位評審多次訪查的結果共同決定名單。

台灣這次有幾家入選米其林必比登？

依照 2025 年米其林必比登公布的名單，台灣共有 144 家店家 入選，其中包含台北、新北、桃園、新竹、台中、台南與高雄等地，還有今年新上榜的多間小吃與餐廳。

延伸閱讀 >> 台中美食｜南屯必比登美食推薦！在地人激推的 4 家神級美食，從早吃到晚的台中美食口袋名單！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

