新北新景點！「塭仔圳中環公園」蛻變開放 打造市區極佳親子休憩場域

ShareLife分享生活
▲圖片來源：新北市地政局
▲圖片來源：新北市地政局

黑手文化、老厝記憶、生態教育，一次收進一座公園裡！塭仔圳中環公園登場，邀你體驗城市中最有故事的綠地。走進其中，看著塭仔圳的過往與蛻變一一展現。這裡不只是親子同遊的最佳場域，更是一座文化與自然並存的森林公園！



塭仔圳歷經市地重劃，逐步展現城市翻轉的成果。如今，以「黑手職人文化」為主題的中環公園正式完工並開放，市長侯友宜日前親自到場視察，強調這座公園不僅是塭仔圳的第一座特色公園，更是一座承載歷史與文化記憶的「在地故事書」。無論是居民散步賞景，還是孩子遊戲探險，都能在此感受塭仔圳的文化底蘊。


▲圖片來源：新北市地政局
▲圖片來源：新北市地政局


融合文化故事 保留歷史痕跡

中環公園榮獲「國家卓越建設獎－最佳規劃設計類優質獎」，其設計理念在於將地方歷史融入景觀規劃。園區內保留老厝石階、牆面等痕跡，並透過金屬造型裝置、地景雕塑與遊具設計，重現塭仔圳曾是黑手職人聚落與荷花田農業時代的記憶。漫步其中，彷彿翻閱一本城市的文化書籍，每一步都是故事的延續。


▲圖片來源：新北市地政局
▲圖片來源：新北市地政局


生態教育與防洪兼具 打造親水公園

除了文化元素，中環公園更結合生態教育與防洪功能。施工團隊利用地勢低窪處打造親水生態池，能在雨季蓄水、枯水期補水，確保池中終年有潺潺水聲。這不僅提升城市滯洪功能，也讓孩子能在自然環境中學習生態知識，成為城市中珍貴的「生態跳島」。


▲圖片來源：新北市地政局
▲圖片來源：新北市地政局


親子休閒新據點 市民共享幸福綠地

公園位於新莊中環路、幸福路與泰林路口，交通便利，從機捷泰山站步行僅需8分鐘即可抵達。園區設施包含已通過認證的特色遊具、休憩空間與大片森林綠地，適合親子活動、野餐踏青，甚至與毛孩一同散步。開放首日更搭配親子日活動，吸引大批居民參與。中環公園不只是城市的綠肺，更是塭仔圳居民共享幸福生活的新舞台。


▲圖片來源：新北市地政局
▲圖片來源：新北市地政局


【塭故之心 - 中環公園】

景點地址：新北市泰山區泰林路一段6號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


