一出爐就秒殺！ 三重排隊名店「老曾碳烤燒餅店」 各種鹹酥餅只要18元 胡椒餅也才30元

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

三重排隊名店老曾碳烤燒餅，是在地人才知道的隱藏版小吃～本來很少往三重跑，因為每個月要帶兒子回診，才會開始在附近覓食，這家老曾碳烤燒餅是在地人報路我才知道的！

最熱賣的是手工貼爐碳烤厚燒餅，可惜人手不足已經停賣了！不過其他還有鹹酥餅、胡椒餅、白糖酥餅、芝麻酥餅、豆沙酥餅等，也是很搶手的，只要銅板價18元起，難怪熟客都是10-20個帶走！

上次分享的超人氣排隊美食-信義公園旁水煎包和啊母啊姆鍋燒麵，都很不錯！不得不說三和夜市這一帶真的是卧虎藏龍呀～三重在地人趕快再跟我分享必吃美食吧！

老曾碳烤燒餅店 位置

老曾碳烤燒餅不是位在夜市熱鬧的地段，反而是在較隱密的長安街巷弄裡，靠近三和夜市，不管從捷運台北橋站還是三重國小站，走路過來大概都是八分鐘的距離，遠遠地就看到排隊人潮，但沒看到店名，心想應該就是了！

  • 地址：新北市三重區長安街35號1樓

  • 營業時間：07:00–12:30, 13:30–16:30

  • 星期一公休

  • 每月1.3.5週星期日公休

  • 電話號碼：02 2941 6728

老曾碳烤燒餅店 環境

老曾碳烤燒餅是採用鐵桶碳烤，燒餅都是現揉現做手工貼爐一個個烤出來的。碳烤燒餅很搶手一下子就賣完了，打電話先預定比較好，像我去的時候碳烤燒餅就已完售，只能等下次回訪了！

PS：厚燒餅已停賣

老曾碳烤燒餅從早上7點就開門賣到下午4點半，每個月的公休日也會貼出公告，大家可別白跑一趟囉～

老曾碳烤燒餅店 價格

鹹酥餅 18元

胡椒餅 30元

芝麻酥餅 18元

豆沙酥餅 18元

白糖酥餅 18元

真的是銅板小吃無誤，老曾碳烤燒餅店賣得超便宜的，難怪大家都10-20個的買！但手工貼爐碳烤厚燒餅，可惜人手不足已經停賣了！

老曾碳烤燒餅店 品嚐

因為沒有碳烤燒餅，就買了胡椒餅和鹹酥餅，我個人偏愛鹹食！

上面是鹹酥餅，下面是胡椒餅，鹹酥餅比胡椒餅小一些。

鹹酥餅

餅皮薄脆，裡面有滿滿的蔥花，蔥花拌入豬油末內餡，口感濕潤帶點鹹香，味道足，鹹酥脆口，還不錯！

胡椒餅

老曾的胡椒餅比市售的尺寸小一點，扎實又酥脆的外皮，內餡是赤肉偏多，濕潤多汁不會過柴，醃製也相當入味。個人覺得胡椒味稍嫌不足，不過青蔥嚐起來有香甜，配上表層的芝麻香氣，整體感覺算是清爽不油膩～以25元的價格來說，CP值算很高，沒什麼好挑剔了！

老曾碳烤燒餅

地址：新北市三重區長安街35號1樓

電話：02 2941 6728

營業時間：07:00–12:30, 13:30–16:30

星期一公休

每月1.3.5週星期日公休

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

