板橋「熱騰騰小籠包」在地飄香30年！ 根本是「大籠包」 撐到紙盒完全蓋不起來

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

這家熱騰騰小籠包在板橋已開了30幾年，但想吃要快，老闆娘阿姨說想退休了，會知道這家熱騰騰小籠包，是在某社團看到網友分享的！不過在網路卻沒有看到分享的文章，索性我就買來開箱嚐嚐味道～

熱騰騰小籠包有別於一般薄皮湯包口感，為傳統厚皮的小籠包，老麵發酵手工擀揉的麵皮口感果真不是蓋的，鬆軟有嚼勁，有如小肉包。本來怕吃不夠，買了2盒，結果沒想到一盒就夠吃了！結果我吃三顆就投降，兒子他吃到第五顆也舉白旗，哈！

熱騰騰小籠包 位置

熱騰騰小籠包位在板橋長安街的巷子裡，斜對面是海山天后宮，搭乘捷運的話，是搭環狀線至板新站，走過來約7分鐘的路程。

    熱騰騰小籠包

  • 所在地址：板橋區長安街138巷1弄294號

  • 營業時間：06:00-12:00 星期日公休

  • 店家電話：0973-560-577

熱騰騰小籠包的攤位是擺在騎樓，紅底黑字還蠻顯眼的。

熱騰騰小籠包 環境

蒸籠上的熱氣煙霧直冒出，打開蒸籠的瞬間，白煙繚繞，真的會讓人食慾大開啊！

每籠小籠包都是現擀現包～

豬肉肉餡比例肥瘦適中，還有青蔥。老闆熟練的拿起麵團，將濃郁鮮香豬肉餡塞進麵皮內，再隨方向的褶起，一下子就包好一籠8顆！

蒸好的白胖包子，帶點皺皺的麵皮，顛覆大家認知的薄皮精緻小籠包。因為是純手工，每一粒大小都會有些許落差～

老麵發酵的麵糰色澤，會因為時間帶點偏白黃色是正常的喔～

熱騰騰小籠包 價格

熱騰騰小籠包一籠是90元，有8顆但這價目表實在是很不清不楚，哈！我是問了才知道，但我忘了問單買一顆是多少，想買單顆還是問一下老闆，比較保險！

PS：現已調漲100元8顆。

熱騰騰小籠包 品嚐

原本怕我和兒子不夠吃，我買了2盒，但我後悔了！這根本是小籠包打腫臉充包子呀，盒子完全蓋不上吔。

一盒8顆，整個塞好塞滿，外表看似小肉包無誤！

小籠包拿在手中軟Q軟Q，帶點紮實感～像這樣的老麵包子麵皮，其實不多見！傳統老面小籠包和發酵粉包子相比，從口味上來說更具有麵香味，口味也更有筋道一些，但蘿蔔青菜各有所愛，不同的人喜歡不同的口感～

再撕開小籠包的當下，可以感受到外皮彈Ｑ度很夠～肉餡不肥但扎實，帶有些許湯汁，滋味香醇沒有肉腥味。鮮明的蔥香與肉末的甘甜契合，畢竟不是湯包，所以湯汁沒有過多，濕潤度剛剛好，整體說來中規中矩～

重口味的朋友記得拿店家的特製辣醬，吃起來更過癮！

熱騰騰小籠包

所在地址：板橋區長安街138巷1弄294號

營業時間：06:00-12:00 星期日公休

店家電話：0973-560-577

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

包子 美食 湯包 麵包 小籠包 板橋美食

板橋「熱騰騰小籠包」在地飄香30年！ 根本是「大籠包」 撐到紙盒完全蓋不起來

