新北汐止隱藏版排隊牛排館！「巨無霸雪花牛排」SIZE比臉大 喝得到「酥皮濃湯」 內用冰淇淋、紅茶無限續

汐止人的隱藏版排隊牛排館你吃過沒？這家「武牛牛排館」主打平價大份量，不只肉質新鮮，還提供酥皮濃湯，內用冰淇淋、紅茶無限享用，真的佛心來著！

說起台式牛排，相信台灣人沒有不愛的！鐵板牛排滋滋作響、麵條炒得香噴噴、濃厚黑胡椒醬配上一顆煎蛋！光想就流口水～～

而這家藏身於汐止連興街的「武牛牛排館」，不但吸引當地人天天報到，還有不少饕客特地騎車、搭車來吃，就是為了那一塊比臉還大的巨無霸雪花牛排！加上環境乾淨、空間寬敞，還能無限喝紅茶、吃冰，真心爽又飽！

武牛牛排館｜地址、店家資訊

店家名稱：武牛牛排館

所在地址：221臺灣新北市汐止區連興街25號

營業時間：11:30-20:30（週四店休）

店家電話：0987 620 977

武牛牛排館｜店家空間環境介紹

「武牛牛排館」藏身在連興街25號，嚴格上算是隱藏版料理，包子爸住在汐止這麼多年，幾乎沒有走進連興街過～～

包子爸第一次來吃「武牛牛排館」真心被它們家的超人氣給嚇到！店內滿滿滿，店外排滿了內用外帶的客人，而且這只是平日晚餐而已唷！

光是內用，包子爸應該等了30-40分鐘，真心誇張，「武牛牛排館」生意實在太好啦！

一到現場，記得跟服務人員拿菜單排號碼。先點好餐，接下來就是漫長的候位過程，真的等很久啊～～～

內用空間算是寬敞，雖然不是多大的店面，但座位安排並不擁擠，坐起來算是蠻舒服！

翻桌速度不算慢，平均一組客人大約用餐45分鐘左右，牛排上的很快，幾乎是一上桌沒幾分鐘就會上好牛排了～

老闆煎牛排的手幾乎沒停過，生意太好了，除了內用之外，還有一堆外帶的客人，根本忙翻！

武牛牛排館｜菜單

以牛排為主，不吃牛也有豬排、魚排、雞排可以選擇。雙拼雖然總價少50元，但你也少一碗酥皮湯、麵跟一顆蛋，建議還是直接點套餐比較划算！

武牛牛排館｜料理口味介紹

紅茶 & 冰淇淋 內用無限自取

無限暢飲的紅茶甘醇不死甜，配牛排剛剛好！冰淇淋雖是自助式，但口味多樣、口感細緻，是不少小朋友的最愛！

只能說老闆佛心，明明可以內用拼翻桌率，但卻又提供了免費的冰淇淋吃到飽，哈哈！光是提供免費冰淇淋這點，客人少說會多待10-15分鐘～～～畢竟小朋友真的很愛！參前吃一碗，餐後再來一碗冰，爽啊！

各式經典的A1牛排醬、梅林醬、蕃茄醬、黑胡椒之類的配料一應俱全。

厚片沙朗牛排

厚度頗足的沙朗牛排，外皮焦脆、內部五分熟帶粉紅，咬起來有嚼勁又不乾柴，鐵板上的醬汁巴得剛剛好，而且肉質真的挺不錯的，能品嚐到原肉牛排的魅力！

菲力牛排

主打柔嫩口感的菲力，一上桌就能聞到濃濃的牛肉香氣～口感細緻、筋少又多汁，肉質真的挺不錯！是喜歡軟嫩路線的朋友最愛，搭配鐵板麵簡直銷魂！

巨無霸雪花牛

大到蓋滿整個鐵盤的巨無霸雪花牛排，油花分布漂亮，煎得微焦香脆，一入口爆出牛油香氣，肉汁四溢，不需太多調味就好吃得誇張，滿嘴肉香就是爽！

特意問了老闆說這巨無霸雪花牛是什麼部位的牛排？服務人員很耐心的回覆我說是牛肩和牛背連在一起的那一塊肉！

巨無霸雪花牛真的是肉控的福音，號稱有16-18oz，愛吃肉的朋友點這個就夠了！爽度極高！

真的是比臉大又厚切，雖然肉質稱不上一等一，不過這價格真心太佛心了！包子爸覺得定價很OK，對於喜歡吃肉的朋友實在是一大福音！

鐵板煎蛋一直是台味牛排的靈魂！

挪威鮭魚排

選用厚切鮭魚，煎得金黃酥脆，想說點一份魚給小朋友吃～～～不過這天的鮭魚排稍微有些腥味，建議喜歡吃牛或是肉的朋友，直接點牛排就對了～～

酥皮濃湯

這裡的酥皮濃湯可不是隨便做做，濃湯濃郁滑順、奶香四溢，上面鋪的酥皮蓬鬆酥脆，撕下一口沾濃湯，幸福感直接爆棚！

有兩種醬，黑胡椒醬和蘑菇醬，120%純正台味，醬汁不夠可以另外跟老闆要，配牛排佐義大利麵都好對味！

武牛牛排館 評價｜包子爸食後心得

這家「武牛牛排館」真的不愧是汐止排隊名店，無論是餐點表現、服務品質，還是整體環境，都可以說是同類店家裡的高標準！尤其那一碗免費供應的酥皮濃湯，奶香濃郁、皮酥到掉渣，直接讓我回味無窮！

而牛排部分，不論點哪一種都能吃出原肉的紮實與新鮮感，比起一些強調原肉卻賣組合肉的連鎖牛排，這裡誠意滿滿，吃得安心也滿足～唯一小缺點就是肉的厚度和份量好像會有微妙的不同？

薯條媽點的厚切沙朗牛排份量一般，但臨走之前見到隔壁客人上了一塊超級大塊的牛排，但看起來又不像包子爸點的巨無霸雪花牛，就問了一下那位客人，結果客人說他點的就是跟薯條媽一樣的厚切沙朗牛～～哈哈哈！

